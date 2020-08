Heihin VM:n ehdottama eläkeleikkuri iskisi kovimmin – ”Ei kohdistuisi korkeasti koulutettuihin, vaan enemmänkin duunaripuoleen”

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, kannattaako työelämän ehtoopuolella olevien työntekijöiden turvaverkkoa purkaa.

Valtiovarainministeriö esitteli perjantaina ehdotuksensa työllisyystoimista, joilla Suomeen olisi mahdollista saada 60 000 uutta työllistä.

Suurimman painon valtiovarainministeriö antoi ikääntyneiden työllisyyttä parantaville toimille. Ministeriön mukaan työllisyystavoitteesta jopa puolet saavutettaisiin pelkästään sillä, että Suomessa luovuttaisiin varhaisista työelämästä poistumisen väylistä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi luopumista eläkeputkesta ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Keihin tällainen eläkeleikkuri tarkkaan ottaen sitten iskisi?

Vastauksen voi päätellä palkansaajajärjestö SAK:n reaktiosta valtiovarainministeriön ehdotukseen. Järjestön tiedotteessa ehdotuksen todettiin tarkoittavan ”kylmää kyytiä palkansaajille”.

Eläkeputkea ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on hyödynnetty tyypillisesti suorittavan työn aloilla, esimerkiksi teollisuudessa.

– Kyse on pitkälti aloista, joilla ihmistyötä on korvattu automatisaatiolla ja robotiikalla. Suorittavan työn ammateissa myös fyysisellä toimintakyvyllä on merkitystä, ja monilla se heikkenee iän myötä, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen sanoo.

Myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki arvioi, että eläkeleikkuri iskisi kovimmin ”duunaripuolella” oleviin suomalaisiin.

– Tällainen tuntuma minulla on, että eläkeleikkurin vaikutus ei niinkään kohdistuisi korkeasti koulutettuihin tai julkisen sektorin työntekijöihin, vaan enemmänkin juuri duunaripuoleen.

Pylkkänen ja Kotamäki kummatkin pitävät kannatettavana ehdotuksena, että työelämästä poisvieviä väyliä tukitaan eläkeputkesta ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopumalla.

– Tutkimukset vahvasti viittaavat siihen, että tällaisilla toimilla on työllisyyttä lisäävä vaikutus, Pylkkänen sanoo.

Kotamäki kuvailee eläkeputken ja varhennetun vanhuuseläkkeen poistamista matalalla roikkuvaksi hedelmäksi, joka on syytä poimia, kun pohditaan, miten työllisten määrää voisi Suomessa vielä lisätä.

– Euroopassa tendenssi on ollut varhaiseläkereittien tukkimiseen, ja Suomenkin tulisi tätä polkua seurata, Kotamäki sanoo.

Tilanne ikääntyneiden työmarkkinoilla voi tehdä VM:n tavoitteet tyhjiksi

Tampereen yliopiston vakuutustieteen vastuuprofessori Lasse Koskinen suhtautuu valtiovarainministeriön ehdottamiin toimiin kriittisemmin kuin Pylkkänen ja Kotamäki.

Hän sanoo lähtökohtaisesti kannattavansa keinoja, joilla suomalaiset saataisiin pysymään pidempään töissä. Hän kuitenkin epäilee, että ikääntyneiden ihmisten työ­markkinoilla vallitseva tilanne voi tehdä valtiovarain­ministeriön tavoitteista tyhjiä.

– Suomessa on ongelmana se, että iäkkäitä työnhakijoita ei työllistetä. Työmarkkinoiden toimivuus ei siis ole kunnossa. Ihmisellä voi olla paljon työkokemusta ja hyvä terveys, mutta työllistyminen saattaa silti olla vaikeaa, jos ikää on yli 60, Koskinen sanoo.

Kannustimet pysytellä työelämässä eläkeikään asti eittämättä lisääntyvät, jos turvaverkko työelämän ehtoopuolella olevien ympäriltä puretaan. Koskinen arvioi, että merkittävää työllisyyttä lisäävää vaikutusta tällä ei kuitenkaan ole.

– Pitäisi ensin saada nuo ikääntyneiden työmarkkinat toimimaan.

Kotamäki sanoo ymmärtävänsä Koskisen näkökulman. Eläkeputkesta ja varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopuminen ei kuitenkaan hänen mukaansa edellytä, että ensin pitäisi saada ikääntyneiden työmarkkinat toimimaan.

– Yhtä hyvin asian voi myös ajatella niin, että työmarkkinat eivät toimi, koska siellä on tällaisia varhaiseläkereittejä. Ilman eläkeputkea siis harvempi jäisi työttömäksi, hän toteaa.

Kotamäki myös huomauttaa ikääntyneiden työllisyyden kohentuneen viime vuosina

– Todennäköisesti se tulee kohentumaan edelleen niin väestörakenteen muutoksen kuin työelämän uudistumisen kautta. Tilanne ei siis ole niin karu kuin joskus annetaan ymmärtää.

Pylkkänen kertoo ikääntyneiden työllisyysasteen nousseen Ruotsissa 20–30 prosenttia viimeisen 20 vuoden aikana, kun varhaisen eläköitymisen väyliä on tukittu. Hänen mukaansa lisääntyvää työn tarjontaa on mahdollista tukea lisäämällä työn kysyntää.

– Ruotsissa on paitsi luotu ikääntyneille kohdennettuja verokannustimia myös annettu ikääntyviä palkkaaville työnantajille alennuksia sosiaalivakuutusmaksuista. Näin on yllytetty niin työvoiman kysyntää kuin sen tarjontaakin.