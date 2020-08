UPM:n yt-pommi jysähti pahasti Jämsään: ”Tämä on vakava isku koko seutukunnalle”

Jämsän Kaipolan paperitehtailla on kolme paperikonetta ja se työllistää noin 450 henkilöä. Tehdas aiotaan lakkauttaa viimeistään vuoden loppuun mennessä.

UPM kertoi sulkevansa Kaipolan paperitehtaan vuoden loppuun mennessä. Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste sanoo, että inhimillinen huoli perheistä on kova. Nyt tärkeää on turvata kaupungissa sijaitseva Jämsänkosken paperitehtaan tulevaisuus, hän sanoo.

UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkeminen iskee Jämsään rajusti. Kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo, että tehtaan lakkauttamisen vaikutukset heijastuvat myös muihin työpaikkoihin.

– Suoraan vaikutukset ovat 450 työpaikkaa, alihankintaverkostojen kautta varovaisesti arvioiden kolminkertainen määrä ja kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa noin 15 prosenttia meidän työpaikoista, Helaste huokaa.

Vuoden loppuun mennessä pysyvästi suljettava tehdas on toinen kaupungissa sijaitsevista UPM:n yksiköistä. Jämsänkoskella sijaitseva, suunnilleen samankokoinen tehdas on näillä näkymin säilymässä, mitä Helaste pitää hyvänä asiana.

– Pahin skenaario ei toteutunut, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että yhdenkin koneen sulkeminen on varsin laajavaikutteista, kokonaisen tehtaan sulkemisesta puhumattakaan.

Molemmissa tehtaissa on kolme paperikonetta, ja Helaste pitää tärkeänä, että Jämsänkosken tehtaan toimintaedellytykset turvataan.

– Pidän hyvin tärkeänä, että tukitoimintoja kohdennetaan muun muassa tie- ja ratahankkeisiin, joilla on varmasti vaikutusta Jämsänkosken kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Näiden hankkeiden edistäminen ripeästi tässä tilanteessa on erityisen tärkeää.

Helaste kertoo käyneensä Jämsän Jokilaakson tehtaiden johtajan kanssa lyhyen keskustelun, ja ensi viikolla tilanteeseen aiotaan paneutua tarkemmin. Helaste ei vielä osannut sanoa, voiko osa irtisanotuista saada työpaikan esimerkiksi Jämsänkosken tehtaalta.

Myös Jämsä aikoo tehdä kaikkensa tukeakseen työpaikkansa menettäneitä. Kaupunki tarvitsee apua kuitenkin valtiolta.

– Tämä on niin suuri isku, että olemme kutsuneet huomisaamuksi kokoon äkillisen rakennemuutoksen työryhmän ja tulemme lähestymään ministeriötä. Tämä on vakava isku koko seutukunnalle ja maakunnalle ja toivomme riittävää rahoitusta tämän tilanteen tukemiseksi tälle alueelle. Kaupungin omat kynnet eivät tämän koko luokan asioihin riitä. Katse kääntyy ministeriön suuntaan.

Päällimmäisenä Helasteella on kuitenkin huoli inhimillisestä kärsimyksestä, jota tehtaan lakkauttaminen paikkakunnalla asuville perheille aiheuttaa.

Lakkauttaminen koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista jämsäläistä.

– Inhimillinen huoli on päällimmäisenä. Tämä koskettaa satoja perheitä ja varmasti tulevaisuus on tänään harmaan peitossa monella. Teemme kaikkemme, että minimoimme vahinkoja ja menetyksiä kaikilla niillä keinoilla, joita meillä käytettävissä on.