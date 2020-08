Tallink aikoo jättää Silja Serenaden satamaan: Riian-reitille Baltic Queen ja sen virolaismiehistö – myös operointi Silja Symphonyllä keskeytymässä

Koronakriisi on iskenyt matkustajalaivaliikenteeseen pahoin.

Tallink-konserni vaihtaa eri reiteillä kulkevia laivojaan, minkä yhteydessä Silja Serenade ja sen miehistö jäävät satamaan. Myös operointi Silja Symphonylla, Romantikalla ja Isabellella keskeytyy. Tiedossa on suuria lomautuksia.

Silja Serenade on kulkenut kesän Helsingin ja Riian väliä. Viimeiseksi matkaksi jää 13. syyskuuta, minkä jälkeen reitillä matkaa Baltic Queen ja sen virolainen miehistö. Lähes koko Silja Serenaden monisatahenkinen suomalaismiehistö lomautetaan.

– Meidän on valitettavasti tehtävä tämä vaikea päätös Suomen lipun alla seilaavan Silja Serenaden osalta, koska Helsinki–Riika-reitin operointi näin isolla laivalla ei ole taloudellisesti kannattavaa nyt, kun kesäsesonki on päättynyt ja matkustajamäärät ovat romahtaneet, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene Tallinkin tiedotteen mukaan.

– Olemme erittäin pahoillamme tästä päätöksestä, erityisesti siksi, että se tarkoittaa Silja Serenaden pysäyttämistä satamaan ja miehistön lomautuksia. Meillä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta operoida tällä laivalla mitään reittiä taloudellisesti kannattavasti nykyisten matkustusrajoitusten puitteissa ja ilman valtion tukea.

Monet suomalaiset ovat matkanneet kesällä Riikaan. Koronatilanne on ollut Latviassa sangen hyvä, ja maa on yhä yksi harvoista THL:n vihreän listan maista.

Riian-matkan varanneet pääsevät matkaan toisella laivalla, ja yritys kertoo olevansa heihin yhteydessä. Baltic Queen on kulkenut kesän aikana Tallinnasta Turkuun, mutta yhtiö on päättänyt keskeyttää reitin. Tavallisesti alus liikennöi Tallinnan ja Tukholman väliä. Serenadella on 2 852 matkustajapaikkaa ja Baltic Queenilla 2 800, ja laivat ovat samaa kokoluokkaa.

Helsinki–Tukholma-reittiä kulkee tällä hetkellä kahdesti viikossa Silja Symphony. Viking Line on lakkauttanut reitin vuoden loppuun saakka. Tavallisesti molemmilla varustamoilla on päivittäinen lähtö Helsingistä Tukholmaan.

Tallinkin matkustajamäärä laski vuoden toisella neljänneksellä 85,4 prosenttia edellisvuodesta. Suomi–Viro-reitillä Tallinkin matkustajamäärä supistui 77 prosenttia. Suomi-Ruotsi reitillä lasku oli puolestaan 93 prosenttia. Liikevaihto laski 74,6 prosenttia.

As Tallink Grupp on virolainen yhtiö, jolla on 14 laivaa yhteensä seitsemällä eri reitillä. Yrityksessä on yli 7 000 työntekijää. As Tallink Grupp osti Silja Oy Ab:n 2006. Suomalainen Tallink Silja Oy ja ruotsalainen Tallink Silja ab liikennöivät Silja Line -brändin laivoilla Suomen ja Ruotsin väliä.

Suomalainen Viking Line kertoi kuluvalla viikolla yt-neuvotteluista, joissa tullaan osa-aikaistamaan, lomauttamaan tai irtisanomaan korkeintaan 200 ihmistä. Myös Viking Line teki toisella neljänneksellä miljoonatappiot matkustajamäärien romahdettua.

Maarianhaminalainen Eckerö on kesällä päättänyt lopettaa Birka Cruisesin toiminnan Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä 49 vuoden jälkeen.

Matkustajat ovat olleet terminaaleissa harvassa tänä vuonna.

Suomen Varustamoiden varatoimitusjohtaja Hans Ahlströmin mukaan tällä hetkellä eletään vaikeinta aikaa suomalaisen merenkulun 30-vuotisessa historiassa.

– Kun suomalainen laiva jää rantaan ja miehistö lomautetaan, menettää Suomi verotulot ja yhteiskunta maksaa työttömyyden hinnan. Tallinkin pääkonttori on Tallinnassa. Verotulot ja risteilytulot valuvat lahden taakse. Suomelle jää maksettavaksi työttömyyskorvaukset. Suomi häviää aina, ammattijärjestön tiedotteessa sanotaan.

Suomen Varustamot ja Merimies-Unioni toivovat alalle palkkatukea, jolla varmistettaisiin työllistymiskyky korona-aikana.

– Neljätoista rahti- tai matkustaja-alusta on ollut makuutettuna, kuusi alusta on päätetty myydä ja kaksi rahtialusvarustamoa on päättänyt lopettaa toimintansa, Ahlström kertoo ammattijärjestön tiedotteessa.

– Korona on kova kriisi, mutta lopultakin vain väliaikainen töyssy maailmantalouden historiassa. Näihin töyssyihin meidän tulee tästä eteenpäin varautua, sillä katastrofit eivät jää tähän, tiedotteessa kirjoitetaan.