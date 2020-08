Kouvolan Lakritsi etsi kesällä nuorta, jolle lakutehdas lupasi tarjota työn ja asunnon – Kampanjan voitti Markus, 26, jonka elämää on lapsesta asti varjostanut Touretten oireyhtymä

Markus Häärä aloittaa syyskuun alussa työt Kouvolan Lakritsin tehtaalla. Kouvolassa häntä odottaa myös omistusasunto, johon hän pääsee muuttamaan, kun asunnon remontti on valmis.

Uusi alku Kouvolassa -kampanjan tarkoituksena oli löytää nuori aikuinen, joka ei ollut vielä löytänyt paikkaansa yhteiskunnasta. Espoolaisen Markus Häärän kirjoittama kirje teki vaikutuksen kampanjan järjestäjiin.

Taakse jää Espoo ja siellä eletty elämä. Kahden viikon kuluttua Markus Häärä muuttaa Kouvolaan, jossa hän aloittaa työt lakritsitehtaalla.

Hän kuvailee oloaan helpottuneeksi.

– Espoo on ollut vilkas, ihan liian hektinen paikka elää. Kaikki tämä hälinä ja meteli ympärillä on stressannut minua. Olen todella helpottunut siitä, että minulla on nyt pääsylippu pois täältä.

26-vuotias Häärä osallistui kesällä Kouvolan Lakritsin järjestämään kampanjaan. Siinä lakutehtailija Timo Nisula ja Järvenpään K-Citymarketin kauppias Markku Hautala etsivät nuorta aikuista, jolle he voisivat tarjota työtä lakritsitehtaalta ja omistusasuntoa Kouvolasta.

Kampanjan varsinainen nimi oli Uusi alku Kouvolassa. Tarkoituksena oli löytää nuori aikuinen, joka ei ollut vielä löytänyt paikkaansa yhteiskunnasta, ja tarjota hänelle toista mahdollisuutta.

– Hän voi olla jollakin lailla päähän potkittu, mutta se ei ole mikään edellytys, Nisula kertoi Kouvolan Sanomille kesäkuussa.

Nisula ja Hautala antoivat paikan Häärälle. Häärä oli tehnyt heihin vaikutuksen kirjeellään, jossa hän oli avannut siihenastista elämäänsä.

– Se tarina, ihan alusta loppuun, teki meihin vaikutuksen. Lisäksi Markuksella oli asenne kunnossa. Se oli meidän mielestä iso asia. Hän oli kohdannut vaikeuksia, mutta hän ei ollut jäänyt tuuleen makaamaan, Nisula kertoo Taloussanomille.

Markus Häärän tarinan kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.

Häärällä on Touretten oireyhtymä. Se on neuropsykiatrisiin oireyhtymiin kuuluva sairaus, joka puhkeaa ennen täysi-ikää ja johon liittyy erilaisia äänellisiä ja liikkeellisiä nykimisoireita.

Käytännössä Tourette saa ihmisen ajattelemaan, sanomaan tai tekemään omasta tahdostaan riippumattomia asioita.

Häärällä oireet alkoivat varhaisella iällä. Toisella luokalla hänellä alettiin kokeilla erilaisia lääkityksiä, joilla oireita yritettiin lievittää. Häärä kertoo koko peruskouluajan kuluneen lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

– Ne ovat olleet joka kerta pirun rankkoja kokemuksia, kun olen käyttänyt lääkkeitä. Siinä on voinut mennä puoli vuotta, että on toipunut lääkityksestä. Niinpä en ole yrittänyt enää hoitaa oireitani lääkkeillä, Häärä kertoo.

Eläminen Touretten oireyhtymän kanssa ei ole ollut helppoa. Nykiminen kipeyttää Häärän lihakset. Joskus lihakset saattavat jopa venähtää. Kasvojen alueella pakkoliikkeiden aiheuttama kipu on alati läsnä.

– Onneksi minulla ei kuitenkaan ole montaa pakkoliikettä ja pystyn hallitsemaan niitä. Olen nähnyt ihmisiä, joilla Touretten aiheuttamat oireet ovat paljon pahempia, Häärä sanoo.

