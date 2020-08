Kommentti: Oletko törppö rynnijä vai ainainen väistelijä?

Taloussanomien toimittaja Elina Ranta pohtii korona-ajan turvavälejä. Miksi toiset tuntuvat vievän kaiken tilan, toiset taas väistävät?

Kävelin äskettäin ikääntyneen omaisen kanssa suojanaamiot päällä kaupassa. Vastaan tuli noin kuusikymppinen isokokoinen mies, joka käveli kohti odottaen automaattisesti meidän lakoavan sivulle. Kivahdin ärtyneesti: ”Anteeksi”. Mies ei vastannut, mutta teki yrmeänä tilaa.

Korona-aika on tehnyt aiempaa tietoisemmaksi kävelyn, väistelyn ja toisten ihmisten fyysisen läheisyyden. Liian likelle tulevat ihmiset, tattina paikallaan toljottajat ja rynnijät ärsyttävät enemmän kuin ennen, tunnetusta syystä.

Nyt – rajoitusten poistuttua ja arjen alettua – turvavälit ovat tärkeämpiä kuin koskaan, sillä ihmisiä on taas kaupungeissa paljon ja toinen aalto on todellinen vaara. Väisteltävää riittää, ja sujuvinta olisi, että kaikki osallistuvat väistelytalkoisiin.

Mutta kuka väistää, ja mitä liikkumisemme kertoo meistä? Onko kyse myös asemaan tai sukupuoleen liittyvistä valtarakenteista?

Tätä(kin) on tutkittu. Vuorovaikutuksen ja viestinnän kouluttaja Franz Schnider kertoo, että vastauksia löytyy muun muassa kehonkielestä. Sellainen näkyy esimerkiksi territoriaalisessa käyttäytymisessä, oman reviirin puolustamisessa.

– Ja tämä taas on suoraan yhteydessä valtaan. Jos kohtaamisessa ei löydy kompromissia, niin aina löytyy voittaja ja häviäjä. Alfa-ihmiset saavat kävellä suoria linjoja, itsevarmuus vaikuttaa. Epävarmat ja arat väistävät.

Myös leveä haara-asento ja kädet lanteilla viestivät dominoivuudesta. Jopa vaatetus voi vaikuttaa siihen, kumpi väistää.

Muutkin tekijät tietysti vaikuttavat. Kohteliaat, nopean reaktiokyvyn ihmiset, jotka havainnoivat ympäristöä, väistävät herkästi. Väistäjillä on usein pelisilmää. Mieliala vaikuttaa, ja persoonallisuustyyppien lisäksi kasvatus ja kulttuuritavat, Schnider jatkaa.

Ihmisten keskinäisiin väistämisreaktioihin liittyy monenlaisia, sekuntien murto-osissa aivoissa tapahtuvia tiedostamattomia havaintoja. Valtaosa viestinnästä on sanatonta.

Toisaalta jo kauan ennen koronaa tein joskus ’huvikseni’ pieniä testejä. Joskus julkisilla paikoilla ja tiloissa on tuntunut, että väistelen toistenkin puolesta – vaikkakin ajattelin silloin ja yhä, että väistäminen ja anteeksipyyntö ovat kohteliaita, sivistyneeseen kaupunkilaiskulttuuriin liittyviä käytöstapoja ruuhkaisissa paikoissa.

Kun käveli määrätietoisesti eteenpäin, ajautui helposti törmäyskursseille ihmisten kanssa, jotka tuntuivat kävelevän suoraan päälle huomaamatta sitä edes itse. Automaattiohjauksen kytkentä manuaaliseksi aiheutti härdelliä. Eräs ystävä paljasti, että hänkin on joskus tehnyt samanlaisia mentaaliharjoitteita, erityisesti sellaisissa työkuvioissa, joissa huomasi, että kiltit väistelijänaiset jyrätään yli.

” Korona-aika ei ole oikea hetki alkaa luoda kaaosta julkisille paikoille väistelysääntöjä hämmentämällä.

Suurin osa ihmisistä onneksi liikkuu sujuvasti, väistelee ja tulee väistetyksi normaalien kohteliaisuussääntöjen ja tilanteen mukaan. Korona-aika tuskin on myöskään oikea hetki alkaa luoda kaaosta julkisille paikoille opittuja ja tiedostamattomia väistelysääntöjä hämmentämällä. Nyt ei ole oikea aika kävelijöiden chicken-peleille.

On kuitenkin ihmisiä, jotka eivät edes huomaa toisia, mikä on korona-aikana todella ikävää, Sveitsistä kotoisin oleva Schnider sanoo. Hän on havainnut erikoisen asian. Kun suomalaisten sanotaan yleensä pitävän etäisyyttä toisiin ihmisiin, usein hänestä on nyt tuntunut, että ihmiset tulevat liian lähelle.

Hänestä tuntuu välillä, että ihmiset keskittyvät vain omiin asioihinsa. Kriisi- tai erityisaikoina käyttäytymistavat alkavat muuttua ja kilpailuajattelu lisääntyy. Toisten huomioon ottaminen on kuitenkin näinä aikoina tärkeämpää kuin koskaan, Schnider huomauttaa.

Kun kaksi väistelijää kohtaa, voi syntyä tuttu tilanne: molemmat väistelevät innolla samalle puolelle. Sitten hymyillään, löydetään vapaa reitti ja jatketaan hyväntuulisina matkaa. Jos et koskaan törmää ilmiöön, voit tehdä siitä tietyn päätelmän.

Koska turvavälit ovat vielä pitkään – ja varmasti myös tulevaisuudessa – yksi terveytemme tae, nyt olisi hyvä hetki tarkkailla, vietkö toisilta jatkuvasti tilaa. Se ei ole enää, ei koskaan ollutkaan, coolia vaan ainoastaan törppöä. Ja mitä useampia törppöjä, sitä vaarallisempaa.