Kommentti: Budjetin pitää keskittyä tukemaan työllistymistä – kysymys on uskalluksesta

Yhä suurempi osa bruttokansantuotteen arvosta on palveluita.

Nopeimmin budjetti voisi tukea työllisyyttä muokkaamalla osa-aikatyön ehtoja. Myös palvelualojen merkitystä taloudelle vähätellään usein, Vesa Varhee kirjoittaa.

Valtiovarainministeriön tuore budjettiluonnos, josta hallitus alkaa piakkoin neuvotella, nojaa sekä talouden kasvuun että kohenevaan työllisyyteen. Kumpikin ovat hallituksen päätösvallan ulottumattomissa, mutta työllisyyden edellytyksiä hallitus voi lainsäädännöllä kohentaa.

Kykeneekö ja haluaako se niin tehdä, on sitten kokonaan toinen asia.

Tulevan syksyn, ja ensi vuoden, talouskehitys on hämärän peitossa. Koronaviruksen, ja suomalaisten, reaktiot tartuntavaaran torjumiseksi annettuihin ohjeisiin ovat arvailun varassa. Yhtä sumeita ovat talouden reaktiot koronan toisen aallon rantautuessa tai mennessä ohi. Valtiovarainministeriö on kuitenkin toiminut normaaliin tapaan, ja valmistellut ehdotuksen ensi vuoden budjetiksi.

Budjetin ennakoidaan olevan ensi vuonna noin seitsemän miljardia euroa alijäämäinen, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän 19 miljardia. Budjettiluonnos perustuu odotukseen talouden 2,5 prosentin kasvusta ensi vuonna. Työllisyyden se arvioi painuvan 70 prosentin tuntumaan, kun vielä kesäkuussa Tilastokeskus mittasi työllisyydeksi 74 prosenttia.

Työllisyyttä laskee yhtäältä se, että korona heikentää Suomen vientimaiden talouskasvua ja siten esimerkiksi koneiden kysyntää. Uusista risteilyaluksista ei ole saatu tilauksia, kun virus on lopettanut risteilymatkat käytännössä kokonaan.

Samasta syystä Suomen matkailutulot ovat tänä vuonna lähes kadonneet, eikä ensi vuoteen ole nähtävissä merkittäviä parannuksia. Kotimaassa korona painaa kaikkia palvelualoja, jotka työllistävät valtaosan suomalaisista. Lomautukset vähentävät ostovoimaa mikä syö palvelujen kysyntää ja siten lisää lomautuspaineita.

Palvelualojen merkitystä taloudelle vähätellään usein. Tunnetun väitteen mukaan suomalaiset eivät voi vaurastua pesemällä toistensa paitoja. Tosielämässä kuitenkin yksi pizzataksiyrittäjä voi työllistää naapurin esiliinapesulan samalla kun hän itse ruokkii lähiseudulla asuvaa koodaria. Tämä puolestaan myy ohjelmia kaikkien kolmen toimintaa valvovalle viranomaiselle, jonka toiminta rahoitetaan verovaroin. Kyseessä on melkein ikiliikkuja, kunhan jostain saadaan ne edellisvuoden verotulot, joilla viranomainen ohjelmistonsa ostaa.

1800-luvun alkuvuosista lähtien kivijalka, jonka päälle palveluyhteiskunta kehittyy, on ollut teollisuus. Ennen teollistumista, ja kaupungistumista, valtaosa väestä eleli maataloissaan, kasvatti omat ruokansa ja pukeutui kotikutoiseen. Teollisuuskaupungeissa kaikki kykenivät erikoistumaan erityisaloille, mikä kasvatti tuotantoa ja yhteiskunta vaurastui.

Vastaavasti, missä teollistumista ei koti- tai ulkomaisin voimin tapahtunut, vaurastuminen jäi niukaksi ja nälänhädän uhka oli koko ajan läsnä. Kiinan kehitys 1960-luvulta nykyiseksi maailmanmahdiksi tarjoaa tästä kouriintuntuvan esimerkin.

Suomen talous kehittyi toisen maailmansodan jälkeen metsä- ja metalliteollisuuden varassa. Nokian nousu teletekniikan kärkeen oli vaikuttava, mutta valitettavan kertaluonteinen poikkeus. Hyvinvointiyhteiskunta ja palvelualat perustuvat teolliselle perustalle. Vain vähän kärjistäen, yksi vientiteollisuuden työntekijä työllistää pesulaa, pizzataksia ja lastensa peruskoulua.