Sitten on myös henkistä kipua. Häärä kertoo tiedostavansa, kun hän toistaa pakonomaisesti jotakin liikettä. Kahta kauheammin se sattuu, jos vastapäätä oleva ihminen jää tuijottamaan Häärää ikään kuin kysyen, mikä häntä oikein vaivaa.

– Tourette on rasite sekä keholle että mielelle. Se vie valtavasti energiaa, Häärä sanoo.

– Pelkään, että minulta menee paikkoja rikki pakkoliikkeiden takia. Välillä koen, että oma ahdistuneisuus tarttuu katseestani muihin ihmisiin. Tuntuu kurjalta katsoa toista silmiin, kun pakkoliikkeet tekevät oloni rauhattomaksi.

Häärän mukaan Touretteen syndroomaan liittyy paljon myös hämmennystä. Mikä oireyhtymän aiheuttaa? Miksi siitä ei parannu? Kuinka sitä voisi ymmärtää?

– Jos joskus keksisi keinon, jolla tämän saisi pois, hän sanoo.

Markus Häärällä on Touretten oireyhtymä, jonka kanssa hän on kamppaillut 8-vuotiaasta asti. Häärän mukaan oireyhtymään liittyvien pakkoliikkeiden aiheuttama kivun tunne on alati läsnä etenkin kasvojen alueella.

Kouluaikoina Häärää kiusattiin. Hän sanoo kiusaamisen johtuneen osittain omasta käytöksestä, mutta myös pakko-oireista.

– En ole aina käyttäytynyt mitenkään mallikansalaisen tavoin. Sitten itsessä on ollut se puoli, jolle ei ole mahtanut mitään, ja se on provosoinut ihmisiä vain lisää.

Koulunkäynnin Häärä on jättänyt kerta toisensa jälkeen kesken. Kouluun on ollut vaikea sitoutua. Ammattikoulun sähköasentajalinjan hän jätti kesken kolmen kuukauden jälkeen. Hän on yrittänyt kahdesti opiskella ravintola-alan tutkintoa loppuun, mutta opiskelut ovat jääneet molemmilla kerroilla kesken.

Kun koulu ei ole sujunut, Häärä on etsinyt töitä. Töihin häntä ei silti ole otettu.

– Työnantajat ovat ehkä kokeneet, että minua parempiakin hakijoita on. Veikkaan, että yhtenä syynä tähän ovat olleet pakkoliikkeet, Häärä sanoo.

Häärä on ollut kolmen vuoden ajan jonossa terapiaan. Terveydenhuollosta hän ei koe aina saaneensa kaipaamaansa apua.

– Olen kokenut tietynlaista vähättelyä terveydenhuollossa. Lääkärit ovat kohdelleet minua jotenkin toisarvoisena, kun he eivät ole ymmärtäneet minun oireitani ja käytöstäni.

Tämä kaikki alkaa kuitenkin olla takapäin. Muutto Kouvolaan ja töiden aloittaminen Kouvolan Lakritsin tehtaalla sinetöivät Häärän kohdalla kehityksen, joka on viime vuodet kulkenut muutenkin hyvään suuntaan.

– Kun tätä hetkeä verrataan neljän tai kahdeksan vuoden takaiseen, niin onhan tämä tilanne ihan toisenlainen, Häärä sanoo.

– Odotan, että tämä kaikki hyvä, mitä tässä on nyt tapahtunut, jatkuisi ja veisi minua pidemmälle.

Häärällä on joukko asioita, joista hän haaveilee. Hän haluaa oppia uutta, kokeilla erilaisia liikuntalajeja. Hän toivoo saavansa ystäviä ja tapaavansa ihmisen, jonka kanssa seurustella. Hän kertoo kaipaavansa uusia kokemuksia. Jossain kohtaa hän haluaa myös palata opiskelemaan.

– Mutta nykyisessä tilanteessa työ on tärkein, että saan asiat järjestymään ja pääsen vihdoin alkuun tässä elämässä, Häärä sanoo.