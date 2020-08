Espoolainen levyseppähitsaaja Toni, 41, löi rahoiksi bitcoineilla: Tilin saldo hulppeat 6,6 miljoonaa – ”En uskonut ollenkaan koko hömpötykseen”

Taloussanomien näkemässä kuitissa Laaksosen pöytäseurue on upottanut espoolaiseen ravintolaan yhden illan aikana 5000 euroa.

Euroissa Toni Laaksosen bitcoin-varallisuus on tällä hetkellä 6,6 miljoonaa.

Toimittaja ja kuvaaja ovat matkalla 41-vuotiaan Toni Laaksosen veneelle Espoon Keilasatamaan, kun mies kaivaa taskustaan kännykän ja napsauttaa sähköisen bitcoin-lompakkonsa auki.

Pitkän tilinumeron alla maailman tunnetuimman kryptovaluutan Bitcoin SV -haarautumaa lepää pyöreästi 88 000 virtuaalikolikkoa. Sovellus laskee niiden vastaavan 19 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Laaksosen osuus dollareista on 7,9 miljoonaa eli 6,6 miljoonaa euroa.

Koska rahoja ei olla vielä lunastettu, korostaa vuonna 1994 levyseppähitsaajaksi valmistunut Laaksonen olevansa toistaiseksi oletettu miljonääri.

– Huhtikuussa 2022 myyn kaiken pois. Eläkkeelle en jää, mutta taloudellisesti riippumaton elämä sen jälkeen alkaa, mies virnistää.

Miljoonatilin Laaksonen perusti lapsuudenystävänsä kanssa vuonna 2009. Oli syyspäivä, ja miehet istuivat Laaksosen kuljetusyhtiö Pro Bullin toimistossa. Ystävä kertoi Laaksoselle saman vuoden tammikuussa liikkeelle lasketusta virtuaalirahasta, ja hehkutti innovaatiota pomminvarmana kultasuonena.

– En uskonut ollenkaan koko hömpötykseen. Sanoin kaverille, että yhtä hyvin voisin kääräistä tästä satasesta sikarin ja polttaa sen.

Ennen bitcoinin läpimurtoa Laaksosen perheessä elettiin vaatimattomalla budjetilla. Pienyrittäjän arki on miehelle tuttua.

Epäilyksistään huolimatta Laaksonen myöntyi sijoittamaan hankkeeseen ystävänsä kanssa 200 eurolla. Tulevina vuosina investoinnit toistuivat tasaisin väliajoin, mutta tuotto oli olematonta. Pyramidihuijausten paljastuessa ympäri maailmaa Laaksosen usko alkoi horjua.

Puheet levyseppähitsaajan tulevasta rikastumisesta herättivät perheenjäsenissä hilpeyttä.

– Niitä pidettiin ihan höpöhöpöpuheina, Laaksonen nauraa.

Käännekohdaksi Laaksonen mainitsee vuoden 2014, jolloin bitcoinin arvossa nähtiin ensimmäisiä nytkähdyksiä yläviistoon. Samoihin aikoihin espoolaisen nelihenkisessä lapsiperheessä elettiin niukoilla rahoilla.

– Emme me nälkää nähneet, mutta meni huonosti. Remontoimme asuntoa, ja bisneksessä rahaa piti pistää moneen kohteeseen, jotteivat pyörät olisi pysähtyneet. Alakerrassa meillä ei ollut vuonna 2015 kahdeksaan kuukauteen vettä. Kävimme saunassa faijalla ja suihkussa vanhalla työpaikalla.

Vuoden 2017 marraskuussa bitcoinin arvo räjähti tähänastiseen huippuunsa syöksymällä liki 20 000 dollarin tuntumaan. Uskomattomasta oli tullut totta, ja Laaksonen katseli käyriä epäuskon vallassa.

Ensimmäisenä mies järjesti kaverilleen juhlat.

– Se oli vähän kuin olisi laskenut apinan häkistä vapauteen. Mentiin aika lujaakin. Saatoimme käydä kaveriporukalla juomassa kokonaisen baarin tyhjäksi. Terassilla tilasin kerran 400 lonkeroa ja 200 karpalovodkaa, mies tunnustaa.

