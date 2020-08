HUS rekrytoi kiivaasti uusia näytteenottajia – tällaisia ovat vaatimukset ja palkka

Työtä on tarjolla terveydenhuoltoalan osaajille, näytteenottoon pääsee muun muassa lähihoitajan, sairaanhoitajan ja laboratoriohoitajan papereilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on yksi koronanäytekapasiteettiaan kasvattaneista. Pahasti ruuhkautuneet koronatestit pakottivat sairaanhoitopiirin huomattaviin lisärekrytointeihin.

HUS on palkannut kesän aikana noin 150 näytteenottajaa ja palkkaa kymmenen lisää viikoittain.

Kokoaikaisia työntekijöitä on tällä hetkellä noin 120. Loput ovat tuntityöläisenä tai lyhyemmillä sopimuksilla.

Tehdyt sopimukset kestävät keskimäärin vuoden loppuun asti.

Myös muista tehtävistä on ohjattu ihmisiä näytteenottajiksi. Keväällä Helsingissä näytteenottoon koulutettiin muun muassa hammashuollon hoitajia.

Tilanne on keväästä kuitenkin muuttunut ja nyt yhä useampi näytteenottaja palkataan uutena työntekijänä HUSiin kertoo vastuualuejohtaja Teija Kaukosalmi-Virtanen.

– Keväällä keskityttiin koronaan ja muista toiminnoista ohjattiin työvoimaa näytteenottajiksi. Nyt muutkin toiminnot toimivat jälleen normaalisti, joten uutta työvoimaa on ollut pakko palkata ja palkataan jatkossakin, Kaukosalmi-Virtanen sanoo.

Rekrytoinnit tehtiin ja tehdään jo keväällä kasvatetun analysointikapasiteetin päälle. Kesän aikana ja koronatilanteen helpottuessa verkostoa ei siis missään vaiheessa karsittu.

– Olimme varautuneet siihen, että näytteenottotarve lisääntyy syksyllä ihmisten palattua töihin ja opiskelemaan, mutta näytteenottomäärien voimakas lisääntyminen heinä-elokuun vaihteessa on ollut yllättävä käänne, kertoi HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen HUSin tiedotteessa.

Kaukosalmi-Virtasen mukaan ruuhkautumista lisäsi myös näytteenoton pikainen käynnistäminen Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Lentoasemalla voi olla lentokoneen saapuessa työvoimaa sidottuna runsaastikin, jotta jonotusajat saadaan pidettyä kohtuullisina.

Kaikkiaan HUSLABissa analysoitiin lähes 3 000 näytettä päivän aikana viime tiistaina.

Testitulokset pyritään toimittamaan testatulle 48 tunnin sisällä testaamisessa.

Koronatestaus aloitettiin myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Se on yksi osasyy sille, miksi HUS palkkaa noin kymmenen uutta testaajaa viikoittain.

Kaukosalmi-Virtasen mukaan rekrytoinnit jatkuvat vielä kuukausien ajan ainakin läpi syksyn.

– Meillä aukeaa jatkuvasti uusia näytteenottopisteitä ja otamme koko Uudellamaalla kuntien pisteet haltuun. Töitä kiinnostuneelle löytyy, ilman muuta. Nyt on työntekijöiden markkinat!

Palkka määräytyy pohjakoulutuksen mukaan. Lähihoitajalle maksetaan siis lähihoitajan palkkaa ja amk-koulutuksen käyneille hoitajille, kuten sairaanhoitajille, muutaman satasen korkeampaa sairaanhoitajan palkkaa.

Kaukosalmi-Virtasen mukaan lisistä riippuen palkka asettuu siis keskimäärin 2 200–3 000 euron välimaastoon.

Näytteenottoa tehdään kahdessa vuorossa valtaosassa testauspisteitä. Lentoasemalla työhön sisältyy myös yötyötä. Lisäksi työhön kuuluu viikonlopputyötä.

Kaikista edellä mainituista maksetaan työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

– Työhön on löytynyt tekijöitä toistaiseksi melko hyvin. Esimerkiksi Finnairilla on paljon hoitajataustaisia ja nyt lomautettuja työntekijöitä, joille olemme voineet tarjota työpaikan.

Työhön pääsee Kaukosalmi-Virtasen mukaan nopeasti. Vaikka työhön hakevat haastatellaan normaaliin tapaan, useimmat aloittavat työt viikon sisällä haastattelusta.

– Pääsääntöisesti pyrimme palkkaamaan henkilöitä vuoden loppuun asti. Sovimme kuitenkin joustavasti työsuhteen muodon hakijan toiveiden mukaisesti. Meillä on paljon henkilöitä, jotka tekevät esimerkiksi vain viikonloppuvuoroa.

Työtä on tarjolla nimenomaan näytteenottajaksi. Analysointiin haetaan puhtaasti laboratoriohoitajia ja valtaosa paikoista täytettiin jo keväällä sisäisillä siirroilla.

Pääsääntöisesti koronatestien näytteenottajiksi hakeutuneet henkilöt ovat nauttineet työnkuvasta, vaikka päivät voivatkin muistuttaa toisiaan.

– Meillä on ollut paljon terveydenhuoltoalan opiskelijoita kesällä ja he ovat olleet todella iloisia päästessään heti potilaskontaktiin. On tämä muutenkin kiitollista työtä, josta saa paljon positiivista palautetta. Toisaalta jos henkilö ei nautikaan työstä, niin hän voi aika joustavasti vaihtaa työpaikkaansa.

Kaukosalmi-Virtasen mukaan kaikilla näytteenottajilla on selvä yhteinen päämäärä ja palo saada tauti aisoihin.