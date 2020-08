Uusi polttoaineveron korotus voi lähitulevaisuudessa kirittää kalleimmat polttoainehinnat kahden euron rimalle ja yli. IS raportoi viime viikolla Kaamasen myyntipisteen hinnoista, jotka olivat matkalla kohti kahta euroa.

Inarista pohjoiseen sijaitseva Kaamasen Kievari on keskipäivällä kiireinen, ovi käy. Aurinko helottaa taivaalle ilmestyneiden palleropilvien takaa.

Elokuu toi mukanaan polttoaineen valmisteveron korotuksen myös Pohjois-Lapin Kaamaseen. Hintojen arvioitu hinnannousu kuluttajalle on 6–7 senttiä litralta. Viime viikolla hinta oli jo 1,91 euroa bensalitralta, joten veronkorotus olisi voinut puskea hinnan aivan kahden euron tuntumaan.

Kaamasessa veronkorotus ei kuitenkaan tänään vaikuta, koska laminoidulle paperille tulostetut hinnat on teipattu polttoainepumpun kylkeen. Hinta onkin halvempi kuin viime viikkojen huippu: 1,87 euroa bensalitrasta.

Muutama autoilija käy pumpulla katsomassa hintoja ja jatkaa matkaa. Yhden euron ja 87 sentin litrahinta 95E-bensiinistä on silti monelle liikaa.

Tauno Ljetoff ajaa Toyota LJ-70 Landcruiser -maastoautonsa dieselpumpulle.

– Tässä tankataan, jos on pakko, toteaa Ljetoff.

Ljetoff perheineen ovat matkalla pohjoiseen mökille. Kaamanen on viimeinen asema ennen Utsjokea, johon on sadan kilometrin matka. Takaisin Inariin on kolmisenkymmentä kilometriä.

Ljetoffin vastaus kysymykseen polttoaineen veronkorotuksesta on varovainen.

– Hintoihin ei voi vaikuttaa, mutta ajomäärään ja ajotyyliin voi.

Pohjoisessa Ljetoffin perheineen on pakko suunnitella tarkoin missä ja milloin tankkaa. Maailma on aivan erilainen etelässä, jossa joukkoliikenne kulkee hyvin.

– Täällä vaikkapa sevettijärveläiselle on matkaa esimerkiksi apteekkiin 150 kilometriä – yhteen suuntaan, toteaa Ljetoff.

Kievarin isäntä Harri Lairikkala paistaa keittiössä poronkäristystä. Käytössä on kahden pannun taktiikka. Suomen kalleimman aseman polttoaineen on kallista, koska Lairikkala toimii yksityisenä polttoaineen jakelijana ja omalle vastuulle kuuluu myös laitteiston ylläpito.

Kievarin pääasiallinen tehtävä on majoitus- ja ruokapalveluiden tuottaminen. Polttoaseman olemassaoloon löytyy syy Kievarin vierestä kulkevalta jäämeren talviselta kelkkareitiltä. Pienen aseman pito keskellä erämaata on ilo niille, joille apu tarpeen.

– Täältä yleensä ostetaan se viisi litraa ja ajellaan Inariin, toteaa Lairikkala.

Öiset pumpun avaamispyynnöt ovat yleisiä, koska matkailijat ovat arvioineet väärin polttoaineen kulutuksen.

– Vaikka liiketoiminnasta tämä on vain pieni osa, on mukava auttaa ihmisiä, sanoo Lairikkala.

Tällä hetkellä hinnat vielä pysyvät, mutta tilanne voi muuttua, kun tilausta polttoaineesta tehdään taas tulevaisuudessa.