Samanlaisia iltoja on vietetty sittemmin useampia. Taloussanomien näkemässä kuitissa Laaksosen pöytäseurue on upottanut espoolaiseen ravintolaan yhden illan aikana 5 000 euroa. Keskusteluja on käyty myös Silja Linen kanssa risteilyaluksen varaamisesta yksityistilaisuuteen.

Elävästi Laaksosen muistovirtaan pulpahtaa ilta, jolloin hän osti hetken mielijohteesta ystävänsä Mitsubishin. Matkalla kuppilasta toiseen Laaksonen kysyi ystävänsä autoa ajaneelta vaimolta nelipyöräisen hintaa ja ryhtyi sen kuultuaan naputtelemaan puhelimella tilisiirtoa.

– Baarissa sitten täräytin, että saisinko autonavaimeni, kun olen jo maksanut koko auton. Se oli ihan kiva leikkikalu. Tehot olivat hyvät, ja pojatkin tykkäsivät.

Viime vuosina Laaksonen on vaihtanut bitcoineja euroiksi muutamia kertoja vuodessa. Suuruusluokaltaan nostot pyörivät 5 000 ja 50 000 välimaastossa. Suomessa ainoa bitcoinia euroiksi vaihtava yhtiö on Jyväskylässä sijaitseva Prasos Oy. Laaksonen uskoo määrän paisuvan tulevina vuosina ulkomaiden tavoin myös kotimaassa.

Kriitikoita bitcoinissa ovat huolestuttaneet ennustamattomasti sinkoilevat kurssit, ja miljoonapotin keräävien uskotaan sijoittaneen kryptovaluuttaan viimeistään vuoden 2017 alkupuoliskolla. Laaksonen arvelee valuutan saavuttavan elinkaarensa huippuarvon kahden vuoden päästä.

Pari vuotta sitten Laaksonen osti Floridasta itselleen 78-neliöisen luhtitaloasunnon. Useimmista kollegoistaan poiketen paikalliset asuntokauppiaat hyväksyvät bitcoinin maksuvaluuttana. Osavaltion asuntoihin ja muihin kohteisiin sijoittavat Laaksosen mukaan erityisesti talouspakotteista ja rajoitetusta valuutansiirtelystä kärsivien maiden kansalaiset.

– Kauppa pitäisi vielä sinetöidä käymällä passin kanssa paikan päällä, mutta Jenkkeihin ei tietenkään koronan takia nyt pääse, Laaksonen kertoo.

– Totta puhuen suomalaiselle Floridassa on muutenkin tähän aikaan vuodesta aivan helvetin kuuma.

Pelkkää hupia bitcoin-miljoonat eivät ole kuitenkaan Laaksosen elämään tuoneet. Omaa aikaa perheellisellä liikemiehellä on rajoitettu määrä, ja vanhojen ystävyyssuhteiden ylläpito on jäänyt heikkoihin kantimiin. Tuttavapiirin tiedostama varallisuus on poikinut myös koko joukon velallisia. Kun tuttavan kukkaro tyhjenee, pirisee hetkeä myöhemmin Laaksosen puhelin.

– Toisaalta olen itsekin joutunut joskus kavereilta lainaamaan. Koronan aikana on ollut tilanteita, jolloin rahat ovat loppuneet ja bitcoinin vaihtaminen ei olekaan onnistunut. Näissä tilanteissa auttaneet kaverit myös muistan.

Suuresta omaisuudesta huolimatta Laaksonen on päättänyt pitää jalat tukevasti maassa. Synnyinsijoillaan Espoon Olarissa edelleen viihtyvä mies kertoo vuosien osoittaneen, etteivät elämän kalleimmat hetket vaadi 20 euroa suurempaa sijoitusta.

– Kyllä parasta on ostaa vain lähimarketista kaljakoppa hyvien ystävien kanssa, ja pysähtyä ulos viettämään aikaa. Kalliiden ravintoloiden sijaan tykkään käydä ihan vain lähiökuppiloissa, joissa saa olla rauhassa ja porukka on vilpitöntä. Ja lasteni aikaa en tule ikinä antamaan muille.

Yhdestä asiasta Laaksonen on erityisen varma.

– Pukua en tule ikinä pukemaan.

Juttua varten Laaksonen näytti Coinbase-sovelluksessa olevan Bitcoin SV -lompakkonsa. Lisäksi Taloussanomat on nähnyt tarinat vahvistaakseen useita kuitteja ja tilisiirtoja.