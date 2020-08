Kommentti: Nyt jäitä hattuun – nokittelulla ei työpaikkoja pelasteta

Ensin Finnair ja sitten UPM. Kaksi isoa yhtiötä irtisanoo, ja alkaa hervoton syyttely. Vaikka tunteet ovat miten pinnassa, nyt pitää laittaa kaikki paukut työpaikkojen pelastamiseen. Siitä huolimatta, että keinoista on kovin erilaisia näkemyksiä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Keskiviikko oli surullinen päivä. Monella tapaa. Jo tiistaina oli saatu kuulla karuja uutisia siitä, että lentoyhtiö Finnair aloittaa yt-neuvottelut, ja tarkoituksena on vähentää tuhat työpaikkaa.

Se ei tullut yllätyksenä. Korona on mullistanut alan täydellisesti, eikä mikään lentoyhtiö selviä siitä, että koneet pysyvät maassa.

Pohjat huonolle mielialalle olivat siis olemassa. Keskiviikkona metsäyhtiö UPM ilmoitti, että se sulkee Kaipolan paperitehtaan tämän vuoden loppuun mennessä. Symboliarvo on valtava. Kyseessä on viimeinen tavallista sanomalehtipaperia valmistava tehdas Suomessa. Työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.

Metsäyhtiöiden luvatussa maassa mieli meni mustaksi.

Alkoi syyttely. Median kautta ja ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa. Poliitikkojen ja vaikuttajien suosima Twitter suorastaan räjähti. En ryhdy tässä erittelemään, ketkä kaikki toisiaan syyttivät – mutta syytöksiä oli ilma sakeanaan.

Se on surkeaa.

Riitelyn sijaan kaikki paukut pitäisi laittaa siihen, miten Suomi tästä suosta nostetaan.

Koronalle sen paremmin Finnair, UPM, heidän työntekijänsä kuin poliitikotkaan eivät voi mitään. Koronan kanssa on opittava elämään.

Sille voidaan paljonkin, miten asioita hoidetaan. Poliitikkojen, ay-liikkeen ja työnantajien keskusteluvälit vaihtelevat sen mukaan, kuka maata johtaa. Se on selvää.

Joskus keskusteluvälit ovat hyvät ja joskus umpisurkeat.

Uskokaa pois, molemmissa linnakkeissa – niin Etelärannassa kuin Hakaniemessä – on paljon enemmän ymmärrystä vastapuolen tilanteesta kuin ulospäin näyttää. Sen kuulee, kun keskustelee molempien puolten kanssa säännöllisesti.

Kun katsoi eilen sosiaalista mediaa ja eri linnakkeista tulleita viestejä, tätä on vaikea nähdä. Se on mielikuva, joka välittyy yleisölle.

Nokittelua, syyttelyä ja herjaa. Ja kaikki oheiskiehujat perässä.

Siksi yritän vääntää rautalangasta. Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoi (Taloussanomat 27.8.), että kone- ja metallipuolen yrityksillä on ”tosi surkea tilauskertymä”.

Surkea tilauskertymä tietää huonoa. Kun isot vientiteollisuuden yritykset eivät saa tilauksia, se vaikuttaa myös alihankkijoihin. Sitä kautta syntyvä kokonaisvaikutus on valtava.

Tästä ei päästä yli eikä ympäri. Se vaikuttaa meihin kaikkiin.

Palataan alun yrityksiin. UPM:n uutinen on surullisempi, koska kun tehdas on suljettu, on erittäin epätodennäköistä, että se avataan uudelleen. Varsinkin, kun taustalla vaikuttaa paperisten sanomalehtien kysynnän väheneminen ja ylipäänsä painopaperin käytön väheneminen.

Finnair luultavasti palkkaa taas väkeä, kun lentoliikenteen ahdinko vähän helpottaa.

Yritysjohtajat, poliitikot ja etujärjestöjohtajat puhuvat kukin omasta näkökulmastaan. Tietysti. Siksi heidän sanomisiaan pitää aina lukea siinä viitekehyksessä. Budjettiriihi on lähellä, ja jokaisen pitää välittää omille sidosryhmille mieluista viestiä.

Surkeinta luettavaa syyttely on heille, joilta nyt lähtee työpaikka alta.

Jos saan ehdottaa, niin lopettakaa nokittelu ja alkakaa miettiä, miten mahdollisimman paljon työpaikkoja saadaan pelastettua. Huomattavasti paremmin käytettyä aikaa.