Ilmeet olivat vakavia Kaipolan paperitehtaan pihalla. Tänään pääministeri Sanna Marin (sd) vierailee Jämsässä ja pitää tiedotustilaisuuden iltapäivällä.

Kaipolan paperitehtaan piiput tupruttivat perjantaina normaaliin tapaan. Parkkipaikka oli täynnä tehdastyöläisten autoja.

Pari päivää sitten noiden autojen omistajille oli ilmoitettu tehtaan sulkemissuunnitelmasta. Jos metsäyhtiö UPM:n suunnitelma pitää, työt Jämsän Kaipolassa sijaitsevalla sanomalehtipaperia tuottavalla tehtaalla loppuisivat viimeistään vuoden vaihteessa.

Syyksi UPM kertoi sen, että tehdas on ”kilpailukyvyttömin” ulkoisten tekijöiden, kuten logistiikka- ja palkkakustannusten sekä verotuksen takia. Tehdas itsessään on UPM:n mukaan tehokas, valmistettava paperi laadukasta ja tehdas on tuottava. UPM:n sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperien johtaja Anu Ahola kutsuikin tehdasta sijaiskärsijäksi.

Tehtaan parkkipaikka on perjantaina hiljainen. Tehtaalta kaksi vuotta sitten eläköitynyt Tuomo Alanen, entinen luottamusmies, on tullut katsomaan Kaipolan tehdasmaisemaa.

– Kyllä helvetti vieköön harmittaa, Alanen tuhahtaa.

Hän sanoo UPM:n suunnitelmien tulleen yllätyksenä. Pahimmillaankin hän oli pelännyt, että yksi paperikone saatetaan sulkea, mutta että koko tehdas.

Kaipolasta työnsä menettää noin 350 työntekijää ja 100 toimihenkilöä.

Joukossa on paljon Alasen tuttavia ja hyviä ystäviä, ehtihän hän työskennellä Kaipolassa 30 vuotta. UPM:n perusteita lakkauttamiselle Alanen ei niele.

– Aina puhutaan paikallisesta sopimisesta ja joustamisesta. Me olemme hyvänen aika joustaneet ja tulleet vastaan. Palkkakulut selittävät vain kymmenen prosenttia tehtaan kuluista.

Esimerkkinä hän sanoo, että Kaipolassa kunnossapitäjät työskentelevät myös tuotannossa. Näin samat henkilöt voivat hoitaa kahden tehtävän töitä ja työ tehostuu.

Alanen uskookin, että kyseessä ovatkin vain meriselitykset. Korkein johto haluaa lisää voittoja ja työläisten irtisanominen Suomessa on helppoa.

– Täältä on helpompaa irtisanoa kuin esimerkiksi Saksasta. Sitä hyödynnetään.

Logistiikkakulujen hän myöntää olevan varsinkin ulkomaisia tehtaita korkeammat. Alanen ei kuitenkaan usko, että dieselin hintaa saadaan ikinä painettua niin alas, että asia muuttuisi.

Tuomo Alanen on jo eläköitynyt. Hän pitää Kaipolan sulkemista valtavana menetyksenä.

Jämsälle ja Kaipolan kylälle tehtaan lakkauttaminen on valtava isku, ”katastrofi”, kuten Alanen asian muotoilee. Tehdas on tarjonnut elannon monelle ja Alanen kehuukin paikallista johtoa. Niin Jokilaakson tehtaiden johto kuin sanomalehti- ja vähittäispaperiteollisuuden johto ovat hänen mukaansa pätevää väkeä. Lakkautuspäätös onkin Alasen mukaan korkeamman portaan oikkuja.

– Surettaa ihmisten puolesta.

Alanen toivoo, että pääministeri Sanna Marin (sd) hallituksineen tukisi työnsä menettäviä kaikilla mahdollisilla tavoin. Ihmisille kaivataan töitä, mutta Alanen on skeptinen siitä, kuinka valtiovalta pystyy asiaan puuttumaan.

– Milläpä valtiovalta töitä tänne toisi. Ei ne voi tehdasta sosialisoidakaan.

Noin kello 13 aikaan liikenne tehtaan porteilla vilkastuu. Iltavuoro on saapumassa paikalle.

Moni kieltäytyy kommentoimasta.

”Ei se asia kommentoimalla muutu”, sanoo eräs, kun taas toinen kertoo ”ettei tässä tilanteessa ole mitään sanottavaa”.

Töihin marssivien henkilöiden ilmeistä paistaa ketutus. Kommentit ovat lyhyitä. Hymy kasvoilla vaikuttaa väkinäiseltä. Toimittajan kyselyistä kieltäydytään kohteliaasti.

Kysymättäkin on selvää, millaisia ajatuksia päässä liikkuu.

Kaipolan paperitehtaalla ei kommentteja juuri kommentteja herunut.

Pian porteista astuu 41 vuotta Kaipolassa työskennellyt Harri Kedonoja, joka suostuu keskustelemaan. Hän kuvailee työyhteisön tunnelmia surkeaksi.

– Minä olisin irtisanoutunut muutenkin, joten säästyypä karenssi, eläkeputkeen siirtyvä Kedonoja sanoo.

Hän sanoo, että viime aikoina vaivat ovat lisääntyneet ja työstä väistyminen tullut ajankohtaiseksi.

Nuorempien työntekijöiden puolesta harmitus on kuitenkin suuri. Osa pitkässä työputkessa olleista oli saanut vakituisen työsuhteen vasta äskettäin. Tehtaan sulkemispäätös tuli nopeasti ja yllättäen

– Ei siihen ehtinyt varautua.

Kylälle kyseessä on lähes kuolinisku. Kedonojan mukaan nuoret ovat pakotettuja muuttamaan pois.

– Se romauttaa omakotitalojen hinnat. Ei niistä oikein mitään saa sitten.

Myös tehtaalle saapuva Pentti Nieminen kuvaa tunnelmia vakaviksi. Vaikka huhuja tehtaan kohtalosta on liikkunut jo parin vuoden ajan, ei kukaan osannut varautua. Olihan tehdas kuitenkin voitollinen.

– Se ei tahdo nykyään riittää.

Nieminen sanoo, että työt tehtaalla ovat jatkuneet normaaliin tapaan. Jokainen tekee yhä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka motivaatio voikin olla hukassa.

Pentti Nieminen toivoo hallitukselta apua Kaipolan väelle.

Nieminen toivoo, että hallitus pystyisi auttamaan työnsä menettäviä. Hän ei usko, että Marinin vierailu olisi puhdas imagomatka, vaan kokee, että pääministeri pyrkii aidosti löytämään ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen.

– Hän vaikuttaa rehellisen tuntuiselta ihmiseltä.

Samalla Nieminen kuitenkin muistuttaa, ettei Jämsästä monelle työtä tule löytymään, tehtiin mitä vaan.

Paperityöläisten palkkatasosta käytyä keskustelua hän pitää ikävänä.

– Ei minun elintasoni oikeastaan laskisi, jos lähtisin tekemään samoja hommia Saksaan. Elämisen kustannukset ovat siellä niin paljon matalammat.