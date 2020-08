Danske Bankilla skandaali laskutuksesta Tanskassa – TV-kanava: Velalliset maksaneet miljoonia euroja liikaa

Tanskalaispankki Danske Bank on Tanskan television mukaan laskuttanut vuosien ajan liikaa laina-asiakkaitaan tietoteknisen vian vuoksi. Virhe koskee laskuria, joka kertoo, paljonko asiakkailla on vielä velkaa.

Laskutusvirheet koskevat 10 000–15 000 asiakasta. Danske Bankin asiakaspalveluista vastaava johtaja Rob De Ridder kertoi TV2-kanavan ohjelmassa, että he ovat saattaneet maksaa liikaa jopa 50 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 6,7 miljoonaa euroa).

Myöhään eilen lähetetyssä ohjelmassa todettiin, että virhe on osunut pankin taloudellisesti haavoittuvimpiin asiakkaisiin, jotka kamppailevat pystyäkseen maksamaan velkansa.

Danske Bank ilmoitti pyrkivänsä korjaamaan ongelman. Korvauksineen ja työpanoksineen siitä voi koitua Danske Bankille 400 miljoonan kruunun kustannukset. Potti vastaa summaa, jonka pankki varasi viime vuonna teknisten ongelmien korjaamiseen. Ongelmia ei määritelty tarkemmin.

Jotkut virheistä ovat peräisin vuodelta 1979, mutta TV2:n mukaan suurin osa niistä on tapahtunut vuoden 2004 jälkeen.

Ylilaskutus tahraa entisestään Danske Bankin mainetta. Kesäkuussa Tanskan pankkivalvoja ilmoitti Tanskan poliisille pankin lyöneen laimin valvontavelvoitteitaan. Pankkivalvojan mukaan Danske Bank ei ole varmistanut todellisia arvopapereiden ostajia ja myyjiä.

Danske Bank on ollut tutkittavana myös rahanpesusyytöksistä. Poliisille on myös ilmoitettu, että pankki on antanut yksityissijoittajille huonoja sijoitusneuvoja.