Hallitus määräsi vähävaraisille ilmaiset maskit – 6 suomalaista kaupunkia kertoo, kuinka asiaan suhtaudutaan ja miten jako hoidetaan

IS kysyi kuudelta kaupungilta, miten ne aikovat toimittaa maskeja vähävaraisille. Se, keille kaikille maskeja lopulta jaetaan, on monessa kaupungissa vielä epäselvää.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos antoi torstaina päivitetyn suosituksensa kasvomaskien käytöstä.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi, että lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta on omakustanteista, mutta vähävaraisten ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina. Kunnat saavat valtiolta tukea vähävaraisten ihmisten maskihankintoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiedotustilaisuudessa, että vähävaraisuutta ei ole tarkoitus määrittää henkilötietojen tai tulotason kautta, vaan maskeja saavat henkilöt, jotka kokevat itsensä vähävaraisiksi.

IS kysyi kuudelta kaupungilta, miten ne aikovat järjestää maskien jakelun vähävaraisille.

Tampereen kaupungilla ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa siitä, miten maskien jakelu toteutetaan.

– Asia on laitettu heti työn alle. Kävimme sitä jo eilen alustavasti läpi, koska tämä vähävaraisten asia on ollut esillä. Tarkemmat tiedot linjauksesta saimme kuitenkin vasta tänään niin kuin kaikki muutkin, kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen sanoi torstaina.

Kuosmanen ei lähde vielä arvioimaan, aiotaanko vähävaraisuutta erikseen määritellä maskien jakamisen ehtona.

– Hallituksen suosituksessahan sanottiin peruslähtökohdan olevan, että tulotietoja ei kysytä. En voi kuitenkaan vielä vastata tällaisiin yksityiskohtiin, asiaa täytyy käydä läpi ja saada selvyyttä, että onko valtakunnallisesti tulossa lisäohjeita vai tekeekö jokainen kunta tästä oman sovelluksensa.

Kuosmasen mukaan yksi vaihtoehto olisi ollut korvata maskien hinta vähävaraisille esimerkiksi toimeentulotuen perusosassa tai pienten eläkkeiden osana. Koska vähävaraisuutta ei ole tarkoitus määrittää henkilötietojen tai tulotason kautta, ei näin kuitenkaan voida tehdä.

Maskit tarjotaankin Tampereella ihmisille todennäköisimmin jakamalla.

– Nyt mietitään, mitkä ovat ne jakelukanavat, joissa maskeja jaetaan. Lisäksi täytyy haarukoida se, miten jakelu pystytään hoitamaan ja millaisia määriä maskeja tarvitaan, Kuosmanen sanoo.

Alla olevalta videolta voit katsoa, kuinka kasvomaskia pitäisi käyttää.

Myös Jyväskylässä on toistaiseksi vielä epäselvää, miten kasvomaskien jakaminen vähävaraisille ihmisille käytännössä toteutetaan.

Sosiaalipalveluiden palvelujohtajaa sijaistavan Päivi Junnilaisen mukaan kaupunki saattaa esimerkiksi järjestää vähävaraisille noutopisteen, josta kasvomaskeja voi hakea.

– Jos vähävarainen henkilö on jo ehtinyt hankkia maskin, se on ehkä mahdollista korvata hänelle toimeentulotuen kautta. Mitään päätöksiä kaupunki ei ole vielä asiasta tehnyt, hän kertoo.

Junnilainen myöntää, että henkilön toteaminen tai määritteleminen vähävaraiseksi voi joissakin tapauksissa olla hankalaa. Hän ei kuitenkaan usko, että tästä muodostuisi erityistä ongelmaa.

– Asiaa on alettu jo käsitellä Jyväskylän aikuissosiaalityössä ja kotoutumispalveluissa, Junnilainen sanoo.

Oulussa maskin saamisen ehdoksi ei aiota asettaa mitään vähävaraisuuden rajaa.

– Kun kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiedotustilaisuudessa, että tästä ei saa muodostua mitään henkilötietorekisteriä, niin käytännössä meidän täytyy antaa maskeja niille ihmisille, jotka niitä tulevat hakemaan. Emme siis kysele henkilötietoja emmekä varallisuustietoja, sanoo Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto.

Toistaiseksi kansalaisten pitää hankkia kasvomaskit itse. Lääketyöntekijä Mari Neijonen palvelee asiakkaita Oulussa.

Maskien jakaminen aloitetaan Oulussa ensi viikolla.

– Kaupunki varautuu ensi viikosta alkaen jakamaan suosituksen mukaisesti kangasmaskeja hyvinvointikeskuksistaan, Ylitalo-Katajisto sanoo.

