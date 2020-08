Uutissuomalainen: Yksinyrittäjien koronatukea jakamatta ainakin kymmeniä miljoonia

Yksinyrittäjän koronatuki on 2 000 euron kertakorvaus.

Yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea on jakamatta ainakin kymmeniä miljoonia euroja, kertoo Uutissuomalainen. Pelkästään 15 suurimmassa kaupungissa tukea on jakamatta yli 80 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi kolmasosaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) suurimmille kaupungeille myöntämistä määrärahoista. Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen suurimmille kaupungeille tekemästä kyselystä.

Yksinyrittäjän koronatuki on 2 000 euron kertakorvaus, jota haetaan yrityksen kotikunnasta. Valtio varasi tukeen 250 miljoonaa, josta 15 suurimman kaupungin osuus on yhteensä 120 miljoonaa.

Isoimmat kaupungit ovat tukeneet tähän mennessä yhteensä noin 20 000 yrittäjää.

Tuen ehtona muun muassa on, että yrittäjän liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronan takia.