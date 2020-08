Nokian tuore toimitusjohtaja: Telealalla tapahtumassa iso muutos

Fortumilta Nokian toimitusjohtajaksi siirtyneen Pekka Lundmarkin mukaan yhtiön on osattava navigoida Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa.

Elokuun alussa Nokian toimitusjohtajana aloittaneen Pekka Lundmarkin mukaan telealalla on meneillään iso murros, joka tuo uusia mahdollisuuksia Nokialle.

– Suurin osa mobiilikommunikaation kehityksestä on ollut aika kuluttajavetoista, mutta nyt on tapahtumassa iso muutos, jossa eri teollisuusalat lähtevät muuttumaan, Lundmark sanoo. Hän tapasi tänään toimittajia Nokian järjestämässä virtuaalisessa tapaamisessa.

Murrokseen vaikuttavat 5g:n lisäksi monet muut teknologiat, joiden kypsymisestä on Lundmarkin mukaan puhuttu yrityksissä jo pitkään.

– Valmistava teollisuus, liikenne ja logistiikka digitalisoituvat. Energia-ala, missä olin viimeiset viisi vuotta, tulee käymään ison murroksen, jossa digitalisaatiolla on suuri merkitys. Tämä on Nokialle iso mahdollisuus.

Yrityksille ratkaisuja kehittävä Nokia Enterprise -yksikkö tulee olemaan entistä tärkeämmässä asemassa.

– Tämä on yksi niistä kaikkein tavoitelluimmista kasvualueista meille jatkossa, Lundmark sanoo.

Hän arvioikin, että Konecranesin ja Fortumin johdossa saadusta kokemuksesta on hyötyä uusissa tehtävissä.

Viime aikoina kansainvälinen politiikka, ja varsinkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kiista on heijastunut myös telealaan, kun Yhdysvallat ja sen kumppanit ovat kääntyneet Nokian kilpailijaa Huaweita vastaan. Lundmarkin mukaan Nokian on tärkeä pitää kauppasodassa kiinni omasta maineestaan.

– Olin viisi vuotta energiabisneksessä, jossa on paljon geopolitiikkaa mukana, hän muistuttaa.

– On tärkeää jättää geopolitiikan ohjaaminen poliitikoille. Meidän tehtävänä on tietysti navigoida siinä poliittisessa ympäristössä, ja ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin olennaisiin tahoihin. Tietoturvan ja luotettavuuden merkitys kasvaa tässä maailmassa. Meille on hirveän tärkeää, että me kehitämme ja ylläpidämme mainettamme luotettavana kumppanina, oli sitten kysymys yrityksissä, kuluttajista tai hallituksista.

On arvioitu, että Huawein tuotteiden kiellot ja rajoitukset esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa voisivat tuoda lisää tilauksia Nokialle. Lundmarkin mukaan kauppasodilla on kuitenkin pitkällä aikavälillä negatiivisia vaikutuksia.

Tekniikan kehittäminen keskeistä Nokialle

Nokian arvioitu jääneen jälkeen 5g-verkkoteknologian kehityksessä. Esimerkiksi uutistoimisto Reutersin mukaan operaattori Deutsche Telekom olisi arvioinut Nokian matkapuhelinverkkojen viidennen sukupolven tuotteet kaikkein huonoimmiksi.

Syyksi arveltiin ongelmat Nokian 5g-verkkoihin kehittämässä Reefshark-piireissä, mikä nosti verkkojen kustannuksia. Lundmarkin mukaan tekniikan kehittäminen onkin Nokialle keskeisessä asemassa.

– Globaali teknologiakilpailu on äärettömän kilpailtua ja kovaa, ja siellä on tilaa vain harvoille voittajille, teknologiajohtajuus on siinä täysin avainasemassa, hän sanoo.

– Ilman vahvaa panostusta tuotekehitykseen ei ole mitään toivoa menestyä.

Lundmark on Reefsharkin suhteen ”varovaisen optimistinen”. Tämän vuoden huhti–kesäkuussa Reefshark-ratkaisu oli mukana neljänneksessä yhtiön 5g-toimituksista, ja tämän vuoden loppuun mennessä tavoitteena on nostaa osuus 35 prosenttiin.

– Tulee olemaan lähiaikoina meidän ykkösprioriteetteja varmistaa, että tämä lupaava kehitys jatkuu, Lundmark sanoo.