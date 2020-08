Lapin suuryhtiön yt-ilmoitus kova paukku – omistaja: ”Ei ollut vaihtoehtoa”

Lappilaisen matkailuyhtiön yt-ilmoitus iskee erityisen pahasti sen satoihin pieniin kumppaniyhtiöihin.

Lapin matkailun suuryhtiön North European Investin yt-neuvottelutieto yllätti maanantaina. Yhtiö kertoi tänään aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat 342:ta yhtiön vakituista työntekijää.

Tilanteella on kuitenkin vaikutusta yhteensä noin 2 000 työntekijään, sillä yhtiö käyttää normaalisti noin 1 400:aa kausityöntekijää.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini sanoo Taloussanomille, että kevään koronavaikutus on koko konsernille noin 20 miljoonaa euroa eli 20 prosenttia liikevaihdosta.

– Kansainvälisen tilanteen isku on kova meille, mutta tästä varmasti selviämme. Mutta alihankkijaverkostollemme tämä on vielä kovempi isku, koska siellä on hyvin paljon pieniä yrityksiä. Vaikutukset ovat isommat heille.

Sen kumppaniverkostossa on 300 yritystä, jotka tuottavat muun muassa ruoka- ja ohjelmapalveluita.

North European Investin omistaa Pertti Yliniemi perheineen. Koko konsernin, josta tunnetuimpia ovat Lapland Hotels ja Lapland Safaris, liikevaihto on runsaat sata miljoonaa euroa.

Asiakastiedon mukaan Lapland Hotels oy:n liikevaihto oli 30. kesäkuuta 2019 päättyneellä tilikaudella runsaat 53 miljoonaa euroa, North European Invest oy:n 15 miljoonaa euroa. Jälkimmäisen tulos ennen veroja oli 8,7 miljoonaa euroa.

Yliniemi on Lapin matkailun vaikuttaja, joka on viime kuukaudet vetänyt Lapin matkailun pelastamishanketta. Se ajaa charter-lentojen sallimista maahan erityistoimin.

– Meillä keskustellaan hyvässä hengessä ja ministeritasolla, voiko tilanteelle tehdä jotakin. Mutta meillä on pitkä yt-kaava, näitä [yt-neuvotteluja] ei voinut enää siirtää, Yliniemi kertoo.

– Minimi on kuusi viikkoa, marraskuun alkuun mennessä pitää homman olla kausityövoiman koulutuksineen selvänä. Ei ollut vaihtoehtoa.

Siihen, kuinka moni jää palkkaamatta tai irtisanotaan, ei Yliniemi vielä ota kantaa.

– Ulkomaalaiset puuttuvat, liiketoiminnastamme 75 prosenttia on ulkomaankauppaa. Vähennystarpeesta ei nyt voi sanoa mitään, se tarkentuu vielä.

Testiratojen väki myös vaakalaudalla

Yhtiö tiedotti, että kriisitilanteen pitkittymisen johdosta mahdollisiksi toimenpidevaihtoehdoiksi tulevat lomautusten lisäksi toimenkuvamuutokset, osa-aikaistamiset sekä irtisanomiset.

1 400 kausityöntekijän joukossa on 600 safaripuolen työntekijää, loput työskentelevät hotelleissa, rinnekeskuksissa ja muissa toiminnoissa. Yliniemi arvelee, että vaikka osa hotelleista jää kiinni, hiihtokeskuksia varmaankin saadaan pyörimään.

Yhtiöllä on hotelleja myös muun muassa Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Myös niissä käyttöasteet ovat surkean matalia, sillä turistikadon lisäksi myös työmatkailu seisoo.

Lisäksi autotestauksen 300 kausityöntekijän työt ovat yt-menettelyn piirissä muissa konsernin yhtiöissä, jos eurooppalaisten asiakkaiden työntekijät eivät pääse maahan talvella.

– Me teemme itsenäisesti testausta, mutta meillä on myös paljon asiakkaita, ja talvitestaus on kehitysvaiheessa heille todella tärkeää. He ovat todellisuudessa karanteeninomaisissa olosuhteissa keskenään erossa toisista ihmisistä ja, omien yritystensä tiukkojen ohjeistusten alla.

Yliniemen mukaan Suomeen pitäisi päästä, jos maahan tulijalla on negatiivinen koronatesti. Mikään testi ei ole sataprosenttisen varma, mutta nollatoleranssin ja käytännössä täydellisen liikkumiskiellon oloissa ei Yliniemen mukaan ole enää mitään tolkkua.