STM: Parasetamolin myyntiä rajoitetaan, jotta sitä riittää kaikille – näin paljon voi ostaa kerralla

Parasetamoli on laajasti käytetty kipu- ja kuumelääke.

Apteekkarin mukaan parasetamolivalmisteita harvemmin edes ostetaan yhtä enempää kerralla.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti tiistaina rajoittaa parasetamolia ja deksametasonia sisältävien lääkevalmisteiden myyntiä. Myyntirajoitukset ovat voimassa ensi vuoden tammikuuhun saakka.

Myyntiä rajoitetaan siten, että apteekit saavat myydä parasetamolia ja deksametasonia sisältäviä lääkevalmisteita enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Myyntirajoitus on sidottu lääkeaineen määrään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilman reseptiä apteekki voi myydä asiakkaalle korkeintaan yhden parasetamolivalmisteen kerralla.

– Tyypillinen parasetamolivalmiste on 500 milligrammaa, jolloin asiakas voi ostaa yhden 30 tabletin pakkauksen. Jos kyse on vahvemmasta valmisteesta, jossa parasetamolia on 1 000 milligrammaa, asiakas voi ostaa yhden 15 tabletin pakkauksen, Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas kertoo.

Reseptillä olevien parasetamolivalmisteiden osalta myyntirajoitusta sovelletaan lääkärin määräämän annostuksen mukaan.

– Kolme kuukautta lasketaan kyseisen reseptin annostusohjeen mukaan. Tähän ei siis ole olemassa tarkkaa myyntirajoitusta, Vuorikallas sanoo.

Parasetamoli on laajasti käytetty kipu- ja kuumelääke. Deksametasonia puolestaan käytetään muun muassa rauhoittamaan tulehdusta. Tätä lääkevalmistetta myydään ainoastaan reseptillä.

Pasilan apteekin apteekkari Sari Kallioinen arvioi, etteivät asiakkaat välttämättä edes huomaa myyntirajoituksia. Hänen mukaansa olisi hyvin harvinaista, että joku yrittäisi ostaa parasetamolia sisältävää kipulääkettä useita pakkauksia kerralla.

– Tuskin kukaan yhtä tai kahta pakettia enempää yleensä ostaa. Apteekissa puututtaisiin jo ihan muutenkin siihen, jos joku yrittäisi ilman reseptiä ostaa useita pakkauksia kerralla.

Kallioinen toteaa, etteivät myyntirajoitukset ainakaan toistaiseksi ole näkyneet Pasilan apteekissa mitenkään.

Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas huomauttaa, että vastaava rajoitus oli voimassa jo keväällä ja alkukesästä.

– Asiakkaat ovat suhtautuneet tällaisiin rajoituksiin ymmärtäväisesti, sillä he tietävät hyvin, miksi tällaisia myyntirajoituksia on asetettu.

Ministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan myyntirajoituksilla turvataan parasetamolin deksametasonin saatavuus koronapandemian jatkuessa. Samalla varaudutaan näiden lääkeaineiden kysynnän kasvuun maailmalla.