Onko Lapissa talvella turisteja ja miten paljon? Matkailualalla on nyt paljon kysymyksiä.

Talvi on tulossa. Ennen se oli mannaa lappilaisyrittäjille, nyt pahaenteistä.

Lapin matkailukesä on sujunut vaihtelevasti. Yhteistä on kaikkialla yrityksissä iso pelko siitä, että tuleva talvisesonki sukeltaa, jos rajat pysyvät kiinni.

Matkanjärjestäjät tekevät päätöksiä talven charter-lentojen toteutumisesta lähiviikkoina. Toistaiseksi hallitus ei ole vastannut pohjoisen matkailuhuoliin.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan mukaan täyden sulun kielteiset työllisyysvaikutukset laskettaisiin Pohjois-Suomessa tuhansissa työpaikoissa eikä konkursseilta vältytä.

Kolme lappilaisyrittäjää kertoo tuskaisesta epävarmuudesta.

1. Lapland Safaris, Jyrki Niva

Toimitusjohtaja Jyrki Niva arvioi, että jos Lappi jää vaille ulkomaisia matkailijoita tulevana talvisesonkina, silloin puhutaan kymmenien miljoonien eurojen menetyksestä Lapland Safaris konsernissa.

– Jos ensi talvi on täysin kiinni, se tietää kansainvälisessä Lapin matkailussa konkursseja. Tärkeää olisi löytää kansallisesti ja alueellisesti joustavia malleja, jotka sallivat matkailutoiminnan, mutta samalla riskit minimoidaan ja pidetään hallinnassa.

– Lapin matkailutoimijoilla ja matkanjärjestäjäkumppaneillamme on hyvät suunnitelmat toteuttaa elinkeinon ja viranomaisten yhteistyöllä tällainen toimintamalli. Lapin sairaanhoitopiiri on ollut myös hyvin mukana työssä.

Jyrki Niva kertoo, että Lapland Safaris sai Business Finlandin kehittämisrahaa 100000 euroa. Se menee verkostoalustan kehittämiseen ja omatoimimatkailijoiden palveluiden kehittämiseen.

Niva esittää keinoiksi MaRankin vaatimia keinoja, kuten niin sanottuja matkustuskäytäviä ja fit to fly -järjestelyitä eli terveystodistuksia, turvallisiksi todettujen kohdemaiden kanssa.

– Yhdellä säännöllä tästä ei selvitä, vaan tarvitaan joustavuutta.

– Talvi on jo tulossa. Näillä ratkaisuilla alkaa olla jo kiire. Eivät kansainväliset matkanjärjestäjät voi enää kauaa odotella ja sormia napsauttamalla panna tuotantojaan pystyyn.

Lapland Safariksella ei ollut mitään ohjelmapalvelutoimintaa kesällä koronatilanteen vuoksi. Niin riippuvainen se on ulkomaisista turisteista. Normaalisti palvelua on lähes kaikissa matkailukeskuksissa ja niiden lähiluonnossa.

Niva arvioi, että Rovaniemellä kävijämäärä jäi reilusti alle puoleen normaalista kesästä ja kansainvälisiä asiakkaita ei käytännössä ollut ollenkaan.

– Yleishavainto oli, että suomalaiset hyvin liikkuivat pohjoiseenkin aina Norjan puolelle Lofooteille. Matkailuautoväki on kuitenkin hyvin omatoimista, monet pysähtyivät mutta eivät he mitään palveluita osta, Niva huomauttaa.

2. Hullu Poro, Päivikki Palosaari

Päivikki Palosaaren Hullu Poro -konserniin korona iski rajusti. Levillä ja Kemissä sijaitsevaan yhtiöön kuuluu muun muassa 17 ravintolaa, hotelli ja elämyspuisto.

Uudet Aurora-pyramidit odottavat nukkujia Levillä Könkän kylän kupeessa. Päivikki Palosaari uskoo, että Britannian ja Lapin välille voitaisiin järjestää turvallinen matkustuskäytävä tilauslennoille.

