Professori bitcoin-sijoituksen kannattavuudesta: ”Häviäjiä huomattavasti enemmän”

Oxfordin yliopiston yhteydessä toimivan Oxford Internet Institute -laitoksen tutkijaprofessori Vili Lehdonvirta huomauttaa, että jokaista onnistunutta bitcoin-sijoitusta kohden on lukuisia epäonnistuneita. Valuutalla rikastuneista suomalaisista ei ole toistaiseksi tilastoitua tietoa.

– Häviäjiä on huomattavasti enemmän, koska valuutta perustuu nollasummapeliin. Jokainen miljonäärin tienaama kolikko on jonkun toisen menettämä, Lehdonvirta sanoo.

Maailman tunnetuin kryptovaluutta ei professorin mukaan tuota itsessään arvoa. Kaupanteko rajoittuu edelleen pitkälti huumeisiin ja uhkapeleihin.

Monissa bitcoin-maksumahdollisuutta mainostavissa liikkeissä käytäntö on todellisuudessa poistettu käytöstä. Lehdonvirta on havainnut asian muun muassa soittamalla ja vierailemalla liikkeissä itse.

– Myös BBC:llä kartoitettiin tätä ja viidestä bitcoin-maksumahdollisuutta mainostaneesta liikkeestä neljä oli luopunut siitä. Vuodesta 2017 näiden liikkeiden määrä ei ole ollut kasvussa vaan laskussa. Tämä johtuu siitä, ettei bitcoin ole kannattava maksuvaluutta. Miksi ihminen edes maksaisi sillä, kun valuutta on ostettu luottamalla arvon kasvuun?

Bitcoinin kurssien ennustaminen on Lehdonvirran mukaan mahdotonta. Useimmiten voimakkaat noususuhdanteet saavat polttoaineensa syklistä, jossa lukuisista tekijöistä johtuva alkunousu herättää median kiinnostuksen.

Näkyvyyden myötä kansalaisissa herännyt uteliaisuus kanavoituu uusina investointeina, ja kupla paisuu entisestään. Arvon romahdukset ovat olleet yhtä spontaaneja kuin nousut.

– Moni on sanonut, että bitcoin on kuollut, ja sen jälkeen kurssi on lähtenytkin nousuun.

Ennustamattomuudesta huolimatta kurssiennusteita ja -analyysejä tehtailevat sosiaaliseen mediaan Lehtovirran mukaan valuutanvaihdolla kauppaa tekevät yritykset. Suomessa alan ainoa yritys on Jyväskylässä sijaitseva Prasos Oy.

– Tämä on tällaista markkinaviihdettä. Hinnan ja syysuhteiden arviointi on mielestäni vähän merkityksetöntä. Hinta muodostuu pohjimmiltaan siitä, että joku ajattelee ostavansa bitcoineja ja myyvänsä ne myöhemmin kalliimmalla.

Professori ei usko, että Prasos Oy:lle ilmaantuu lähitulevaisuudessa merkittäviä kotimaisia kilpailijoita. Kyseessä on alustamarkkina, joka pyörii osto- ja myyntitarjouksien varassa. Aloittelevan yrityksen olisi vaikea luoda Prasosta houkuttelevampia tarjouksia, mikä madaltaa asiakkaiden motivaatiota vaihtaa alustaa.

– Tämä on klassinen alustatalousmarkkina, jossa voittaja vie suurimman osan. Markkina on luonteeltaan sellainen, että se ei ylläpidä kilpailua vaan tahtoo johtaa monopoliin, Lehdonvirta sanoo.