Toimiva teollisuusyritys tarvitsee tuotteita joille on kysyntää, kannattavan tuotannon ja osaavaa työvoimaa. Suomen paperikoneita ja dieselmoottoreita ostetaan maailmalle kohtalaisen vakaasti. Suomessa saa myös tuotannon kaipaamaa energiaa, jonka verotusta, hintaa, budjetti keventää. Työvoimaakin on saatavilla, vaikka Turun telakoilla puhutaankin, kuuleman mukaan, paljon myös viroa ja puolaa.

Ongelma on kuitenkin tuotannon kannattavuus: Suomen ulkomaankauppa on ollut alijäämäistä vuodesta 2011 alkaen. Se kertoo, että suomalainen työ on ylihintaista. Keskitetyt pakkaratkaisut ovat antaneet palkkojen nousta piittaamatta töiden ostajan, yritysten, kannattavuudesta. Suomen kokonaistuotanto saavutti finanssikriisiä edeltäneen tasonsa viime vuonna, samaan aikaan kun palkat ovat nousseet 30 prosenttia.

Palkkojen nousun ohella kilpailukykyä painaa maantiede: Suomen tuotannon markkinat ovat lähes poikkeuksetta merien takana. Venäjän varaan ei voi laskea, öljyn hintakehitys on pudottanut sikäläisen kysynnän aivan Ukraina-sanktioista riippumatta.

Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn kohentaminen vaatii laajoja toimia. Niistä tärkein on työn hinnan saaminen tasolle, jolla yritysten sitä kannattaa ostaa. Tämä voisi onnistua, jos esimerkiksi osa kolmen kuukauden bruttopalkasta maksettaisiin työtä ostaneen yrityksen neljännesvuosituloksen mukaan: jos yrityksen käyttökate, tulos ennen tilinpäätösjärjestelyjä, on odotettu, palkan osa maksetaan täysimääräisenä.

Muuten se maksetaan tuloksen suhteessa, tavoitteen ylityttyä suurempana ja alituttua pienempänä. Tämä vähentäisi laskusuhdanteessa lomautustarvetta, ja antaisi noususuhdanteessa työvoimallekin osan yrityksen menestyksestä ilman kaiken maailman osake- tai optiojärjestelyjä.

Toisaalta yrityksen ja sille työtään myyvän pitäisi saada vapaasti sopia työn hinnasta ja ehdoista, esimerkiksi siitä että tilauksen osuessa kohdalle työtä voitaisiin tehdä enemmän kuin kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja luppoisimpina aikoina vastaavasti vähemmän.

Paikallinen sopiminen mahdollistaisi myös kevyemmät nimellispalkat jossain halpenevan asumisen seudulla. Työn myyjälle jäisi asumiskulujen jälkeen enemmän kulutettavaa pienemmästä nimellispalkasta huolimatta. Tämä voisi tuoda vientialojen alihankintaa seuduille joissa toiminta ei Helsingissä päätetyillä palkoilla kannata. Samalla paikkakunnalle tulisi myös palvelujen kysyntää.

Nopeimmin budjetti voisi tukea työllisyyttä muokkaamalla osa-aikatyön ehtoja. Nykyisellään osa-aikaisesta työstä saa ansaita 500 euroa kuussa ennen kuin työttömyyskorvaus alkaa pienentyä. Tämä syö tilapäistyön kannattavuutta tehokkaasti, ainakin käteen jäävällä tulolla mitaten.

Jos suojaosa olisi suurempi, esimerkiksi tuhat euroa, osa-aikaisen työvoiman tarjonta, ja sen seurauksena sekä verotulot että kansantalous kasvaisivat. Jokainen osapäivätöitäkin tekevä tuottaa kansantalouteen positiivista tulosta sen sijaan että olisi työssä olevien taakkana.

Kun vakituisen työvoiman tarve on hämärän peitossa, osa-aikaisten työsuhteiden edistäminen helpottaisi osaltaan hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista.

Kysymys on poliittisesta uskalluksesta: kun maan talous on heikentyvissä kantimissa, tilanteen korjaaminen vaatii ennakkoluulottomia toimenpiteitä vailla ideologisia rajoitteita. Se, että osaa valtion maksamista koronatestauksista ei ole, julkisesta tekijäpulasta huolimatta, ulkoistettu yksityisille ei ikävä kyllä ole mitenkään rohkaiseva esimerkki hallituksen kyvystä toimia tuloshakuisesti, ilman ideologisia silmälappuja.