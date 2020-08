Main ContentPlaceholder

Kiinan talous jatkaa elpymistään: palveluiden kasvu nopeutui

Kiinan talous on edelleen elpymisuralla, mutta teollisuuden tahti on hidastunut aavistuksen heinäkuusta, kertoo tänään julkistettu teollisuuden ostopäällikköindeksi. Sen sijaan palveluissa kasvu on nopeutunut.