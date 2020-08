Main ContentPlaceholder

Finnair, UPM, Swissport kertoivat jo jättimäisistä väenvähennyksistä – onko edessä julma yt-syksy?

Ilkka Kaukoranta, Henna Mikkonen ja Petteri Rautaporras uskovat jokainen, että irtisanomisia on tulossa.

Ovatko alkuviikon ilmoitukset isoista väenvähennyksistä vasta alkusoittoa yt-syksylle? Korona on kohdellut työntekijöitä ja yrityksiä varsin eri tavalla sen mukaan, mistä toimialasta on kyse. Osalla yrityksistä pahin on ohi, kun toiset vasta suuntaavat kohti vaikeita aikoja.