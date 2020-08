Tehyn mukaan tahti on näytteenotossa niin nopea, etteivät työntekijät aina ehdi pitää taukoja.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on huolissaan koronatestaukseen tarvittavan henkilöstön riittämisestä. Hän ihmettelee, minkä takia päättäjät eivät ole tehneet muutoksia alan palkkoihin tai työolosuhteisiin.

– Nyt herätään karuun todellisuuteen, sillä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöistä ei ole olemassa ylimääräistä työvoimareserviä, josta saadaan työntekijöitä riittävästi koronanäytteenottoon. Myöskään alan vaihtajista ei saada nykyisellä palkkatasolla ja työolosuhteilla työvoimaa. Tämä ei voi olla yllätys päättäjille ja työnantajille.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toivoo kohennuksia hoitoalan palkkoihin ja työolosuhteisiin.

Koronanäytteenottoon rekrytoidaan nyt todella nopealla aikataululla työvoimaa ympäri Suomea. Tehyn kannanotossa huomautetaan, että tehtäviin haetaan pääsääntöisesti bioanalyytikkoja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoitajia, joista on ollut työvoimapulaa jo ennen koronaepidemiaa.

Näytteenotto on kuormittavaa suojavarusteiden ja työolosuhteiden vuoksi. Tehyn mukaan näytteitä otetaan nopealla tahdilla, eikä taukoja aina ehditä pitämään.

– Jotta näytteenottomääriä voidaan lisätä, on panostettava palkkaukseen ja työolosuhteisiin. Palkkaus on merkittävä rekrytointivaltti, jolla voidaan houkutella esimerkiksi alaa vaihtaneita näihin tehtäviin. Jos ammattihenkilöt tekevät koronanäytteenottoa oman työnsä ohella, siitä on maksettava asianmukainen lisäkorvaus, Rytkönen sanoo.

Koronanäytteen ottaminen vaatii ammattiosaamista.

Rytkösen mukaan koronanäytteitä ei voi ottaa muut kuin terveydenhuollon ammattilaiset, sillä nenänielu- ja nielunäytteen ottaminen vaatii esimerkiksi hoitotyön, anatomian ja aseptiikan hyvää osaamista.

– Koronatestausta ei voida siirtää kouluttamattomien tehtäväksi. Ensisijaisesti tällaisia tehtäviä hoitavat bioanalyytikot, mutta koska heistä on työvoimapulaa, on näytteenottotehtäviä siirretty myös esimerkiksi sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

Jos näytteenotto epäonnistuu, väärät negatiiviset tulokset ovat mahdollisia.

– Virheelliset tulokset koronatestauksessa saattavat aiheuttaa sen, että jäljitystyö viivästyy, koronavirus pääsee leviämään väestössä ja potilaiden hoito viivästyy. Tätä ei varmaan kukaan halua, Rytkönen muistuttaa.

Hallituksen tavoitteena on nostaa kapasiteetti 20 000 näytteeseen vuorokaudessa syksyn aikana. Vielä viime viikolla testauskapasiteetti oli reilut 14 000 näytettä vuorokaudessa.