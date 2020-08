Kuka maksaa työmatkojen maskit, jos suositus tulee julkiseen liikenteeseen? Etujärjestöt eri linjoilla

THL aikoo tällä viikolla suositella kasvomaskien käyttöä etenkin julkisessa liikenteessä. Kertakäyttöisiin kasvomaskeihin kuluu 40 euroa kuukaudessa, jos reissaa kodin ja työpaikan välillä viitenä päivänä viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tarkentamassa suositustaan kasvomaskien käytöstä. Suositus tarkentunee siten, että maskin käyttö on entistä suositellumpaa tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen on hankalaa.

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan tällaisia tilanteita voisi sattua esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa. Julkisilla matkustaminen saattaa lisääntyä jo aivan lähiviikkoina, kun koulut alkavat ja ihmiset palaavat työpaikoille.

Tässä kohtaa moni ehkä havahtuu ensimmäistä kertaa siihen, että kasvomaskin pitäminen voi olla selvä kuluerä, mikäli sitä joutuu käyttämään lähes päivittäin.

Kertakäyttöinen kasvomaski maksaa euron, mutta jos töissä käy viitenä päivänä viikossa, maskeihin kuluu kuukaudessa rahaa jo 40 euroa. Pestävien kasvomaskien hinnat vaihtelevat viiden ja 15 euron välillä, mutta niitä ei tarvitse yhtä paljon.

Kiinnostava kysymys onkin, pitäisikö työnantajan maksaa työntekijälle maskikorvausta, jos tämän on kuljettava työpaikalle julkisilla eikä etätöiden järjestäminen onnistu.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto toteaa, että työturvallisuudesta vastaa lähtökohtaisesti työnantaja.

Hänen mukaansa työturvallisuuslaista ei kuitenkaan löydy suoraa vastausta, mikä työnantajan huolehtimisvelvollisuus on silloin, kun turvallisuusriski liittyy työmatkaan.

– Jos tilanne on sellainen, että työmatkoista aiheutuu laissa tarkoitettua vaaraa, eikä vaaraa saada poistettua tai vähennettyä muutoin kuin maskilla, työnantajan on kustannettava maski ja muut suojavarusteet, Lehto sanoo.

– Se, milloin tällainen tilanne on, ratkaistaan sitten tapauskohtaisesti.

PAMin työympäristöasiantuntija Merja Vihersalon mukaan asiasta olisi syytä keskustella työpaikoilla.

– Työnantajat kustantavat työntekijöilleen erilaisia etuuksia, kuten lakisääteistä laajempaa työterveyshuoltoa tai lounasetuja. Monet työnantajat ovat hankkineet myös maskeja. Kyse on kuitenkin sekä työntekijöiden että kansallisen terveyden turvaamisesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton kanta on jo pidempään ollut, että kasvomaskia olisi hyvä käyttää aina, kun liikkuu väkijoukoissa. Entä miten työantajajärjestö suhtautuu ajatukseen siitä, että työnantaja kustantaisi työntekijöilleen kasvomaskit?

– EK haluaisi ensiksi kuulla, minkä kannan valtio ottaisi asiaan. Jos taas voimaan tulisi maskipakko, tuntuisi järkevältä, että julkinen valta huolehtisi kustannuksista, EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki sanoo.

Rajamäen mielestä valtion olisi jo maskisuosituksen kohdalla hyvä pohtia, kenen pussista ihmisten tarvitsemat kasvomaskit maksetaan.

– Tässä kuitenkin puhutaan riskistä, joka koskee koko kansaa, hän sanoo.

– Se, että työnantaja kustantaa tai ei kustanna työntekijän maskia, ei nimittäin ratkaise sitä, miten työttömien, lapsien ja vanhusten kohdalla sitten menetellään.

THL:n Markku Tervahaudan mukaan kustannusvastuut eivät ole tulleet puheeksi, kun uutta maskisuositusta on sorvattu.

– Ensisijainen ajatus tässä on ollut se, että ihmiset itse päättävät, hankkivatko ja käyttävätkö he kasvomaskia vai eivät, hän sanoo.

Tervahauta luokittelee kasvomaskin hygieniatarvikkeeksi, jonka hankkiminen on jokaisen oma asia. Hän sanoo luottavansa siihen, että kasvavan kysynnän myötä markkinamekanismi toimii ja pudottaa maskien hintaa alaspäin.

Kela ei korvaa kasvomaskia

Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula Kelasta toteaa, että että kasvomaskien kustannuksia voidaan työttömillä ja pienituloisilla kattaa nykyisten tukien avulla.

– Sellaisenaan maskien korvaaminen ei kuulu minkään nykyisin voimassa olevan Kelan etuuden piiriin. Erillisenä kulueränä niitä ei voi Kelasta hakea.

Eduskunta käsittelee pian hallituksen esitystä väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, jota voitaisiin myöntää yhteiskunnan heikompiosaisille. Tuen määrä henkilöä kohden olisi 75 euroa kuukaudessa.

Pajula arvioi, että korvaus kattaisi ainakin joidenkin ihmisten kohdalla kuluja, joita kasvomaskien käytöstä saattaa tulla.