Ahdinkoon joutuneelta Stockmannilta Herkun ostanut S-ryhmä panostaa nyt brändiin: ”Koko ajan mennään parempaan suuntaan”

Lupaavasta brändiarvosta huolimatta Herkku ei ole tuottanut S-ryhmälle toistaiseksi voittoa.

Stockmannin yrityssaneeraamisen perusselvitys osoitti, että kauppaketjun alamäkeä edesauttoi merkittävästi Food Market Herkku -ruokakauppojen myyminen S-ryhmälle vuonna 2018. Myynti johti perusselvityksen mukaan asiakkaiden vähentymiseen muualla Stockmannilla.

Kaupanteon jälkeen Herkun tuotteita on alettu myydä myös S-ryhmän muissa liikkeissä. Koronakevään aikana myyntiä tehostettiin lanseeraamalla erillinen Herkun verkkokauppa.

Viime viikolla Espoon Tapiolassa sijaitsevan Herkun hedelmä- ja vihannesosastoa laajennettiin, ja myymälään ilmestyi uusi Sushi Daily -konsepti. Lisäksi myymälässä laajennettiin teollisten elintarvikkeiden valikoimaa.

S-ryhmää johtavan SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo asiakkaiden suhtautuneen muihin myymälöihin rantautuneisiin Herkku-tuotteisiin positiivisesti.

– Yleisesti voi todeta, että Herkun tavoitteena on olla ruokakeidas, jossa hyvää ruokaa ja puhtaita raaka-aineita rakastetaan. Herkun inspiraationa toimi suurkaupunkien kauppahallit, katuruoka ja uusimmat ruokatrendit, Päällysaho toteaa Taloussanomille.

Herkun menestykseen vaikuttavat Päällysahon mukaan joka tapauksessa Stockmannin kohtaamat haasteet. Vaihtuneesta omistajasta huolimatta myymälät sijoittuvat asiakaskadosta kärsiviin Stockmanneihin.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä totesi yhtiön toissaviikkoisessa osavuosikatsauksessa, että voittoa S-ryhmä ei ole Herkulla toistaiseksi tehnyt.

– S-Food Market Herkkuun on tehty totaalinen uudistus ja matka kannattavuuteen on pitkä. Emme ole vielä voitollisia, mutta asiakkaiden palaute on ollut erinomaista. Koko ajan mennään parempaan suuntaan, Heikkilä sanoi.