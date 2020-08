Yle: Jo lähes 800 suurituloista saanut poistettua verotietonsa medialle toimitettavalta listalta

Verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Tulo- ja verotiedot on edelleen saatavissa verotoimistosta, jos haettavan henkilön nimi on tiedossa.

Verottaja on vuosien ajan toimittanut medialle listan suurituloisimmista, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista, heidän tuloistaan ja maksamistaan veroista.

Suurituloiset ovat tänä vuonna käyttäneet moninkertaisesti viime vuoteen verrattuna hyväkseen mahdollisuutta poistaa tulo- ja verotietonsa listalta, jonka verottaja on toimittanut medialle. Asiasta kertoo Yle.

Verohallinnon ylitarkastaja Noora Kontro kertoo Ylelle, että maanantaihin mennessä nimen poistamishakemuksia on tullut 986 kappaletta. Niistä on jo hyväksytty 787, ja 152 on vielä käsittelemättä. Hakemuksista 13 on hylätty.

Kontro sanoo, että poistamishakemusten määrä nousee vielä. Hänen mukaansa kyse on oikeastaan siitä, kuinka monta tuhatta hakemusta tulee.

Verottaja on vuosien ajan toimittanut medialle listan suurituloisimmista, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista, heidän tuloistaan ja maksamistaan veroista.

Viime vuonna verottaja kuitenkin linjasi, että tietojen poistaminen listalta on mahdollista, jos siihen on perusteltu syy.

Listalta poistettiin viime vuonna runsaan kahdensadan suurituloisen tiedot.

Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Tulo- ja verotiedot on edelleen saatavissa verotoimistosta, jos haettavan henkilön nimi on tiedossa. Median saamalta listalta nähdään kuitenkin kaikkien suurituloisten tiedot ilman, että kyseisen henkilön nimi on etukäteen tiedossa. Osa tuntemattomammista nimistä voi näin ollen jäädä löytymättä.

Useat mediat ovat valittaneet Verohallinnon linjauksesta hallinto-oikeuteen.