Turkulainen Hannah sai kuuluisan Trumpin koronasekin – rahojen lunastaminen osoittautui vaikeaksi

Suomeen virtaa Yhdysvalloista mahdollisesti miljoonien dollarien edestä tukirahoitusta, joka on tarkoitettu pääasiassa Yhdysvaltojen kansalaisille ja siellä asuville. Tukisekkien lunastaminen Suomessa on kuitenkin vaikeaa.

Yhdysvaltojen hallinnon kansalaisilleen jakamia koronatukia on saapunut Suomeenkin mahdollisesti jopa useiden miljoonien eurojen arvosta. Yhdysvalloista saadun jopa noin 1 000 euron arvoisen Economic Impact Payment -tukirahan käyttäminen voi kuitenkin olla hankalaa, sillä ainakin osalle saajista tukisumma on maksettu sekkeinä.

Koronasekki kolahti pari viikkoa sitten myös turkulaisen terveydenhoitajan Hannah Jervan postiluukusta.

– Synnyin Yhdysvalloissa, joten olen Yhdysvaltojen ja Suomen kaksoiskansalainen. Lisäksi olen siellä verolaitoksen kirjoilla, vaikken ole sinne veroja maksanutkaan, Jerva kertoo.

Jervan tapauksesta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

– Osasin tätä tukisekkiä vähän odottaakin, hän kertoo.

– Sekissä oli Trumpin allekirjoitus, mutta tuesta kertovaa kirjettä ei minulle ole ainakaan vielä tullut. Jotkut ystäväni taas ovat saaneet sen, mutta eivät sekkiä.

Yhdysvaltojen valtion jakamaan EIP-tukeen ovat virallisesti oikeutettuja Yhdysvaltojen kansalaiset sekä muut maassa pysyvästi asuvat henkilöt. Täyden 1 200 dollarin eli runsaan 1 000 euron tuen voivat saada ne, jotka ovat veroilmoituksensa mukaan ansainneet vuodessa alle 75 000 dollaria.

Sekin muuttaminen käteiseksi osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Jerva yritti lunastaa sekkiä 5–6 suomalaisessa pankissa.

Suomalaispankeista kerrotaan, että monet muutkin ovat viime aikoina yrittäneet lunastaa Yhdysvaltojen tukisekkejä – turhaan.

Esimerkiksi OP-ryhmä on lopettanut ulkomaiset sekkilunastukset.

– Jos asiakkaalla on tili Osuuspankissa, lunastus voidaan kuitenkin yrittää tehdä perittävänä eli siten, että OP pyytää ensin sekkiin liittyvän katteen sekin asettaneesta pankista, kertoo OP:n tileistä, maksamisesta ja taloudenhallinnasta vastaava johtaja Masa Peura.

– Tämä perittävä menettely on riippuvainen ulkomaisen pankin aikatauluista ja voi kestää kohtuullisen kauan. Menettely on asiakkaalle erittäin kallis.

Jervan mukaan monet pankit kieltäytyivät sekin lunastamisesta juuri kalleuden takia. Viimein hän kuuli ystäviensä kautta Danske Bankin vielä lunastavan sekkejä.

– Meille on tullut jonkin verran kyselyitä Economic Payment -sekkien lunastukseen liittyen, erityisesti viime viikon lopulla, kertoo viestintäpäällikkö Mari Häyry Danske Bankista.

– Danske Bank lunastaa näitä sekkejä kuten muitakin ulkomaan sekkejä omilta asiakkailtaan. Sekin voi lunastaa kaikista niistä Danske Bankin konttoreista, joissa tarjoamme päivittäispalveluita.

Jervan onneksi hänellä oli Danske Bankissa jo tili. Pankki perii lunastuskuluina 0,3 prosenttia sekin arvosta, kuitenkin vähintään 13 euroa, ja Jervan mukaan hänelle sekin lunastuksen kerrottiin maksavan pari kymppiä. Tukirahoja hän ei ole kuitenkaan vielä saanut.

– Siinä on käsittelyaika, joka voi kestää useita viikkoja tai kuukaudenkin, Jerva kertoo.

Nordea ei ole lunastanut sekkejä muutamaan vuoteen, mutta nyt pankki on päättänyt tehdä poikkeuksen.

– Suuren kysynnän vuoksi Yhdysvaltojen lähettämien covid-19-avustussekkien osalta on tuoreeltaan tehty poikkeuspäätös ja niiden lunastaminen onnistuu nyt Nordean omille tiliasiakkaille, kertoo Riikka Taivassalo pankin viestinnästä.

Tarkkaa tietoa Yhdysvalloista Suomeen virranneiden tukien määristä on vaikea saada, mutta yhteissumma saattaa nousta useisiin miljooniin.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuu 3 153 yli 20-vuotiasta Yhdysvaltojen kansalaista sekä 2 520 Yhdysvaltojen ja Suomen kaksoiskansalaista. Jos he kaikki olisivat saaneet täyden noin 1 000 euron suuruisen tukisumman, nousisi yhteissumma Suomen osalta lähes 5,7 miljoonaan euroon.

Kolmen lapsen äitinä Jerva olisi lisäksi voinut saada Yhdysvalloista lisätukea 1 500 dollaria eli 500 dollaria kustakin lapsesta.

– Sitä varten olisi tosin pitänyt asua lasten kanssa jonkun vuoden Yhdysvalloissa, hän toteaa.

– Meidän elämämme on kuitenkin täällä.

Tämän lisäksi Yhdysvalloista on valunut tukirahaa rajojen yli myös muille kuin valtion kansalaisille.

Helsingin Sanomien uutisoimassa tapauksessa tukirahaa sai myös 76-vuotias helsinkiläismies, joka sai Yhdysvalloista pientä eläkettä, koska oli nuoruudessaan työskennellyt jonkin aikaa siellä.

Kyseessä on mahdollisesti virhe, sillä niitä tukien maksamisessa on tapahtunut – ja paljon. Yhdysvaltalaisen NPR-kanavan mukaan tukirahoja on maksettu virheellisesti myös ulkomaisille työntekijöille, jotka ovat vahingossa tai tahallaan veroilmoituksessa ilmoittaneet olevansa Yhdysvaltojen kansalaisia. Lisäksi noin 1,4 miljardia dollaria koronatukea on maksettu jo kuolleille kansalaisille.

– Minun mielestäni tämä tuen maksaminen ulkomailla on hieman kyseenalaista, Jerva pohtii.

– Yhdysvalloissa tuki osui monelle erittäin vaikeaan tilanteeseen, esimerkiksi niillä, joilla työ loppui kokonaan. Näen sekin kädenojennuksena valtiolta heille. Kaikilla ei ole terveysvakuutuksia tms. ja varmasti tuki oli enemmän kuin tarpeeseen. Tulee myös sellainen olo, että pitävät omistaan huolta.

