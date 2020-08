Veikkaus-johtaja myöntää: Rahapelimonopolin purku tai vahvistaminen aiheellista – nykymenetelmällä ei voi säädellä ulkomaisia kasinoita

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoo ymmärtävänsä halun uudistaa nykyinen rahapelijärjestelmä. Hän ei osaa sanoa, lisäsikö korona ulkomaisten nettikasinoiden markkinaosuutta.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski asettuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kannalle siinä, ettei nykyinen rahapelijärjestelmä edesauta peliongelmiin puuttumista parhaalla mahdollisella tavalla.

KKV:n vaikutusarviointiyksikön ekonomisti Lasse Pöyryn mukaan nykymallin ongelmana on se, ettei nykyinen monopoli estä ulkomaisten nettikasinoiden saapumista maahan, mutta estää niiden valvomisen ja säätelyn. Pöyryn mukaan pitäisikin joko avata rahapelimarkkinat myös muille kuin Veikkaukselle ja säädellä jokaisen Suomessa toimivan rahapelialan yrityksen toimintaa muun muassa lisenssein tai siirtyä aitoon monopoliin, jossa ulkomaisten nettikasinoiden käyttäminen estetään Suomen rajojen sisäpuolella.

– Ulkomaisten nettikasinoiden markkinaosuus on ollut koko ajan kasvussa ja siinä mielessä KKV:n logiikka oli oikea. Tämä välitila on kaikille hankala ja johonkin suuntaan pitäisi se päätös tehdä. Se on poliittinen kysymys, että vahvistetaanko monopolia vai liikutaanko toiseen suuntaan eli avataan markkinoita. Markkinaosuuksien kehityskin kertoo siitä, että välitila ei ole kansallisesti suotuisa, Nummikoski sanoo.

Nettikasinopelien ja urheiluvedonlyönnin osalta Veikkauksen markkinaosuus on alle puolet ja pienentynyt tasaisesti, kertoo Nummikoski. Hän viittaa H2 Gambling Capital -toimiston markkinaosuusanalyysiin. Sen mukaan kaiken kaikkiaan Veikkauksen osuus oli suomalaisista nettirahapelimarkkinoista 60 prosenttia, mutta eniten kilpailussa segmentissä alle puolet.

Nummikoski sanoo, että ulkomaisten nettikasinoiden osuus internetissä tapahtuvasta rahapelaamisesta on ollut tasaisessa kasvussa.

Euromääräisesti Suomesta pelattiin ulos Nummikosken mukaan noin 300 miljoonaa euroa.

– Se pelaaminen joka valuu ulos, niin niitä haittoja ei oikein voi säädellä, kun se on järjestelmän ulkopuolista pelaamista.

THL:n tutkimuksen mukaan internetpelaajien osalta Veikkauksen osuus kulutuksesta oli 83,6 prosenttia ja yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten pelien osuus oli 16,4 prosenttia. Niistä jotka pelasivat Veikkauksen ja ulkopuolisten tarjoajien pelejä, noin 22,6 prosenttia kulutuksesta suuntautui ulkopuolisien tarjoajien peleihin.

Nummikosken mukaan eroavaisuudet tuloksissa ovat seurausta erilaisista mittaus- ja tutkimustavoista, mutta H2 Gambling Capitalin analyysia pidetään yleisesti luotettavana ja käytetään pitkin maailmaa rahapelimarkkinoiden tutkimiseen.

– Kysymys on siitä, ettei ole kenenkään etu, että iso osa pelaamisesta on virallisen järjestelmän ulkopuolista pelaamista. Ratkaisuja pitää tehdä jompaankumpaan suuntaan.

Nummikoski ei osaa sanoa, kasvattivatko nettikasinot markkinaosuuttaan suomalaisista pelimarkkinoista koronan myötä.

– Ulkomaillakin rahapelaaminen oli poikkeustilassa, joten pysyvää muutosta on vaikeaa ennakoida. Sen me tiedämme, että aktiivisia he ovat olleet, mutta lopullista tulosta emme tiedä.

Rahapeliautomaattien sulku ei tuonut merkittävää pelaajaryntäystä Veikkauksen nettipeleihin, kertoo Nummikoski. Hän muistuttaa, että muun muassa netissä suositut vedonlyöntipelit olivat pandemian myötä tauolla, sillä urheilutapahtumia ei yksinkertaisesti järjestetty.

Niin sanottujen nopearytmisten netissä pelattavien rahapelien enimmäistappiorajoja laskettiin puolestaan sisäministeriön päätöksellä 2000 eurosta 500 euroon.

– Rahapelimarkkinat olivat maailmanlaajuisesti poikkeustilanteessa. Pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen olisi melko uskaliasta.

Rahallisesti koronavirus koetteli myös Veikkausta. Nummikoski ei halua mennä yksityiskohtiin, sillä Veikkaus julkistaa ensimmäisen puolivuotisen katsauksen vielä elokuun aikana. Katsauksesta selviää hänen mukaansa tarkemmin Veikkauksen tulos ja yksityiskohtaisemmin pandemian aiheuttamat vaikutukset rahapelimarkkinoihin.

Pahimpien viikkojen aikana keskimääräisestä tuloksesta suli kolmasosa pois. Nummikosken mukaan jos normaali viikkotulos on 30 miljoonaa euroa, nyt Veikkaus ylsi 20 miljoonaan.

Rahapeliautomaattien, Pelaamoiden ja Helsingin Kasinon avauduttua pelaaminen on noussut lähemmäksi normaalia, mutta takana ollaan edelleen.

– Automaateista on auki 40 prosenttia ja niiden käyttöaste on suunnilleen koronaa edeltävän ajan tasolla. Pelaaminen on lähtenyt käyntiin maltillisesti.

Vedonlyönnin osalta tilanne on lähes normalisoitunut. Pelaamoissa ja Kasinossa noudatetaan yhä tavallista tarkempia turvatoimia.