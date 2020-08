Kommentti: Palvelualan työllisyys kärsii maassa, jossa pääministeritkin siivoavat ja pesevät omat vessansa

Suomen palvelualan työllisyys kohenisi, jos edes pääministerit ja muut suurituloiset teettäisivät kodin arkitöitä ammatti-ihmisillä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Sdp:n puoluekokousväelle viikonloppuna Tampereella olevansa ylpeä palvellessaan maata, jossa "pääministerit itse siivoavat ja pesevät oman kotinsa vessat".

Marin halusi kai ilmentää suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja kansalaisten tasavertaisuutta. Ehkä tarkoitus oli samalla korostaa myös pääministereiden – tai ainakin Marinin itsensä – kansanomaista tavallisuutta.

Marin on aiemminkin tuonut julki oman siivousintonsa, joten aihe on häntä seuraavalle yleisölle tuttu. Marin on kertonut, että kodin siivoaminen ja järjestyksessä pitäminen on hänelle tapa rentoutua ja selventää ajatuksia.

Toki pääministeri saa vapaassa maassa pitää kotinsa siistinä niin kuin parhaaksi katsoo, ja toki pääministeri saa muutoinkin tehdä viranhoidolta jäävällä niukalla vapaa-ajallaan, mitä haluaa.

Mutta silti:

Erityisen ylpeyden tunteminen – ja korostaminen – vessoja pesevien ja kotejaan siivoavien pääministerien maasta muuttaa kodin siivoamisen pelkkää Marinin omaa taipumusta ja hänen omia luonteenpiirteitään laajemmaksi yhteiskunnan ilmiöksi.

Rivien välissä korostuu moraalinen leima

Tapa, jolla pääministeri Marin siivousaihetta kehysti, on hyväntahtoisesti mahdollista tulkita tasa-arvon ja tasavertaisuuden ihailuksi. Se on juuri ja juuri mahdollista tulkita myös siivoamisen ja kotityön arvostukseksi.

Kuin edes vessojen peseminen ei olisi niin vastenmielistä, ettei pääministerikin moiseen taipuisi.

Mutta siivoavista pääministereistä ylpeily on yhtä helppo tulkita ainakin tahattomaksi keinoksi arvottaa paitsi siivoamista myös siivoustyön teettämistä ikävälläkin tavalla:

Kuin siivousalan ammattilaisilla ei olisi sen vertaa ammattiosaamista ja annettavaa, että edes pääministerin suomalaisittain kohtalaisella palkalla olisi mielekästä maksaa siivouspalvelusta.

Ehkä vielä vahvemmin rivien välistä korostuu siivouspalvelun ja kenties muunkinlaisen kotityön teettämiseen liittyvä moraalisesti ja ehkä eettisestikin kyseenalainen leima.

Kuin kotinsa omatoiminen siivoaminen olisi jollakin tavoin kunniakkaampaa kuin saman työn teettäminen siivousalan ammattilaisella.

On toki täysin mahdollista, että Marinille oman kodin siivoaminen on "vain" mieluisa ja ajatuksia selkeyttävä harraste eikä periaatteellinen arvovalinta.

Mutta silti hän korostaa aihetta yhteiskunnan peruspiirteenä eikä vain omana luonteenpiirteenään.

Tuskin on sattumaa, että juuri Sdp:lle kotityön teettämiseen on "aina" liittynyt isohko ja monipuolisesti ongelmallinen ja ristiriitainen arvolataus.

Ristiriita kiteytyy sanaan "piikayhteiskunta", jota Sdp:n edustajat ovat vuosien mittaan käyttäneet esimerkiksi kotitalousvähennykseen liittyvissä keskusteluissa.

Sanan arvolataus on erittäin voimakas ja pääosin kotitaloustyön teettämistä paheksuva.

Piikayhteiskunta maistuu kirosanalta

Ankarimmat "piikayhteiskunnan" vastustajat tuntuvat pitävän kotitalouspalveluiden ostamista – ja kotityöstä maksamista – niin kyseenalaisena ja kai tekijöilleenkin niin nöyryyttävänä, että moista moraalin rappiota on syytä vastustaa hinnalla millä hyvänsä.

Yksi hinta on kotityötä tarjoavan palvelualan – ja alan työllisyyden – jääminen niukemmaksi kuin olisi eduksi Marininkin ylistämälle hyvinvointiyhteiskunnalle.

Tämä "piikayhteiskunnan" vastainen periaate lienee keskeinen syy sille, että Antti Rinteen ja Sanna Marinin Sdp-vetoiset hallitukset ovat leikanneet ostopalveluna teetettävän kotityön kotitalousvähennystä.

Kotityön teettämisen nuiva verokohtelu onkin yhdessä suhteellisen jyrkän tuloverotuksen kanssa johtanut siihen, että Suomessa moni muukin suurituloinen kuin pääministeri siivoaa itse kotinsa ja pesee omat vessansa.

Ehkä ylpeyttä voisi tuntea myös sellaisesta maasta, jossa pääministeri ja muut suurituloiset pitävät osaltaan talouden rattaita pyörimässä ostamalla kotimaisia palveluita.

Ja jossa pääministerikin ymmärtää, että laillisen kotityön teettäminen omat vero- ja muut velvoitteensa asianmukaisesti hoitavalla palvelun tarjoajalla ei ole moraalitonta riistämistä vaan merkitsee tekijälleen työtilaisuutta – ja pitää osaltaan yllä maan työllisyyttä.