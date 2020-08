Veikkauksen tuloksesta suli kolmannes – budjetin tuottoarvio jää saavuttamatta

Siirtyminen digipelaamiseen pelipaikkojen sulkeuduttua oli yhtiön mukaan vähäistä.

Peliyhtiö Veikkauksen tulos tammi–kesäkuussa oli 332,7 miljoonaa euroa, mikä oli kolmannes vähemmän kuin viime vuonna. Vuosi sitten tammi–kesäkuun tulos oli 501,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi, että koronaepidemia laskee sen tulosta 300 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Valtion budjettiin kirjattua miljardin euron tuottoarviota on yhtiön mukaan enää mahdotonta saavuttaa.

Veikkaus-pelien tuottojen lasku on aloittanut keskustelun siitä, miten yhtiön tuotoista esimerkiksi kulttuurille, nuorisotyölle ja tieteelle maksettavien määrärahojen käy. Pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön alalla syntynyt rahoitusvaje on noin 140 miljoonaa euroa. Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään palannut Annika Saarikko (kesk) on vaatinut kyseisen puuttuvan rahoituksen korvaamista tavalla tai toisella.

Veikkaus sulki keväällä rahapeliautomaattinsa sekä pelipaikkansa. Lisäksi urheilusarjojen keskeytyminen vaikutti voimakkaasti vedonlyöntiin.

– Veikkauksella on monien muiden tahojen tavoin takanaan poikkeuksellinen ja haastava kevät. Koronapandemian vuoksi Veikkauksen tämän vuoden tuotto valtiolle on merkittävästi aiempaa alhaisempi, Veikkauksen talousjohtaja Regina Sippel sanoo tiedotteessa.

Tunnistautuneet pelaajat siirtyivät keväällä jonkin verran digitaalisen pelaamisen pariin, mutta siirtymät olivat yhtiön mukaan pieniä sekä asiakasmäärillä että pelikatteella mitattuna. Yhtiön mukaan lähes 60 prosenttia tapahtuneesta pelaamisesta tapahtui tunnistautuneena.

Alkuvuoden pelikate oli 607,2 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaisesta tuli 237,1 miljoona euroa eli noin 28 prosenttia. Yhtiön arvion mukaan koronan vaikutus tästä oli noin 200 miljoonaa euroa.