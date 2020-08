Kolme työttömyyskassaa yhdistyy yhdeksi suurkassaksi

Yhdistymisen henkilöstövaikutukset ovat "myöhempien aikojen asia".

Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa sekä Rakennusalan työttömyyskassa yhdistyvät yhdeksi suurkassaksi. Uuden kassan, jolla ei vielä ole nimeä, on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta.

Yhdistyvien työttömyyskassojen hallitukset näyttivät perjantaina vihreää valoa yhdistymishankkeelle.

Uudesta työttömyyskassasta tulee Suomen selvästi suurin ammattiliittotaustainen työttömyyskassa ja maan toiseksi suurin kassa Yleisen työttömyyskassan YTK:n jälkeen. Kolmella yhdistyvällä kassalla on yhteensä yli 326 000 jäsentä.

Kassat maksoivat viime vuonna yli 66 000 jäsenelleen reilut 403 miljoonaa euroa etuuksia.

Uuden kassan säännöt on tarkoitus saada valmiiksi ensi tammikuussa ja lopulliset yhdistymispäätökset on tarkoitus tehdä ensi kesänä.

"Vetovoimainen kassa sulautumisia suunnitteleville"

Yhdistyvät kassat työllistävät yhteensä lähes 250 työntekijää. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan johtajan Pasi Koskisen mukaan tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida yhdistymisen henkilöstövaikutuksia.

– Emme ole tässä vaiheessa vielä keskustelleet lainkaan tästä asiasta. Se on myöhempien aikojen asia, Koskinen sanoi STT:lle.

Koskisen mukaan tarkoituksena on luoda vahva ja palvelukykyinen organisaatio, joka pystyy myös kehittämään digitaalisia palvelujaan.

– Tavoitteenamme on tarjota toimialan parasta palvelua ja se vaatii resursseja, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan on hyvin mahdollista, että uuteen suurkassaan liittyy myöhemmin muitakin pienempiä kassoja.

– Kassojen koot tulevat tulevaisuudessa kasvamaan ja kassoja on viime aikoina yhdistynyt kiihtyvällä vauhdilla. Luulen, että tämä vauhti ei ole hidastumassa. Me pyrimme luomaan tästä vetovoimaisen kassan, joka on vaihtoehto niille, jotka suunnittelevat sulautumisia.