THL:n ”liikennevalomalli” ei vaikuta pakettimatkoihin – ”Näyttää siltä, että mikään lomakohde ei ole avautumassa”

THL antoi suomalaisille käyttöön liikennevalomallin, jonka avulla he voivat arvioida ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronariskiä.

Mallissa maat on jaoteltu vihreisiin, oransseihin ja punaisiin koronavirustartuntojen ilmaantuvuuden mukaan. Punaisissa maissa riski on suurin ja vihreissä pienin. Oransseissa maissa koronaviruksen ilmaantuvuus ylittää hallituksen asettaman rajan.

Matkanjärjestäjien mukaan liikennevalomalli ei vaikuta siihen, mihin maihin matkoja järjestetään ja mihin ei. Malli on tarkoitettu lähinnä matkailijoille, jotta he voivat itse arvioida koronatartunnan riskiä ulkomailla ja esimerkiksi karanteenin tarvetta, kun he palaavat ulkomailta Suomeen.

Matkanjärjestäjät puolestaan lisäävät ja supistavat matkatarjontaansa pääasiassa hallituksen ja viranomaisten antamien matkustussuositusten ja rajoitusten mukaan.

– Liikennevalomalli ei ole virallinen matkustussuositus, jonka viranomaiset antavat. Tjäreborgiin tai muihin matkanjärjestäjiin se ei suoranaisesti vaikuta, koska me noudatamme joka tapauksessa näitä virallisia matkustussuosituksia, Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen sanoo.

Suomessa toimivat matkanjärjestäjät peruivat viikko sitten kaikki Kreikkaan suuntautuvat lähtönsä. Peruutusten syynä oli hallituksen päätös palauttaa matkustussuositusten rajoitukset voimaan niin Kreikan kuin useiden muiden maiden osalta.

Kreikan saaret Kreeta ja Rodos ovat olleet ainoita lomakohteita, joihin TUI, Tjäreborg ja Aurinkomatkat ovat elokuun aikana myyneet matkoja. Tällä hetkellä matkanjärjestäjät eivät tee lomamatkoja mihinkään päin maailmaa.

TUI on kertonut peruvansa Kreetalle ja Rodokselle suuntautuvat lomamatkat syyskuun alkupuolelle asti. Aurinkomatkat ja Tjäreborg palauttavat Kreikan lomakohteet myyntiin vasta lokakuussa, jos koronavirustilanne silloin niin sallii.

– TUI ei lennä tällä hetkellä mihinkään. Seuraamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, ja nyt näyttää siltä, että mikään lomakohde ei ole avautumassa, TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo.