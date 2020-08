Yksityisen koronatestin voi saada vakuutusyhtiön piikkiin – tarkista kuitenkin nämä ehdot

Vakuutusyhtiöt korvaavat yksityisellä puolella tehtyjä koronavirustestejä matkavakuutusten ja sairauskuluvakuutusten kautta.

Koronavirusta testataan Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Näytteenottoon hakeudutaan pääasiassa julkiselle puolelle, mikä on johtanut testauksen ruuhkautumiseen useissa kaupungeissa.

Pitenevät jonotusajat ja tulosten odotusajat saattavatkin lisätä yksityisten lääkäriasemien tarjoamien koronatestien kysyntää.

Vakuutusyhtiöt korvaavat yksityisellä puolella tehtyjä koronavirustestejä matkavakuutusten ja sairauskuluvakuutusten kautta. Vakuutuksiin liittyy silti tiettyjä ehtoja, joista on syytä olla tietoinen ennen kuin varaa ajan yksityisen lääkäriaseman koronavirustestiin.

Yksityisen lääkäriaseman koronavirustestin korvaaminen sairauskuluvakuutuksesta edellyttää lähtökohtaisesti, että henkilöllä on oireita ja hänellä on lääkärin antama lähete testiin.

Lisäksi testi on tehtävä THL:n määrittämien näytteenottoa koskevien kriteerien mukaisesti. THL ei toistaiseksi ole hyväksynyt esimerkiksi niin kutsuttua pikatestiä, jossa tuloksen saattaa saada jopa vartissa. Näin ollen tällaiset testit eivät ole korvattavia, vaikka henkilöllä olisikin koronavirusta muistuttavia oireita ja lääkärin kirjoittama lähete.

Koronavirustestin korvaaminen matkavakuutuksen kautta edellyttää yleensä, että tartunnan on saanut matkalla ollessaan ja testiin on hakeutunut 14 päivän sisällä paluusta. Testin on tässäkin tapauksessa oltava paitsi oireisiin perustuva myös lääkärin määräämä.

– Matkavakuutusta koronavirustestin korvaamiseen voi käyttää vain silloin, kun on ollut matkalla. Sairauskuluvakuutus korvaa testin riippumatta siitä, missä on ollut tai mistä tartunnan on saanut, LähiTapiolan korvauspäällikkö Ulla Kudjoi-Salminen kiteyttää.

Vakuutusyhtiöiden asettamat ehdot matka- ja sairauskuluvakuutusten kohdalla eivät suinkaan ole identtisiä, joten ehdot kannattaa aina tarkistaa omista vakuutuspapereista.

Esimerkiksi Pohjolan uusimmissa matkavakuutuksissa korvausta voi hakea vain, mikäli koronavirusta muistuttavat oireet ovat alkaneet matkalla ollessa. Jos oireet ilmenevät matkan päättymisen jälkeen, Pohjola ei korvaa yksityisellä puolella tehtyä testiä.

Pohjolan henkilökorvauksista vastaava johtaja Rami Mäkinen huomauttaa myös, että monet yritykset ovat ottaneet työntekijöilleen sairauskuluvakuutuksia. Jos yrityksen kautta saatua sairauskuluvakuutusta aikoo käyttää koronavirustestin korvaamiseen, kannattaa tarkistaa ensin vakuutuksen laajuus.

– Pohjolalla on tällaisissa vakuutuksissa neljää eri laajuutta, Mäkinen kertoo.

– Niistä kaksi laajinta korvaa yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn koronavirustestin, mutta kahden suppeamman sairauskuluvakuutuksen kohdalla ei korvata mitään tartuntatautien tutkimuksia.

LähiTapiolan korvauspäällikkö Ulla Kudjoi-Salmisen mukaan vakuutusyhtiöön on viime päivinä tullut useita kyselyitä liittyen yksityisellä puolella tehtävän koronavirustestin korvattavuuteen.

– Kevään jälkeen oli hiljaisempaa, mutta nyt viikon tai kahden sisällä näiden kyselyiden määrät ovat selvästi alkaneet kasvaa.

Yksityisten lääkäriasemien tarjoamien koronavirustestien hinnat liikkuvat sadasta eurosta ylöspäin. Pohjolan henkilökorvauksista vastaava johtaja Rami Mäkinen toteaa, että yhtiö suosittelee asiakkailleen ensisijaisesti hakeutumista julkisen puolen koronavirustesteihin.

– Fiksuin tapa hakeutua näytteenottoon on varmasti se, että hakeutuu oman kunnan tarjoamaan palveluun. Jos se on pahasti tukossa ja olo tuntuu todella sairaalta, niin silloin voi sitten harkita koronavirustestin tekemistä yksityisellä lääkäriasemalla.

Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti.