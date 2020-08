Handelsbanken: Suomen talouden elpyminen on alkanut

Vielä huhtikuussa Handelsbanken ennakoi 10 prosentin pudotusta bruttokansantuotteeseen tänä vuonna. Nyt notkahdukseksi arvioidaan enää 3,5 prosenttia. Ensi vuonna talous kääntyisi 2 prosentin kasvuun.

Suomen talouden elpyminen on alkanut, arvioi Handelsbanken tänään julkistamassaan talousennusteessa. Pankin mukaan Suomen talous elpyy jo loppuvuoden aikana huhti–kesäkuun jyrkän notkahduksen jälkeen.

Handelsbankenin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote laskee 3,5 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna se kasvaa 2,0 prosenttia ja vuonna 2022 hieman hitaammin eli 1,5 prosenttia.

Huhtikuussa Handelsbanken ennakoi Suomeen tälle vuodelle selvästi jyrkempää eli 10 prosentin bkt-pudotusta.

Suomen kansantalous on pankin mukaan selvinnyt tähän asti koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä monia muita maita paremmin.

Koronapandemia näkyy kuitenkin Suomen taloudessa tänä vuonna. Tärkeä vienti supistuu tänä vuonna peräti 13 prosenttia, mistä se ponnistaa ensi vuonna 4,0 prosentin kasvuun.

– Vaikka kotimaan talous pysyy kuosissa, Suomi tarvitsee vetoapua viennistä. Ulkomaankaupan näkymien suhteen on rohkaisevaa, että euroalueella talouden elpymisen merkkejä on nähtävissä. Loppuvuoden ja ensi vuoden iso kysymys on, millä kulmakertoimella Suomen talous ja maailmantalous elpyvät kesän ensitoipumisen jälkeen, sanoo pääekonomisti Timo Hirvonen tiedotteessa.

Työllisyys supistuu ensi vuonna vain vähän ja kääntyy hienoiseen kasvuun vuonna 2022. Osa työttömyydestä jää kuitenkin pysyväksi. Tämä näkyy siinä, että työttömyysaste alkaa laskea vasta vuonna 2022.

Työttömyysaste nousee ennusteen mukaan tänä vuonna 8,2 prosenttiin, ensi vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee 7,9 prosenttiin vuonna 2022.

Kestää pitkään, ennen kuin maailmantalous toipuu kuluvan vuoden tuotannon menetyksistä. Maailmantalouden kasvu supistuu ennusteen mukaan 4,3 prosenttia tänä vuonna.

Kuluvan vuoden toisella puoliskolla kasvu alkaa vauhdittua elvyttävän finanssi- ja rahapolitiikan myötä. Ensi vuonna globaali talouskasvu yltää 5,2 prosenttiin vuonna ja 3,5 prosenttiin vuonna 2022.

Valtioiden ja keskuspankkien elvytystoimet auttavat talouden elpymistä. Euroopan keskuspankki pitää pitkään keskuspankkikorot alhaalla, mikä on hyvä uutinen asuntovelallisille.