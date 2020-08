STT:n toimitusjohtaja vaihtuu – Kimmo Pietinen jättää tehtävänsä alun perin sovitun mukaisesti

Uuden toimitusjohtajan rekrytointi alkaa heti.

Suomen Tietotoimisto STT:n toimitusjohtaja vaihtuu. Toimitusjohtaja Kimmo Pietinen jättää tehtävänsä alun perin sovitun mukaisesti noin kahden vuoden työrupeaman jälkeen. Seuraajan haku käynnistyy heti.

Pietinen sopi parin vuoden pestistä STT:n johdossa, kun hän alkoi toteuttaa yhtiön talouden vakautusta omistajanvaihdoksen jälkeen.

Sanoma Media Finland tuli STT:n pääomistajaksi kesällä 2018, kun se osti TS-Yhtymän ja Alma Median omistusosuudet. Sanoma Media Finland omistaa STT:stä noin 75 prosenttia.

– Omassa työssäni tavoitteena on ollut vahvistaa STT:n toimintakykyä ja säilyttää sen itsenäisyys ja ainutlaatuisuus. Yhtiön talous on paremmalla tolalla kuin kaksi vuotta sitten, mutta tekemistä riittää yhä. Valtiovallan tahto tukea kansallisen uutistoimiston toimintaa antaa tekemiseen vakautta, samoin kuin nykyään käytännössä koko Suomen mediakentän kattava asiakaskunta, Pietinen sanoo tiedotteessa.

STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta kiittelee Pietisen työtä uutistoimiston johdossa.

– STT on jälleen uuden edessä. Kimmon johdolla tiimi on tehnyt erinomaista työtä: sitoutumista journalismiin, asiakaskunnan palvelemiseen ja toiminnan kehittämiseen on ollut hienoa seurata, ja STT:n asema Suomen mediakentässä on nyt entistä vakaampi. Toimialan muutos kuitenkin jatkuu, ja siinä olennaisena tekijänä toimiminen on STT:n uudenkin toimitusjohtajan tärkeä tehtävä, Putkiranta sanoo.

Taloussanomat on osa Sanoma Media Finlandia.