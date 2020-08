Kommentti: Työajan lyhentämistä helppo ehdottaa, mutta vaikea toteuttaa

Työajan lyhentäminen tuskin saa heikkoa taloutta virkoamaan, mutta vahva talous on ennenkin kestänyt työtuntien vähentämiseen. Ensin on saatava tuottavuus kasvuun – ja ratkaistava, miten hyödyt jaetaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Pääministeri Sanna Marin (sd) nousi viime viikonloppuna puolueensa puheenjohtajaksi ja nosti linjapuheessaan yhdeksi puolueen pitkäaikaiseksi tavoitteeksi työajan lyhentämisen.

Ajatus on ikivanha, ja Marin on itsekin aika ajoin pitänyt esillä mielestään kannatettavaa pyrkimystä kuuden tunnin työpäivään ja neljän päivän työviikkoon.

Sinänsä tutun työaikatypistyksen nostaminen juuri nyt pääministeripuolueen tavoitteeksi herätti työmarkkinoilla kummastelua ja liike-elämän suunnalla pääosin torjuntaa.

Kummastelu ja torjunta ovat yhtä ymmärrettäviä kuin pyrkimys työajan lyhentämiseen on ikivanha, sillä parhaillaan Suomen talousjama on aivan liian surkea edes aiheen kiihkottomaan käsittelemiseen.

Suomi kärsii – ja on kärsinyt vuosien ajan jo ennen kuin koronataantumasta oli mitään tietoa – kasvun heikkoudesta ja työtilaisuuksien ja -tuntien puutteesta eikä työajan pituudesta.

Tuota pikaa toteen pantuna työajan lyhentäminen heikentäisi taloutta ja työllisyyttä eikä kohentaisi kenenkään hyvinvointia.

Mutta pääministerin ehdotus ei silti ole välttämättä edes yhtä pöhkö kuin sen oikopäätä ja pureksimatta alas ampuminen.

Ikivanha ilmiö

Pyrkimys työajan lyhenemiseen ei ole läheskään niin utopistista haaveilua kuin kesken taantuman esitetty ehdotus äkkiseltään voi vaikuttaa.

Se on päinvastoin talouden vahvistumisesta ja yhteiskunnan kehittymisestä seurannut ikivanha ilmiö ja historiallinen tosiasia.

Esimerkiksi Suomen teollisuuden työntekijöiden säännöllinen vuosityöaika oli viime vuosisadan alussa keskimäärin 3 000 tuntia eli lähemmäs 60 tuntia viikossa ja kuutena päivänä viikossa melkein kymmenen tuntia päivässä.

Siitä lähtien työpäivät ja –viikot ovat asteittain lyhentyneet ja loma-ajatkin pidentyneet niin, että 1970-luvulla mentiin ensi kertaa alle 2 000 vuosityötunnin ja 1990-luvulla enää vähän yli 1 700 vuosityötuntiin.

Tehdastyön työajan lyheneminen käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n vuonna 2017 julkaisemasta Tuotannon Tekijät -teoksesta, joka tukeutuu tältä osin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työaikatilastoihin.

Työajan lyhentämisen pyrkimystä voi yhtä hyvin kannattaa tai vastustaa, mutta kyse on joka tapauksessa vanhasta ilmiöstä eikä suinkaan uudesta ja luonnottomasta päähänpistosta.

Työajan lyheneminen tyssäsi

Sen lisäksi, että työajan lyheneminen on ilmiönä vanha, se on palkkakysymysten lisäksi työmarkkinoiden perinteikkäimpiä kiistelyn aiheita.

Työntekijät ovat yleensä pyrkineet lyhentämään palkkansa tienaamiseen tarvittavaa työaikaa yhtä tarmokkaasti kuin työnantajat ovat pyrkineet kasvattamaan palkkakulujen ja teetetyn työmäärän hyötysuhdetta.

Vastakkaisista pyrkimyksistä ja ajoittain kovistakin kiistoista huolimatta työaikaa ja muita työoloja on Suomessa useimmiten muovattu työmarkkinaosapuolten kesken sopimalla eikä hallitusten määräämillä pakkokeinoilla.

Yksi entistä lyhyemmästä työajasta sopimisen merkkipaalu oli vuonna 1965 solmittu ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n ja työnantajien keskusliiton STK:n "työaikasopimus", jolla Suomi alkoi siirtyä 40-tuntiseen ja viisipäiväiseen työviikkoon.

Vasta tuon sopimuksen jälkeen syntyi nykyaikaisen viikonlopun käsite, kun lauantaista tuli yleinen vapaapäivä.

Sen jälkeen yleinen työaika on vielä jonkin verran lyhentynyt, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin aiemmin.

Kolmen viime vuosikymmenen aikana vuosityöaika on pääosin pysynyt ennallaan, ja vuoden 2016 kilpailukykysopimus merkitsi tunneissa laskien suhteellisen pientä mutta periaatteellisesti suurta suunnan muutosta vähän aiempaa pidempään työaikaan. Sittemmin kiky-tunteja on peruttu, mutta se on paluu aiempaan eikä kokonaan uusi leikkaus entistä lyhyempään työaikaan.

Sama ilmiö on havaittu useissa muissakin länsimaissa, joissa työajan lyheneminen näyttää lakanneen 1970- ja 1990-lukujen välillä. Tuolloin työaika jämähti useissa länsimaissa yhä tehtävään suurin piirtein kahdeksaan tuntiin päivässä ja vajaaseen 40 tuntiin viikossa.

Tämä työajan jämähtäminen ei kuitenkaan merkitse, että näin on aina ja kaikissa oloissa oltava.