Oulun seudulla on kuusi alueellista hyvinvointikeskusta. Näillä näkymin kunta hoitaa maskien jakelun, mutta Ylitalo-Katajiston mukaan jakelukanavia ja suunnitelmaa tullaan vielä tarkentamaan.

Ylitalo-Katajiston arvioi, ettei maskeista tule pulaa. Hän kertoo, että Oulun kaupunki on varautunut useiden kymmenien tuhansien kangasmaskien jakamiseen.

On kuitenkin vielä vaikeaa arvioida, paljonko maskeja lopulta haetaan.

– Päänsääntöisestihän ihmisten pitäisi hankkia maskinsa itse. Kyllä meidän täytyy nyt koko ajan seurata sitä, minkä verran tätä vähävaraisten maskien hakemista tapahtuu.

Helsingissä hallituksen linjausta vähävaraisten maskihankinnoista on jo ennakoitu. Pian hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen kaupunki julkaisi tiedotteen, jonka mukaan kaupunki valmistelee parhaillaan kangasmaskien jakamista haavoittuvassa asemassa oleville vähävaraisille kaupunkilaisille.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan tarkoitus on, että kunta hankkisi kasvomaskit kaikille sellaisille ihmisille, jotka eivät pienituloisuutensa takia pysty maskeja hankkimaan.

– Kovin monimutkaista tarveharkintaa tähän ei toivota. Toki jakelun kannalta on tarkoin mietittävä sitä, että kuntien maskeja saavat todella ne, jotka pienituloisuutensa takia eivät itse pysty maskeja hankkimaan.

Vesikansa kuitenkin huomauttaa, että täysin valmista suunnitelmaa Helsingin kaupungilla ei maskien jakamisesta vähävaraisille ihmisille ole.

Kasvomaskien jakelu tapahtuisi Helsingissä todennäköisesti jakelupisteiden kautta. Helsingin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kertoo, että kaupunkiin olisi tarkoitus perustaa jakelupisteiden verkosto.

– Ajatuksena on, että ihmiset tulisivat sinne jakelupisteeseen, jossa näitä maskeja jaetaan. Maskeja ei siis ole tarkoitus lähettää tai toimittaa kenellekään, hän sanoo.

Sarvilinnan mukaan jakelupisteiden verkoston tulisi olla sellainen, että se tavoittaisi mahdollisimman hyvin ne ihmiset, jotka eivät taloudellisista syistä pysty maskia itse ostamaan.

– Kaupungin lisäksi maskien jakelusta voisivat huolehtia esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat ja kirkko sekä viranomaiset. Mitään sopimuksia minkään toimijan kanssa ei ole vielä tehty. Voi olla, että siinä menee muutama päivä, kunnes kaupunki tiedottaa siitä, ketkä tässä verkostossa ovat mukana, Sarvilinna sanoo.

Lahdessa maskien jakelusta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Yhtymän konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna ei lähde ottamaan vielä kantaa siihen, keille kaikille maskeja tullaan jakamaan tai miten vähävaraisuus määritellään.

– Se on varmaankin valtiovallan tehtävä määritellä tarkemmin, mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan. Me toimimme sitten sen mukaisesti. Alueellinen kärki on miettiä käytännön toteutus, kyse on kuitenkin aika mittavasta tehtävästä.

Lounan mukaan tarkempaa suunnitelmaa jakelun toteutuksesta ei vielä ole ehditty tehdä.

– Asia on meillä valmistelussa. Tämähän on hyvin tuore tieto tämä valtakunnallinen suositus. Käytännön toteutuksesta on tarkoitus tiedottaa viimeistään ensi viikon alussa.

Suositus maskien käytöstä joukkoliikenteessä astui voimaan Turussa keskiviikkona.

Turussa maskisuositus otettiin käyttöön jo ennen kuin THL antoi päivitetyn suosituksensa. Kaupunki ilmoitti viime viikolla suosittelevansa maskien käyttöä joukkoliikenteessä, kun koulut alkavat.

Turun viestintäjohtaja Saara Malila kertoo kaupungin neuvottelevan parhaillaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa siitä, miten maskeja saadaan toimitettua vähävaraisille ihmisille.

– Vähävaraisille hankittavista maskeista neuvotellaan parhaillaan kaupungissa toimivien järjestöjen ja diakonian kanssa. Maskit saadaan toimitettua vähävaraisille ihmisille tavalla tai toisella, hän sanoo.

Malilan mukaan neuvottelut ovat vielä kesken, ja kun asioista on sovittu, kaupunki tiedottaa, millä perustein ja miten kasvomaskit jaetaan vähävaraisille.