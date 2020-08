Uusi bussiyhtiö julistaa liikenteeseen ”aggressiivisen hintakilpailun” – 21-vuotiaat kaksoisveljet haastavat isot toimijat

Henri ja Eero Autio ovat yrittäjiä ja yliopisto-opiskelijoita.

Suomessa aloittaa 13. elokuuta toimintansa uusi bussialan yritys, jonka tarkoitus on haastaa alan isot toimijat.

NanoBus on 21-vuotiaiden kaksoisveljesten, Henri ja Eero Aution yritys. Mielenkiintoisen firmasta tekee myös se, että sen omistajat ovat edelleen opiskelijoita.

Henri Autio opiskelee kauppatieteitä Turun yliopistossa, Eero Autio energia- ja ympäristötekniikkaa Aalto-yliopistossa Otaniemessä.

– Yritysidea on syntynyt pikkuhiljaa. Meidän oli alun perin tarkoitus aloittaa jo alkuvuodesta, mutta korona siirsi sitä tähän hetkeen, yhtiön toimitusjohtaja Henri Autio kertoo Ilta-Sanomille.

Korona-aika siirsi Eero ja Henri Aution liikeidean toteutumista, mutta ensimmäinen bussi liikennöi vihdoin 13. elokuuta.

Yrittäminen on veljeksille tuttua, sillä he olivat viime vuonna mukana taksibisneksessä. He hakivat takseihinsa anniskelulupaa, jonka Aluehallintovirasto kuitenkin torppasi. Nyt yrityksessä puhaltavat uudet tuulet.

– Taksitoiminta lopetettiin vuoden vaihteessa, ja nyt keskitymme täysillä linja-autoliikenteeseen, Autio kertoo.

Usein yrittäjähenki siirtyy verenperintönä. Onko niin käynyt myös Autioiden perheessä?

– Meillä ei ole yrittäjiä lähipiirissä, joten isäkin on ihmetellyt asiaa. Tämä on lähtenyt ihan omasta innostuksesta.

NanoBus ajaa aluksi arkipäivisin kolme edestakaista suoraa yhteyttä Helsingin ja Turun välillä. Viikonloppuisin ja pyhisin ajetaan kaksi edestakaista vuoroa.

– Meillä on tällä hetkellä yksi kaksikerrosbussi, ja toinen auto on varalla. Toivon mukaan saamme syys–marraskuun aikana käyttöön toisen auton, ja sen jälkeen on tarkoitus laajentaa toimintaa, Autio kertoo.

– Meitä kiinnostavat esimerkiksi Helsinki–Lahti–Jyväskylä ja Helsinki–Tampere-reitit.

NanoBusin omistajat ilmoittivat tiedotteessa aloittavansa ”aggressiivisen hintakilpailun saadakseen jalansijaa markkinoilta”. Peruslippu maksaa tällä hetkellä 2,99 euroa.

– Tavoite on pitää jatkossakin keskimääräinen lipunhinta viidessä eurossa. Tällä hetkellä keskimääräinen hinta on neljä euroa, ja suosituimmillekin vuoroille viimeiset liput saa noin kuuden euron hintaan, Autio sanoo.

– Kilpailemme toisia yhtiöitä mutta myös yksityisautoilua vastaan. Pidämme hinnat alhaalla, ja ympäristö kiittää.

Reittiä liikennöidään kaksikerroksisella Setra S 431 DT -autolla, joka haettiin Puolasta alkuvuodesta.

NanoBusin peruslippu on selvästi halvempi kuin esimerkiksi halpabussiyhtiönä profiloituneella Onnibussilla, jonka peruslippu samalle Helsinki–Turku-välille maksaa 13. elokuuta alkaen noin seitsemän euroa, mikä sekin on varsin edullinen.

Autiot kuitenkin uskovat, että halvat liput eivät ole heidän ainoa kilpailuvalttinsa.

– Valttimme ovat hinta ja hyvä palvelu. Olemme saaneet mukaan kolme ihan huippua kuljettajaa. Pakko myös sanoa, että linja-automme on aika makea. Siinä on paremmat tilat ja se on hiljaisempi kuin kilpailijoilla, Autio kehuu.

Henri Autio kehuu bussin tilavuutta.

NanoBus liikennöi Helsingin Kampista Turun linja-autoasemalle. Matkalla bussi pysähtyy Helsingin Meilahdessa, Espoon Nihtisillassa, Lohjan Muijalassa, Salon Piihovissa ja Paimion Nesteellä sekä Turussa yliopistolla ja tuomiokirkolla. Lippuja voi ostaa Matkahuollosta ja yhtiön omilta sivuilta.