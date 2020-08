Tässä ovat yleisimmät harhaluulot ikääntyneestä työntekijästä

Luokka 4 on perusluokka ja vastaa keskimääräistä työkyvyttömyysriskiä. Maksuun tulee alennus, jos maksuluokka on 1–3. Eli mallissa on kannustava ominaisuus huolehtia siitä, etteivät työntekijät ajaudu työkyvyttömyyteen. Korotus tulee vastaavasti, jos maksuluokka on 5–11. Tällöin työntekijöiden työkyvyttömyysriski on keskimääräistä korkeampi.