Palosaari laskee, että korona vei hänen yritykseltään viisi miljoonaa euroa liikevaihdon laskuna. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan firma teki liikevaihtoa lähes 15 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa kertyi 620 000 euroa. Kassassa on sentään puskuria.

Ennen koronapandemian puhkeamista Lappiin odotettiin uutta ennätyssesonkia.

– Oli kuin olisi viety lapselta tikkari nenän edestä.

– Loppukevät ja pääsiäinen oli meillä varattuna niin mahdottoman hyvin. Henkilökuntaa oli palkattu paljon töihin. Siitä piti sitten aloittaa yt:t yhtäkkiä, ja siinä tuli parin viikon palkkajaksoja ilman työvelvoitetta.

Kesäkuun puolivälissä asiakkaita alkoi jälleen tulla, ja kesän käyttöaste nousi noin 30 prosenttiin, kuten muina kesinä.

Talvisesonki näyttää vielä hyvältä, ja esimerkiksi joulu on jo buukattu lähes täyteen kuten ennenkin. Brittejäkin on paljon. He ovat suurin joulumatkailuryhmä Levillä.

Levin maailmancup, joka on yksi kovimpia viikonloppuja, ei toistaiseksi ole peruuntunut.

– Henkilökunta soittelee, yleensä rekrytoimme nyt joulu- ja keväthenkilökuntaakin. Pitää olla hyvin varovaisena, mitä uskaltaa lupailla.

Hullu Poro sai valtiokonttorin kustannustukea suunnilleen saman määrän kuin palkkakulut. Tukea tuli 500 000 miljoonaa, Business Finlandilta 91 000 euroa.

Tuki auttoi, mutta Palosaari miettii yritystukien painotuksia yleisemmin.

– On väylämaksuista alennuksia laivastolle ja teollisuudelle energiasta. Kun me elämme täällä 200 kilometriä napapiirin pohjoispuolella maailmassa, missä on pakkasta ja lunta todella paljon, niin ei meille koskaan suunnitella mitään sähköveron alennuksia.

Päivikki Palosaari on itse ideoinut alueelle aktiviteetteja ja elämyksiä, kuten Seita Kiven tonttumaailman.

Hullu Poro on investoinut erityisesti jouluun: on tonttulaa, kivivuoren sisällä sijaitseva maahisten salainen maailma ja juuri valmistuneet 11 lasipyramidia. Ensi kesänä pitäisi alkaa rakentaa joulupukin taloa.

3. Tundrea, Sauli Vanhapiha

Kilpisjärvellä majoituspalveluyritys Tundrean omistaja Sauli Vanhapiha kertoo, että kesä on ollut myönteinen yllätys. Kävijöitä oli selvästi viimevuotista enemmän.

– Keväästä tuli satatuhatta tappiota, kesällä saatiin se takaisin.

– Talvisesonki näyttää varaustilanteen valossa ihan kohtalaiselta, ei toki viime talven veroiselta. Toteutuuko se, on iso kysymysmerkki.

Jonkin verran peruutuksia on tullut alkutalven ulkomaisilta revontulikuvaajilta, jotka tulevat katsomaan pohjoista hehkua loka-marraskuussa.

Joulukuu voisi Vanhapihan mukaan vielä pelastaa tilanteen, jos joulumatkailijat pääsevät maahan. Suomalaisia tulee vasta enemmän keväällä, kuten myös norjalaisia.

– Olemme toiveikkaita, että kaikki ei peruuntuisi.

Vanhapiha kertoo, että uutta rakennetaan Tundreassakin. Valmistumassa on ensimmäinen kolmesta kaavaillusta iglusta, jollaisia ei Vanhapihan mukaan ole muualla Suomessa.

Iglu on kaksikerroksinen. Taivaalle voi tähyillä yläkerran kaarikaton läpi – myös saunasta. Ensimmäinen valmistuu syyskuussa.

Tundrea, Kilpisjärven Loma Oy, on vakavarainen, ja sen liikevaihto on viime vuodet ollut reilussa miljoonassa eurossa. Viime vuonna tilikauden tulos oli 72 000 euroa. Myös Tundrea sai Business Finlandista tukea sata tuhatta euroa toukokuussa.