Työministeri Tuula Haatainen: Uutiset Finnairin suunnitelmista vähentää noin tuhat työpaikkaa pysäyttivät – ”Raju esimerkki”

Työministeri Haatainen kertoo pyytäneensä te-toimistoa aloittamaan toimet Finnairilta irtisanotuksi tulevien auttamiseen. ”Omistajana edellytämme ja tuemme yhtiötä vastuullisessa henkilöstöpolitiikassa kriisin keskellä”, omistajaohjausministeri Tuppurainen kommentoi Twitterissä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kirjoittaa työministeriön TEMatiikkaa-blogissa Finnairin tuoreista uutisista. Yhtiö kertoi irtisanovansa yt-neuvottelujen yhteydessä jopa tuhat työntekijäänsä.

– Tänään saadut uutiset Finnairin suunnitelmista vähentää noin 1 000 työpaikkaa pysäyttivät. Matkustamisen vähentyminen koronaviruspandemian myötä on johtanut yhtiön kohdalla mittaviin taloudellisiin tappioihin ja tarpeeseen karsia niin kuluja kuin henkilöstöä. Uutinen on raju esimerkki siitä, kuinka suomalaisten työpaikat ovat kytköksissä myös muiden maiden tautitilanteeseen.

Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.

Omistajaohjaus- ja Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd) otti uutiseen kantaa Twitter-tilillään.

– Sinivalkoisia siipiä varjostaa synkkä pilvi. Finnair on tänään tiedottanut uusista yt-neuvotteluista. Korona on ollut lentoalalle karu. Omistajana edellytämme ja tuemme yhtiötä vastuullisessa henkilöstöpolitiikassa kriisin keskellä, hän kirjoittaa.

– Hallitus tukee mm. TEM:n toimin suomalaista työtä jo nyt monin toimin, niin on myös jatkossa. Yksin ei jätetä ketään. Matkailualan ennakoitavuutta parantava liikennevalomalli THL:n valmistelussa. Työtä tehdään säästelemättä.

Haataisen mukaan lisätalousarvioiden yhteydessä on lisätty työllisyysmäärärahoja tällaisia tilanteita varten.

– Olen pyytänyt Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoa aloittamaan välittömät toimet uusien työmahdollisuuksien kartoittamiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi Finnairin töitään menettävälle henkilöstölle. TEM ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto tulevat käymään yhtiön kanssa keskustelut tavoitteena varmistaa ihmisten nopea työllistyminen, Haatainen kirjoittaa.

– Finnairilla on monipuolinen ja osaava henkilökunta, ja Uudenmaan TE-toimistolla on hyvät edellytykset auttaa heitä löytämään uusia työmahdollisuuksia niin palvelusektorilta kuin asiantuntijatehtävistäkin.

Finnair ei suunnittele lentävän henkilöstön pysyviä vähennyksiä Suomessa, sillä yhtiön tiedotteen mukaan tavoitteena on turvata ydinliiketoiminnan sujuvuus niin, että lentävä henkilöstö voi palata vaiheittain töihin heti, kun markkinat alkavat toipua ja lentojen määrä kasvaa.