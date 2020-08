Milloin lieväoireisen lapsen voi jättää yksin kotiin?

Arvioinnissa on asiantuntijoiden mukaan huomioitava lapsen kehittyneisyys sekä turvallisuustekijät.

Koronavirustestien alueellisen ruuhkautumisen myötä lukuisten lieväoireisten lasten vanhemmat ovat joutuneet jäämään pois työstä ja omistamaan päivänsä lastenhoidolle. Erityisesti ilmiö on repinyt Uuttamaata ja Jyväskylää, joissa testitulosta on saattanut joutua odottamaan jopa viikon.

Taloussanomat haastatteli torstaina kolmea asiantuntijaa kartoittaakseen, missä tapauksissa lieväoireisen lapsen voi jättää kotiin. Arvioinnin tapauskohtaisuudesta asiantuntijat olivat yksimielisiä.

HUSin Lasten ja nuorten sairaalan päivystyksen ylilääkäri Mikael Kuitunen korostaa päätöksen nivoutuvan lapsen kuntoon ja kehitykseen. Työnantajasta riippuen joko alle 10- tai 12-vuotiaiden lasten vanhempien annetaan kuitenkin jäädä lapsen sairastuessa aina kotiin.

– Korkeassa kuumeessa olevaa ja huonovointista lasta kannattaa jäädä hoitamaan, vaikka lapsi olisikin jo yli 10-vuotias. Lievästi flunssainen 10-vuotias lapsi, joka jaksaa syödä ja juoda, voi pärjätä kotona aivan hyvin, Kuitunen sanoo.

– Jos taas lapsi on hyvin pelokas ja arastelee yksinoloa, nostaisin tätä rajaa kymmenestäkin ylemmäs. Lapsen ollessa selvästi sairas jokainen vanhempi haluaa varmasti jäädä kotiin.

Ylilääkäri Mikael Kuitusen mukaan lapsen sairaus- ja kehitysaste ja olon turvallisuus määrittävät sen, pitääkö vanhemman jäädä kotiin.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran mukaan lievästi oireilevien lasten hoitopolitiikassa on Suomessa alueellisia eroja. Erityisesti vanhemmat kiinnittävät päätöstä tehdessään huomiota lähiympäristön turvallisuuteen.

– Maaseudulla lapsi jätetään ehkä helpommin kotiin, koska turvallisuusriskejä on vähemmän. Jos on hyvin vilkasluonteinen lapsi, on tietysti vaara, että hän lähtee vaeltelemaan ulos.

Vanhempien tulisi Rytivaaran mukaan kertoa lapselle selvästi kotiin jäämisen ja korkean käsihygienian syyt. Koronatartuntojen kohdalla tilanne on haastava, koska lapset pysyvät useimmissa tapauksissa lieväoireisina ja toimintakykyisinä.

– Lapsen pitää ymmärtää, että hän voi muita ihmisiä tavatessaan levittää tautia. Näin hän voi pysyä kotona ja viihtyä siellä.

EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara korostaa, että varsinkin vilkkaiden lasten jääminen kotiin poikii sairauden ulkopuolisia turvallisuusriskejä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan korona on vaikeuttanut perheiden perinteisiä keinoja valvoa sairastunutta lasta, koska isovanhemmat eivät voi altistua tartunnoille. Julkisessa keskustelussa ei olla hänen nähdäkseen huomioitu mahdollisuutta turvautua lastenhoidossa esimerkiksi kotipalveluun.

– Se on ollut keskustelematon vaihtoehto. Esimerkiksi kunnallista kotipalvelua tulisi voida käyttää sairastuneen lapsen hoitoon. Sittenhän meillä on ollut jo entuudestaan työnantajia, jotka ovat kustantaneet lapselle hoitajan kotiin.

Suhtautuminen oireilevien lasten valvontatarpeeseen on muuttunut Pekkarisen mukaan kuluneina vuosikymmeninä merkittävästi. Murros alkoi 1960- ja 1970-luvuilla naisten kodin ulkopuolisten töiden yleistyttyä.

– Silloin puhuttiin niin sanotuista avainkaulalapsista, jotka olivat alkusoittoja Suomen nykyiselle päivähoitojärjestelmälle. Hyvin pieniä lapsia jätettiin kotiin, ja lapsikuolleisuus sekä lasten tapaturmavammat olivat huomattavasti yleisempiä. Se ei ollut lasten kannalta ideaalinen tilanne.

Pekkarinen viittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka vaatii valtioita tukemaan vanhempia kasvatustehtävissä ja järjestämään lastenhoitoa varsinkin työssä käyvien vanhempien lapsille.

– Kehitys, jossa lasten hoito ja huolenpito on järjestetty vanhempien ollessa töissä, on ollut lasten näkökulmasta pelkästään myönteinen ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen. Kyllä pieni lapsi – ja ehkä vähän isompikin – kokee herkästi turvattomuutta ja altistuu yksin jäädessään myös erilaisille vaaratekijöille.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan takavuosina sairaiden lasten jättäminen kotiin kostautui nykyistä korkeampana lapsikuolleisuutena.

Viime viikolla viisi lasten infektiolääkäriä vaati Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa lieväoireisten lasten päästämistä päivähoitoon. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas piti kannanottoa huolestuttavana ja arveli sen olevan epideamian torjunnan kannalta haitallinen.

Broas viittasi Euroopan unionin tartuntatautikeskuksen (ECDC) tutkimukseen, jonka mukaan lapsilla on mahdollisuus levittää koronavirusta siinä missä aikuisillakin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tällä hetkellä myös lieväoireisten lasten toimittamista koronatestiin. Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu vähenee, voi lapsi THL:n mukaan palata päiväkotiin jo ennen kuin oireet ovat poistuneet kokonaan.