Paine on työajan lisäämiseen

Työaikaoloissa on tapahtunut muitakin muutoksia kuin se, että kokopäivätyössä käyvien päivittäinen ja viikoittainen työaika on lakannut lyhenemästä.

Viime vuosina kasvava osa aiemmin kokopäiväisistä työpaikoista on joko muuttunut tai ainakin pilkkoutunut osa-aikaisiksi ja samalla "osapalkkaisiksi" työpaikoiksi.

Useilla palvelualoilla yleistyneen tavan mukaan moni työssä käyvä tekee jo nyt kuusituntista tai vielä lyhyempää päivää, mutta työtuntien mukaisella eikä suinkaan "täyden päivän" palkalla.

Osa-aikaiset ja satunnaiset pätkätyöt ovat yleistyneet etenkin suhteellisen matalapalkkaisilla aloilla, joilla työtuntien niukkuuden ja matalien tuntipalkkojen usein (tekijälleen) vastentahtoisesta yhdistelmästä on syntynyt työssäkäyvien köyhien ilmiö.

Samaan aikaan maassa vallitsee suurtyöttömyys.

Vasten tahtoaan "vajaatyöllisten" niin kuin toki työttömienkin talousjamaa helpottaisi työtilaisuuksien ja -tuntien lisäys eikä suinkaan vähennys.

Työuriakin pitäiti pidentää

Viime vuosina painetta työajan lisäämiseen on kasvattanut myös huoli Suomen julkisen talouden kestävyysvajeesta, jonka yhteydessä on tosin yleensä puhe työurien eli elämänaikaisen työajan pidentämisestä.

Maan hallitukset ovat pitkään yrittäneet saada kansalaisten työuria pitenemään kummastakin päästä; kannustamalla nuoria aiempaa nopeammin opinnoista työelämään ja patistamalla vanhenevaa työväkeä pysymään töissä aiempaa pidempään ennen eläkkeelle siirtymistä.

Tarkoitus on lyhentää julkiselle taloudelle kuluja aiheuttavien opiskelu- ja eläkeaikojen kestoa ja samalla lisätä julkiselle taloudelle verotuloja tuottavien työvuosien määrää.

Aivan sama tavoite on paraikaa hallitusta ahdistavilla työllisyyspaineilla. Maahan pitäisi jollakin konstilla saada lisää työtä, jotta julkista taloutta rasittava työttömyys supistuisi ja julkisten menojen katteeksi välttämättömät verotulot kasvaisivat.

Tällaiset huolet eivät hälvene vaan pahenevat yleistä työaikaa lyhentämällä.

Mutta tämäkään ei tarkoita, että pyrkimys työajan lyhentämiseen ja vapaa-ajan lisäämiseen olisi kaikissa oloissa ja aina pelkästään hölmöä haaveilua.

Tuottavuuden on kohottava

Suomi nousi viime vuosisadan kuluessa Euroopan pohjoisten takametsien köyhästä periferiasta yhdeksi maailman vauraimmista kansakunnista.

Näin kävi siitä huolimatta – eikä siis sen ansiosta – että eri aloilla tehty työaika samaan aikaan lyheni paikoin jopa dramaattisesti.

Talouskasvu ja tuottavuuden paraneminen loivat tilaisuuden samanaikaiseen palkkojen nousuun ja työajan lyhentämiseen.

Syyn ja seurauksen suunta lienee vastaisuudessakin sama:

Talouden on ensin vahvistuttava kunnon kasvuun ja tuottavuuden on parannuttava, jotta työaikaa on mahdollista lyhentää ilman tästä koituvia taloushaittoja.

Erityisen tärkeää ellei välttämätöntä työajan lyhentämiselle on tuottavuuden koheneminen.

Tuottavuuden koheneminen tarkoittaa karkeasti pelkistäen, että samalla työmäärällä saadaan koneista ja laitteista "enemmän irti" eli entistä runsaammin tulosta ja tuloja – tai, että entistä pienemmällä työmäärällä syntyy entinen määrä tulosta.

Se riippuu sopimisesta eikä luonnonlaeista, ohjautuuko tuottavuuden kasvusta syntyvä lisätulos joiltakin osin työajan lyhentämiseen.

Kyse on tulonjaosta

Jos Suomen talous vielä joskus kasvaa ja jos tuottavuuskin kylliksi kohenee, voi siitä ainakin periaatteessa avautua mahdollisuus työajankin lyhentämiseen.

Mahdollisuus ei kuitenkaan automaattisesti muutu käytännöksi. Talouskasvun ja tuottavuuskehityksen lisäksi asiaan vaikuttaa taloudessa aikaan saatavien tulojen ja tuottavuushyötyjen jako pääoman omistajien ja työvoiman – sekä korkean verotuksen Suomessa myös verottajan – välillä.

Pääoman ja työvoiman välisen jakolinjan lisäksi työajan ja tulojen jaosta on sovittava myös työvoiman sisällä täys- ja vajaatyöllisten sekä tyystin työtä vailla olevien kesken.

Vain parhaassa ihannetapauksessa kasvu ja tuottavuuskehitys ovat niin vahvoja, että työpaikkoja syntyy lisää samaan aikaan kuin kaikille riittää riitelemättä entistä enemmän tuloja entistä vähemmällä vaivalla – ja entistä lyhyemmällä työajalla.

Tuollainen ihannetila vaikuttaa tällä haavaa melkoisen kaukaiselta haaveelta, jonka pikaista toteutumista tuskin kannattaa odottaa henkeä pidätellen.

Toki tulevaisuuteen kurkottavia haaveita ja tavoitteita pitääkin olla. Työajan lyhentäminen on yhdelle aivan yhtä hyvä haave kuin pääomatulojen kasvaminen on toiselle.