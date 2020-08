Hallitus käsittelee parhaillaan pelastusohjelmaa Lapille. Se ei ole helppoa, sillä näkemyseroja on ministeriöissä ja hallituspuolueiden sisällä.

Hallitus arvioi parhaillaan, voidaanko Lappia varten rakentaa erillisiä matkailukäytäviä talvisesonkiin.

Työ -ja elinkeinoministeriössä matkailu- ja alueyhteistyönä valmisteltua Lapin pelastussuunnitelmaa on työstetty keväästä lähtien. Mukana on kymmeniä yhteistyötahoja.

Lapin matkailua varten on tehty Covid-19-riskienhallintamalli, joka kattaa charter-asiakkaan koko lomamatkan. Taloussanomat on nähnyt seikkaperäisen suunnitelman, jota lappilainen matkailuala on valmistellut kaikessa hiljaisuudessa.

Suunnitelmassa todetaan, että mallin avulla kansainvälinen matkailu olisi ainakin osin mahdollista Lappiin siten, että taudin leviämisriski väestössä ja työntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Turisteille tulisi erittäin tiukat ohjeet.

Suunnitelman perustana on, että toiminta perustuu selkeisiin päiväohjelmiin, joilla perhepainotteiset matkailijat liikkuvat kontrolloidusti ryhminä.

Suunnitelma pohjaa ajatukseen siitä, että toiminta perustuisi selkeisiin päiväohjelmiin, joilla perhepainotteiset matkailijat liikkuisivat kontrolloidusti ryhminä. Lisäksi suunnitelmassa on toimintamallit tilanteisiin, joissa epäillään tai on todettu covid-19-tauti.

Jos tartunnat nousevat, viranomaisilla olisi valmius katkaista lennot nopeasti.

Lentoasemille, joita on Lapissa neljä, on omat turvaohjeistukset. Kentille perustettaisiin miehitettyjä terveyspisteitä, jotka varustettaisiin testauslaitteistoilla maahan tulevia matkustajia varten.

Lapin lentokentillä tultaisiin valvomaan käsidesin käyttöä.

Asiakkaille olisi koko matkan kattava riskiarvio ja riskitasoon pohjautuvat riskien minimointiin tähtäävät toimenpiteet. Esimerkiksi tiettyjä riskipisteitä saavilta matkailijoilta edellytettäisiin kasvosuojainten käyttöä ja muun muassa käsidesin käyttöä valvottaisiin. Matkailijoita tiedotettaisiin jo lähtömaassa matkustuskuplan pelisäännöistä. Saapuvat matkailijat täyttäisivät erillisen tietolomakkeen jo lennon aikana. Suojaimia tulisi käyttää aina kuljetuksissa ja julkisissa sisätiloissa. Lisäksi tulijoita olisi valmius testata laajasti.

Myös ravintoloille ja matkailutyöntekijöille on valmisteltu omat työsuojeluohjeet. Ohjelmapalveluille on omia ohjeita alkaen esimerkiksi varusteiden desinfioinnista. Matkailijoiden suositellaan käyttävän koronasovellusta, sen englanninkielistä versiota.

Skinnari kannattaa mallia

Riskienhallintamalli oli esillä myös perjantaina ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd) koolle kutsumassa tapaamisessa.

Mukana olivat hankkeen vetäjä, Lapland Hotels -ketjun omistaja Pertti Yliniemi, Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ja elinkeinomisteri Mika Lintilän (kesk) kabinetin ja matkailusta vastaavat virkamiehet.

– Tavoitteena on ratkaisu, jossa luodaan alueellinen kupla Lappiin, kyse ei ole rajoitusten purkamisesta. Riskejä pitää hallita ja toimia niin, että riskit pysyvät järkevällä tasolla, Skinnari kertoo.

Ville Skinnari myöntää, että Lapin kuplan ongelmana on epävarmuus siitä, miten tautitilanne kehittyy loppuvuonna.

