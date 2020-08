Ravintoloitsija Richard ehti manata pihvipaikkaa, mutta yllättyi: Myynti yli 40 prosenttia – näillä aloilla jopa koronakasvua

Muun muassa kesäravintoloille ja venemyynnille koronasuvi oli voitokas.

Koronaepidemia ajoi asiakkaat koteihinsa, tyrehdytti tulohanat ja tyhjensi kassat suurimmalta osalta suomalaisyrityksistä, mutta joukkoon mahtuu myös voittajia, joille kansanterveyttä uhkaava pandemia on näyttänyt myös hopeareunuksensa.

Jo aiemmin on uutisoitu, että päivittäistavarakauppa hyötyi ravintoloiden sulkemisesta ja siitä, että moni rakensi kevättalvella kotivaraa mahdollisen karanteenin varalle. Lisäksi virus on tuonut pikavoittoja lääkealalle, käsidesiteollisuudelle ja suu-nenäsuojaimia valmistaville yrityksille.

Voittajia löytyy yllättäen myös ravintolabisneksessä, liikuntavälinekaupassa ja vene- sekä pyörämyymälöistä. Taloussanomat kysyi viideltä koronamenestyjältä, miten poikkeusaika näkyi kaupankäynnissä.

Päivittäistavarakaupan puolella voittajia on ympäri Suomea. Erityisesti mökkipaikkakunnilla myynti kasvoi suomalaisten rynnätessä tekemään etätöitä kesämökeilleen jo keväällä.

Varsinkin touko- ja kesäkuu olivat K-Supermarket Mäntyharjussa selvästi normaalia vilkkaampia. Vielä maalis- ja huhtikuun vaihteessa Uudenmaan sulku rokotti asiakkaita, vaikka osa uutisoinnin mukaan karkasikin sulkeutuvien rajojen alta muualle Suomeen.

– Loppukevät ja alkukesä olivat huomattavasti normaalia vilkkaampia. Heinäkuu on ollut melko normaali, elokuu näyttää nyt kelienkin myötä hyvältä, K-Supermarket Mäntyharjun kauppias Hannu Tuononen toteaa.

Tuonosen mukaan Mäntyharjun keskusta on ollut selvästi normaalia vilkkaampi. Hän uskoo, että etätöiden myötä myös syksyllä kunnassa riittää vilinää.

– Ei ehkä ihan kevään lailla, mutta varmasti hieman.

Tuonosen mukaan asiakkaiden ostokset eivät kuitenkaan poikenneet normaalikesästä.

Mäntyharjun K-Supermarketin kauppias Pertti Hänninen sanoo, että myynti on ollut kesällä tavallista vilkkaampaa.

Tuonosen näkemyksen mökkipaikkakuntien vilkastuneesta asiakasvirrasta vahvistaa myös Puumalan K-Market Apajan kauppias Joni Mustonen.

– Paljon on ollut mökkiläisiä, mutta myös muita matkaajia. Kylälläkin puhutaan, että selvästi normaalia enemmän täällä on ihmisiä.

Mustosen mukaan asiakkaita on niin ikään riittänyt keväästä lähtien.

Kotimaanmatkailu siivitti myös osan ravintoloista menestykseen. Vaikka keväällä ravintolat joutuivat olemaan suljettuina tai myymään annoksia vain ulos, varsinkin kesäravintoloille sesonki on ollut kiireinen.

Nauvossa ravintolayrittäjänä toimiva Richard Smeds sanoo, ettei ole koskaan nähnyt vastaavaa väenpaljoutta saariston satamapitäjässä.

Smedsillä on paikkakunnalla kolme ravintolaa: ympärivuotinen ravintola L’Escale, ja kesäravintolat eli ravintolalaiva Najaden ja pihviravintola Söder.

L’Escalen kevätsesonki meni päin prinkkalaa, ja se veti Smedsinkin mietteliääksi.

– En ollut varma kannattaako kesällä ollenkaan avata ravintoloita tai uskaltaako palkata kesätyöläisiä. Olin vieläpä juuri ostanut Söderin ja ehdin ajatella, että tulipa tehtyä virhe, Smeds kertaa.

Ympärivuotinen ravintola L’Escale kärsi koronasta, mutta Richard Smedsin kesäravintoloiden kasvuluvut ovat huikeita.

Jännitys osoittautui turhaksi, sillä kesäsesonki käynnistyi ryminällä. Kesäkuu oli jo yhtä vilkas kuin normaalin kesän huippukuukausi eli heinäkuu. Heinä- ja elokuussa vauhti ei ole hiipunut. Sesonki jatkuu ainakin syyskuun loppuun.

