Lentojätti Lufthansa luisui reippaasti tappiolle – 1,7 miljardia euroa miinusta kevätkesällä

Saksalaisen lentoyhtiö Lufthansan tulos luisui koronapandemian myötä selvästi tappiolliseksi tilivuoden toisella neljänneksellä.

Oikaistu liiketulos oli 1,7 miljardia euroa tappiolla, kun se vuotta aiemmin oli 0,8 miljardia euroa voitollinen.

Liikevaihto laski samaan aikaan 9,6 miljardista eurosta 1,9 miljardiin euroon.

Lennettyjen lentojen määrä laski huhti-kesäkuussa 94 prosenttia ja matkustajamäärä 96 prosenttia vuotta aikaisempaan verrattuna.

Lufthansan mukaan alan markkina pysyy vaikeana usean vuoden ajan.

– Emme odota kysynnän palaavan kriisiä edeltäneelle tasolle ennen vuotta 2024. Etenkin pidemmillä reiteillä ei ole nopeaa elpymistä, sanoo toimitusjohtaja Carsten Spohr tiedotteessa.

Lentomatkustamisen kysyntä alkaa kuitenkin hiljalleen kasvaa, vaikka koronarajoitukset pysyisivät voimassa.

Tämä koskee etenkin lyhyempiä lentoja ja turistimatkustamista. Lufthansa arvioi lokakuun lopussa tarjoavansa noin 40 prosenttia edellisvuoden kapasiteetista.

Yhtiö kertoi vähentäneensä kolmanneksen karsittavasta työvoimasta. Vuoden takaiseen vähennystä on 8 300 työpaikkaa, kun tavoitteena on 22 000 työpaikan leikkaus. Laivastoa on tarkoitus supistaa sadalla koneella.

Lufthansa kertoi odottavansa myös toiselta vuosipuoliskolta selkeän tappiollista tulosta ja koko tilivuodelta selvää tuloslaskua.

Lufthansa osake on halventunut tänä vuonna jo 50 prosenttia.