Suomessa on EU:n korkein olutvero.

Väkevien alkoholijuomien hinta voi nousta 30–50 senttiä 0,5 litran pulloa kohden.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on kertonut, että alkoholiveron korottaminen otetaan tarkasteluun syksyn budjettiriihessä. Jos veronkorotus päätetään toteuttaa, se voi astua voimaan jo ensi vuoden alusta.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan alkoholiveron korotuksia jatketaan hallituskauden aikana 50 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajien keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen laski, kuinka paljon alkoholijuomat kallistuvat, jos veronkorotukset tehtäisiin keskimäärin samoilla painotuksilla kuin vastaavat korotukset vuosina 2018 ja 2019.

Tällöin 0,33 litran olut (4,7 %) kallistuisi kolmella sentillä, 0,75 litran viinipullo (12 %) noin 20 sentillä ja 0,5 litran pullo väkevää juomaa (40 %) noin 30 senttiä.

Jos korotukset tehtäisiin kaikkiin juomatyyppeihin suhteellisesti yhtä suurina, 0,5 litran väkevä juoma kallistuisi hieman yli 50 sentillä. 0,33 litran olut kallistuisi kolmella ja 0,75 litran viinipullo 17 sentillä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen.

Kalluinen kertoo pitävänsä vuosien 2018 ja 2019 kaltaisten painotusten käyttöä todennäköisempänä, kuin korotusten tekemistä ilman painotuksia. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei veronkiristyksen painopisteistä ole vielä tietoa.

– Aiemmat painotukset eivät takaa, kuinka jatkossa toimitaan.

– Väkevien juomien veronkiristykset on todettu hankaliksi matkustajatuonnin kannalta. Toisaalta Virossa alennettiin kesällä 2019 väkevien ja miedoimpien juomien alkoholiveroja, millä voi olla vaikutusta Suomen veronkiristyksen näkökulmasta.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että asiassa otetaan huomioon ”toimintaympäristön muutokset niin, että vaikutukset matkustajatuontiin seurataan”. Tänä vuonna matkustajatuonti oli koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten takia osin kokonaan tauolla.

Kalluinen kertoo Suomen olutveron olevan EU:n korkein. Toiseksi korkein olutvero on Irlannissa. Siellä oluen verotaso on 22,55 senttiä/cl puhdasta alkoholia. Suomessa vastaava verotaso on 36,50 senttiä/cl puhdasta alkoholia.

0,33 oluttölkissä (4,5 %) on noin 1,49 senttilitraa puhdasta alkoholia. Ero Suomen ja Irlannin alkoholiverossa on siis noin 21 senttiä yhtä oluttölkkiä kohden.