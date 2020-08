Säästöpankki arvioi: työttömyys kasvaa yli kahdeksaan prosenttiin

Bruttokansantuote supistuu ja työttömyys kasvaa tänä vuonna, arvioi Säästöpankki suhdannekatsauksessaan. Suomen talous on on kuitenkin pärjännyt viruspandemian keskellä ennakoitua paremmin.

Pandemia on jarruttanut selvästi maailmantaloutta. Tammikuussa maailmantalouden odotettiin kasvavan tänä vuonna yli 3 prosenttia, mutta keväällä eri maiden bruttokansantuotteissa nähtiin ennätyspudotuksia.

Jyrkästä laskusta huolimatta elpyminen on nyt alkanut ja se on ollut jopa odotuksia nopeampaa. Suomi on pärjännyt Säästöpankin mukaan yllättävänkin hyvin.

– Suomen taloudellinen pudotus on ennakkotilastojen valossa monia muita maita pienempää. Tämä on monen tekijän summa: tautitilanne oli meillä lievempi emmekä joutuneet yhtä rankkoihin sulkutoimiin. Lisäksi palvelusektorimme osuus on pienempi ja väestömme digivalmiudet mahdollistivat sutjakan siirtymisen etätöihin, sanoo Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen tiedotteessa.

Säästöpankki ennakoi Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia, mistä päästään ensi vuonna 2,5 prosentin kasvuun.

Työttömyys ylämäessä

Pandemia on näkynyt työllisyydessä. Lomautusten määrä kasvoi keväällä nopeasti ja oli pahimmillaan reilut 180 000 henkilöä.

Kesällä lomautusten määrä kääntyi jo laskuun, kun sulkutoimia lopetettiin ja osa lomautetuista palasi työpaikoille. Heinäkuussa lomautettujen määrä laski 100 000 henkilöön.

Lomautuksia on edelleen aloilla, joihin sulkutoimet ovat iskeneet eniten, kuten matkailu- ja ravintola-alalla. Säästöpankin mukaan on odotettavissa, että osa lomautuksista muuttuu työttömyydeksi ja työttömyysaste nousee.

– Odotamme työttömyyden nousevan reiluun kahdeksaan prosenttiin kuluvana vuonna, kun se viime vuonna oli keskimäärin 6,7 prosenttia, sanoo Mikkonen.

Suomen talouden loppuvuosi riippuu pankin mukaan siitä, miten maailmantalous elpyy. Tilastot viennistä ja teollisuuden uusista tilauksista kielivät jo näkymien heikentymisestä. Merkittävä riski on myös viruksen toinen aalto ja mahdolliset uudet sulkutoimet.

– Kuluneiden kuukausien aikana olemme onneksi oppineet elämään viruksen kanssa paremmin, joten pystymme todennäköisesti tekemään kohdennetumpia rajoitustoimia tarpeen tullen. Näin myös taloudelliset vaikutukset jäävät pienemmiksi, Mikkonen sanoo.