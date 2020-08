Tästä on kyse suositussa eläke­mallissa, josta ministeriö haluaa nyt eroon – alkuaikojen ryntäys hiipui, työllisyysvaikutus ”ei ole tiedossa”

Eläketurvan Ismo Riskun mukaan on mahdoton sanoa, lisäisikö eläkemallin poistaminen työllisyyttä.

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina ehdotuksensa siitä, miten Suomeen saataisiin 60 000 työllistä lisää.

Ministeriö ehdotti lääkkeiksi työllisyyden parantamiseen muun muassa eläkeputken poistamista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

Toimenpiteiden listaan kuului myös osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eli OVE:n poistaminen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tarjoaa joustavan tavan joko työskennellä eläkkeen rinnalla tai jäädä vain eläkkeen varaan. Noin 10 prosenttia oikeutetuista on valinnut OVE:n. Valtaosa heistä on valinnut suurimman mahdollisen eläkkeen.

Kun osa-aikaeläke vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä poistui, tilalle tuli osittainen vanhuuseläke. Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi itse päättää, kuinka paljon töitä tekee. Vaihtoehtoisesti voi lopettaa työnteon kokonaan.

Jos henkilö vähentää työntekoaan huomattavasti, ja palkka sen myötä laskee, eläkemaksu alenee samassa suhteessa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä.

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea 61-vuotiaasta alkaen. Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä riippuen siitä, minkä ikäisenä osittaiselle eläkkeelle jää.

OVE:n kautta eläkkeelle jääneiden määrät ovat laskeneet

Kun osittainen varhennettu vanhuuseläke otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, siitä tuli nopeasti verraten suosittu eläkelaji, ja moni 61 vuotta täyttänyt valitsi sen.

– Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen on sittemmin jonkin verran tasaantunut. Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jää arviolta kymmenesosa ikäluokasta, Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku kertoo.

Eläketurvan Risku: ”Vaikea ottaa kantaa työllisyysvaikutuksen määrään”

Osastopäällikkö Ismo Risku, ETK.

Miltä Riskun korviin kuulostaa ministeriön ehdotus osittaisen varhennetun vanhuus­eläkkeen poistamisesta? Lisäisikö toimenpide työllisten määrää Suomessa?

– Vaikea sanoa, vaikutus työllisten lukumääriin lienee pieni. Relevantimpi kysymys on se, ovatko OVE:lle siirtyneet vähentäneet omaa työskentelyään, hän sanoo.

Riskun mukaan ei tiedetä, mitä osittaiselle varhennetulle varhaiseläkkeelle siirtyneet olisivat tehneet, jos OVE ei olisi ollut vaihtoehto.

– Jos työllisyysvaikutusta halutaan arvioida, pitäisi tehdä kunnollista tilastollista analyysia, joka taas on aina vaativa prosessi. Näppituntuma viittaa siihen suuntaan, että OVE:n valinneiden työskentely on vähentynyt yllättävän vähän.

Tilastoja on Riskun mukaan kattavasti, mutta kokemusta on vasta melko lyhyeltä ajalta.

– Sitä, mitä varhennetulle siirtyneiden työllisyys- ja palkkasummamäärä on, ei ole selvitetty mitenkään perusteellisesti. Ainut, mitä voin todeta, on se, että pientä viitettä siihen suuntaan on, että OVE:lle siirtyneet olisivat jonkin verran vähentäneet työntekoaan.

”Patoutuneen kysynnän ilmiö” hiipui

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoi IS:lle vuonna 2018, että hakijoita oli ensimmäisen vuoden aikana noin 14000. Vuoden 2018 aikana hakemuksia tuli keskimäärin tuhat kuukaudessa.

– Alussa oli tietynlainen ryntäys. Silloin, kun OVE tuli voimaan, oli suuri joukko henkilöitä, jotka eivät olleet koskaan voineet hakea eläkettä. Oli ikään kuin patoutunutta kysyntää. Kun se sitten tasaantui, siirtyminen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle väheni.

Risku huomauttaa, että nyt maksussa olevien eläkkeiden määrä on kuitenkin lisääntynyt, koska vuoden 2017 alusta lähdettiin käytännössä liikkeelle nollasta.

– Nyt varmaankin vuoden 2019 taso on likimäärin stabiili, eli alkavien ja päättyvien eläkkeiden määrä on suurin piirtein samalla tasolla.

Risku kertoo, että vuoden 2017 lopussa osittaisia varhennettuja vanhuuseläkkeitä oli voimassa kaikkiaan 11724, vuonna 2018 puolestaan 18732. Vuoden 2019 lopussa OVE:a maksettiin 24570 henkilölle.