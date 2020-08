Tanskalaisekonomisti jakoi paljonpuhuvan kuvan: ”Ei ihme, että Suomi on maailman onnellisin maa”

Suomen talouden selviäminen koronakeväästä on herättänyt huomiota muissa Pohjoismaissa.

Nordean pääekonomisti, tanskalainen Helge J. Pedersen jakoi perjantaina Twitterissä kuvan, jossa Suomi on ykköspaikalla.

Kuvaaja näyttää bruttokansantuotteen kehittymisen toisella vuosineljänneksellä Euroopan maissa. Kuten kuvasta näkyy, on Suomen palkki maista vähiten miinuksella.

Pedersen kiinnittääkin huomionsa juuri Suomeen.

– Ei ihme, että Suomi on maailman onnellisin maa, hän kirjoittaa.

Suomen talouden selviämisestä ollaan oltu ihmeissään myös Ruotsissa. Ruotsalaispankki SEB:in johtava ekonomisti Robert Bergqvist sanoi Aftonbladetin haastattelussa hämmästyneensä siitä, kuinka pienen kolauksen Suomen talous kärsi toisella vuosineljänneksellä.

Suomessa talous supistui toisella vuosineljänneksellä 3,2 prosenttia, Ruotsissa 8,6 prosenttia ja Tanskassa 7,4 prosenttia.

Bergqvist ei täysin ymmärrä, miksi Suomi selvisi Tanskaa ja Ruotsia paremmin ja kuinka ero muodostui hyvinkin suureksi.

– Suomi erottuu edukseen. Heillä on ollut korkeampi valmius vastata muutokseen, Bergqvist arvioi.

Lisäksi hän uskoo, että Suomi valui kohti taantumaa aiemmin kuin Ruotsi, mikä osaltaan voi selittää toisen neljänneksen parempaa tulosta.

Suomen työpäiväkorjattu bruttokansantuote sukelsi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 4,9 prosenttia vuoden takaisesta. Romahdus oli selvästi pienempi kuin monissa muissa Euroopan maissa ja esimerkiksi Ruotsissa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmuksen mukaan verrokkimaita pienempi romahdus oli positiivinen yllätys.

Lehmuksen mukaan muun muassa Ruotsia ja Saksaa selvästi pienempi romahdus johtuu monesta asiasta.

Suurin selittävä tekijä on Suomen talouden erityislaatuisuus esimerkiksi edellä mainittuihin maihin nähden. Suomessa suuria teollisuuden aloja ovat jälkisykliset metsäteollisuus ja metallituoteteollisuus, joissa tilausmäärät eivät ole romahtaneet koronan aikanakaan. Toisin on esimerkiksi Ruotsissa, jossa autoteollisuus on suuri.

Lehmuksen mukaan osansa on silläkin, että sulkutoimenpiteet olivat Suomessa keväällä lievempiä kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Koska Suomi selvisi keväällä epidemiasta melko hyvin, ei talous sulkeutunut samalla tavalla kuin joissain Euroopan maissa.

Uhkakuva Suomen taloudelle on Lehmuksen mukaan se, että teollisuus ei saa uusia tilauksia ja lomautukset kääntyvät työttömyydeksi. On mahdollista, että teollisuus saa suurimman iskunsa vasta kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka palvelut ovatkin tuossa vaiheessa hyvässä palautumistahdissa.

Lehmuksen mukaan on jopa todennäköistä, että Suomi tulee toipumaan hitaammin kuin moni vakavammin kyykännyt maa.

Kuten Pedersen twiitissään kirjoittaa, on Suomi maailman onnellisin maa. YK:n maaliskuussa julkaistussa onnellisuusraportissa Suomi listattiin onnellisimmaksi maaksi jo kolmatta kertaa peräkkäin. Tanska oli raportin mukaan maailman toiseksi onnellisin maa.