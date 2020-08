Mitä väkeä Finnair lopulta aikoo vähentää? Ammattiliitot vielä epätietoisia

IAU ja Pro eivät yllättyneet yt-neuvotteluista.

Finnair on ilmoittanut yt-neuvotteluista, joissa se aikoo vähentää jopa 1 000 työpaikkaa. Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää, mutta neuvottelut eivät koske lentävää henkilöstöä.

Finnairilla on käynnissä tiedotustilaisuus yt-neuvotteluista, mutta toistaiseksi työtekijäliitot ovat saman tiedotteen varassa, jonka Finnair on jakanut julkisuuteen.

– Todennäköisesti neuvottelujen piiriin kuuluu meidän jäseniämme, eli Finnairin teknistä henkilöstöä, Finnair Kitchen- ja Cargo -yhtiöiden väkeä sekä suoraan Finnairin alaisia asiakaspalvelun työntekijöitä, sanoo Ilmailualan unionin puheenjohtaja Juhani Haapasaari.

– Ei tämä tilanne kenellekään yllätys ole, Haapasaari sanoo.

– Nämä ovat itse asiassa kolmannet yt-neuvottelut, joissa on koetettu sopeutua tilanteeseen, joka on taas huonontunut. Toivottavasti löytyy pehmeämpiä keinoja kuin irtisanomiset.

Varsinaista kutsua yt-neuvotteluihin Finnair ei ole vielä lähettänyt. Hieman Finnairin ilmoitus kuitenkin pääsi yllättämään, sillä Haapasaarin mukaan yhtiöissä oli käynnissä säästöneuvottelut, joiden oli määrä päättyä vasta tämän viikon perjantaina.

– Ajatuksena oli, että niillä sovituilla toimilla pystyttäisiin säästämään työpaikkoja, Haapasaari kertoo.

Todennäköisesti yt-neuvottelut koskevat myös samoissa yksiköissä työskenteleviä toimihenkilöitä, jotka kuuluvat ammattiliitto Pron jäseniin.

– Lentoliikenteen tilanne on ollut vaikea, eikä kukaan tiedä miten kauan rajoitukset jatkuvat, sanoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

– Nyt on poikkeuksellinen tilanne. On tärkeää löytää ratkaisut, joilla tämä meidän kansallinen lentoyhtiö pysyy pystyssä. Olen varma, että Finnair on lopulta yksi kriisistä selviävistä lentoyhtiöistä, ja se tulee menestymään jatkossa. Sillä on hyvä strategia ja osaavaa henkilöstöä.

Oletko Finnairilla töissä? Millaisia tunteita lentoalan kriisi ja alkaneet yt-neuvottelut herättävät? Oletko esimerkiksi miettinyt alan vaihtoa? Ota yhteyttä toimitukseen: jesse.kuparinen@sanoma.com. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.