Ravintolamyynti on ollut kesällä reilut 40 prosenttia korkeammalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja kesätyöläisiä on pitänyt houkutella normaalia enemmän.

Henkilökunnan palkkaaminen oli vaivatonta, sillä koronalomautusten myötä työntekijöitä oli saatavilla reilusti.

– Moni normaalisti ulkomaille matkaava on suunnannut Nauvoon ja ihastunut. Heillä ei ole ollut mitään käsitystä, millainen paikka tämä on. Eräs Jyväskylästäkin saapunut piti vertasi tätä ulkomaihin, kun täällä on hieno satama ja puhumme pääasiassa ruotsia, Smeds naurahtaa.

– Moni näistä ensikertalaisista voi palata myöhemminkin tänne ja näin poikkeuskesällä voi olla pitkäaikaisempia positiivisia vaikutuksia.

Virukseen varautuminen loi uuden merkittävän liiketoimen, nimittäin roiskesuojien rakentamisen ja asentamisen yrityksiin.

Kevään aikana kauppoihin ja kahviloihin ilmestyneet suojapleksit pelastivat pietarsaarelaisen SMK Designin, joka normaaliaikana keskittyi valmistamaan akryylisia yritysten logoja sisustuskäyttöön konttoreille ja julkisivuihin.

Myynnistä ja markkinoinnista vastaava Mika Vacker myöntää, että koronan myötä yritys on pystynyt kasvamaan. Laskennallisesti koronan myötä yritys olisi voinut palkata 8–10 uutta työntekijää.

Keväällä syntynyt idea pisarasuojista pelastikin tyhjän päälle joutuneen yrityksen, ja nyttemmin jopa 90 prosenttia myynnistä tulee suojaplekseistä ja vain loput kymmenen logojen valmistamisesta. Yrityksellä menee Vackerin mukaan hyvin.

– Tilanne on tuonut meille reilusti uusia kontakteja, joita voimme hyödyntää normaalitilanteeseen palatessa. Lisäksi pisarasuorat eivät ole häviämässä mihinkään eli jatkossakin valmistamme niitä vanhojen tilalle, Vacker sanoo.

Hän myöntää, että keväällä oli suurin kysyntäpiikki, kun yritykset panostivat kiireellä henkilökuntansa ja asiakkaidensa turvallisuuteen. Isoja tilauksia on nähty myös myöhemmin kesällä ja markkinoita on vallattu jopa Ruotsista ja Norjasta.

Muun muassa laivoille SMK Designin tuotteita on tilattu reilusti.

SMK Designin pisarasuojia näkyy ympäri Suomea. Myynnistä ja markkinoinnista vastaava Mika Vacker myöntää, että korona antoi yritykselle mahdollisuuden kasvaa.

Tuotekehitykseen on panostettu ja nyttemmin valmistetaan jo kolmatta versiota suojaplekseistä. Asiakaskokemusten myötä on huomattu, että pelkästään kassan edessä oleva pleksi ei suojaa parhaalla tavalla, vaan lisäsuojaa tarvitaan myös sivuille ja maksupäätteen oikealle puolelle.

– Ihmiset tuntuvat automaattisesti asettuvan maksupäätteen oikealle puolelle eli siihen tarvittiin suojaa.

Koronan myötä ihmiset sijoittivat myös vapaa-aikaan. Muun muassa kuntovälineiden, pyörien ja veneiden myynti on kiihtynyt.

Veneitä Espoossa myyvä Nautic-Tradingin myynti on noin kymmenen prosenttia normaalia kesää ylempänä.

Toimitusjohtaja Mika Nordman kertoo, että asiakkaat hakevat pääsääntöisesti avoveneitä. Joukossa on paljon henkilöitä, joille veneily on täysin uusi harrastus.

– Ensimmäistä venettä hakevia on ollut jonkin verran. Moni hakee sellaista noin 20 000 euron venettä, Nordman sanoo.

Venekauppaan koronavuosi on tuonut kasvua. Myös pyöräily- ja liikuntavälineitä ostetaan tavallista enemmän.

Hän sanoo, että veneiden korkea menekki on positiivinen yllätys. Nordman ei osannut odottaa myynnin kasvua, vaikka kevään venemessut antoivatkin positiivista viitettä.

Nyt myynti on jo hieman rauhoittunut syksyä vasten.