Skinnarin mukaan suunnitelma on huolellisesti laadittu, mutta sen pitää aidosti pitää kaikki osalliset kuplan sisällä. Hän pitää tärkeänä, että valmistelua on tehty yhdessä alueen vastuuviranomaisten ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.

Yliniemi itse ei halua esitellä suunnitelmaa yksityiskohtaisesti, koska työ on pahasti kesken. Päähuomioita siinä on hänen mukaansa se, että charter -asiakkaat eivät ole juuri kosketuksissa paikallisiin muutoin kuin henkilökuntaan. Ulko-ohjelmaa on paljon.

Yliniemi kertoo, että charter-matkailijat jakautuvat neljälle kentälle koko talvikauden osalta. Finnair ja Finavia ovat keskeisen tärkeitä valmistelussa.

Parhaimmillaan charter-lentoja on ollut 500–600 kappaletta talvisin. Nyt puhutaan ehkä enää 200–300 lennon mahdollisuudesta ja vähemmästäkin, hän arvioi.

Pertti Yliniemen mukaan charter-matkailijat jakautuvat neljälle lenyokentälle koko talvikauden osalta.

Suunnitelma esittää matkailijoiden testaamista Suomen päässä. On myös näkemyksiä, joiden mukaan tehokkainta olisi testata matkustajat jo ennen matkalle lähtöä.

Yliniemen mukaan lähtömaassa testaaminen on hankalaa. Jos esimerkiksi nelihenkinen perhe joutuu omakustanteisesti maksamaan testit, lisäkulu voi olla liikaa, hän epäilee.

– Siinä on myös lääketieteellinen haaste, sillä jos on vaikka viisi päivää vanha testi, se ei enää enää kerro onko matkustajalla tauti, Yliniemi sanoo.

Talven tilanne epävarma

Suunnitelmasta käydään vääntöä hallituksessa. Pääministeri Sanna Marin (sd), tartuntatautiasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ovat ajaneet tiukkoja rajoituksia, Kiuru myös karanteenisääntöjä. Näkemyseroja on puolueiden sisällä.

Taloussanomat ei tavoittanut pääministeriä eikä THL:n Salmista kertomaan, miten he suhtautuvat suunnitelmiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole osallistunut valmisteluun.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että ministeriö näkee Lapin matkailukuplan rakentamisen yhä ”haasteellisena”.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että ministeriö näkee Lapin matkailukuplan haasteellisena.

– Nopeasti ajatellen saatetaan olla kahden testaamisen käytännössä, eli matkustajalla tulee olla mukanaan tuore akkreditoidun labran todistus negatiivisesta taudista sekä maahantulon jälkeen 5–6 vuorokauden kuluttua seuraava testi. Väliaika karanteenissa ja kaikki tämä omalla kustannuksellaan, Varhila sanoo.

Skinnari myöntää, että ongelmana on epävarmuus siitä, miten tautitilanne kehittyy loppuvuonna. Se koskee paitsi Suomea, myös muuta Eurooppaa ja maailmaa.

– Kävimme perjantaina myös läpi Britannian tilannetta. Siellä on paljon epävarmuutta, joka voi vaikuttaa matkustushalukkuuteen. Finnairilta saadun palautteen mukaan varaukset Suomeen ovat hienoisessa kasvussa.

Britannia on keskeinen Lapin matkailumarkkina, ja sen lisäksi kysyntää on Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa.

– Kyse on kymmenistä tuhansista matkustajista sesongin aikana ja rahallisesti arviolta 500 miljoonasta eurosta.

– Meidän pitää löytää Lapin matkailun lisäksi kestäviä ratkaisuja välttämättömään kansainväliseen työmatkaliikenteeseen. Se on viennille välttämätöntä, koska koronakriisi tulee kestämään pidempään kuin osasimme alussa kuvitella.

Britannia on keskeinen Lapin matkailumarkkina, ja sen lisäksi kysyntää on Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa. Laskettelijoita Saariselän hiihtokeskuksessa kesäkuussa.

– Tässä on aidosti se vaara, että vuosikymmenten työ, jota on tehty Lapin matkailun nostamiseksi, tuhotaan omilla toimilla. Voisimme lähteä markkinoimaan niin Suomea kuin Lappia turvallisena matkustuskohteena, tässä pitäisi kääntää asetelma toisin päin, uhasta mahdollisuudeksi, Lintilä sanoi aiemmin IS:lle.

Skinnari kieltää, että hallituksen tai oman puoleen sisällä olisi erityisiä näkemyseroja.

– Kyllä me yhdessä hallituksena – STM ja sisäministeriö mukaan lukien – haluamme löytää ratkaisut tähän. Ja virkamiestasolla vallitsee vahva tahtotila rakentaa näitä ratkaisuja.

Matkailukonkari on myös lääkäri

Suunnitelman takana on Lapin matkailun yrittäjäkonkari Yliniemi, joka on valmistellut pelastussuunnitelmaa jo kuukausia.

Yliniemellä on kannuksia puhua myös koronan terveysuhista, sillä hänellä on lääkärin tausta. Yliniemi kouluttautui aikanaan kirurgiksi ja työskenteli Oulussa, Rovaniemellä ja Tromssassa, kunnes siirtyi 1980-luvulla matkailuperheyritykseen.

Yliniemen käsissä yritys alkoi kasvaa, ja nykyään Lapland Hotels -konserni on lappilaisittain jättiläinen. Rovaniemen joulupukin näivettyneen bisneksenkin Yliniemi osti kun hankki omistukseensa Joulupukin Kammarin osake-enemmistön.

Nyt Yliniemellä on vielä suurempi pelastushanke, eikä hän säästele sanojaan puhuessaan Lapin tilanteesta. Päätösten pitäisi valmistua jo 1–2 viikossa, sillä aika käy vähiin ulkomaisten matkanjärjestäjien ja näiden tarvitsemien markkinointiaikojen suhteen.

– Lapissa on täyskatastrofi päällä. Kyse on Lapin suurimmasta sotien jälkeisestä kriisistä, hän lataa.

Yliniemen konserni ei ole välittömän uhan alla. Hän korostaa vetävänsä projektia koko alan ja Lapin Matkailuelinkeinon liiton puheenjohtajana.

Pertti Yliniemi kutsuu hallituksen nykylinjaa käytännössä nollatoleranssiksi. Hänen mielestään linja on kestämätön Suomen taloudelle ja työllisyystavoitteille.

– Koronan vuoksi melkein kaikki ovat jo tappiolla viime talven jäljiltä. Melkein kaikki ovat joutuneet ottamaan uutta lainaa, siirtämään takaisinmaksuaikaa ja ottamaan Finnveran takauksia.

Yliniemi seuraa virukseen liittyvää lääketieteellistä tutkimusta, ja viittaa muun muassa saksalaiseen Robert Koch -instituuttiin. Se julkaisi viime viikolla raportin, jossa on tutkittu tartuntaketjuja ja -pesäkkeitä jo tilastollisesti ja laajuudeltaan merkittävässä määrin. Koti ja hoitolaitokset olivat kärjessä, työpaikoilla, liikennevälineissä ja ravintoloissa selvästi vähemmän.

– Siellä on myös tietoa, miten tämän koronan kanssa voisi elää, ja mikä on totta ja mikä ei. Hysteriaa on nyt aika paljon. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että nollatoleranssin kanssa ei voi elää ja taloudellinen, sosiaalinen ja inhimillinen vahinko on kohtuuton suhteessa hyötyyn, Yliniemi sanoo.

Hän viittaa nollatoleranssilla nykylinjaan, jossa turvalliseksi määritellyssä maassa tartuntoja saa olla korkeintaan kahdeksan 100 000 henkeä kohden edellisen kahden viikon aikana.