Oulun varhaiskasvatusjohtajan mukaan päiväkotien henkilöstö saa palautetta vuoroin liian tiukkoihin säännöksiin turtuneilta ja tartuntojen leviämistä pelkääviltä vanhemmilta.

Syksyn kynnyksellä kotimaan päiväkodit noudattavat koronapolitiikassaan yhä THL:n ja opetushallituksen tiukkoja ohjeistuksia.

Ohjeistusten nojalla päiväkoteihin kelpuutetaan vain oireettomat tai koronatestatut lapset. Ylen torstaina julkaiseman jutun mukaan edes negatiivisen koronatestituloksen saanutta lasta ei kaikissa tapauksissa kelpuuteta hoitoon ennen oireilun päättymistä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran mukaan tällä hetkellä Suomessa leviää oireiltaan erehdyttävän paljon koronaa muistuttava rinovirus. Asiantuntijalääkäri uskoo tartuntojen lisääntyvän syksyn aikana, kun loput lapset palaavat päiväkotiin ja koulut avaavat ovensa.

– Alle 10-vuotiaan lapsen vanhempihan saa olla töistä poissa kolme palkallista päivää. Olettaisin, että nämä tulevat lisääntymään, Rytivaara sanoo.

Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan kaupungin päiväkodeissa pyritään sovittamaan opetushallituksen ja THL:n ohjeita tarkasti, mutta erityistapaukset huomioiden. Varhaiskasvatusjohtaja huomauttaa, että joissakin tapauksissa vaatimus oireettomuudesta on vanhempien kannalta kohtuuton.

– Keväälläkin meillä oli perheitä, joissa vaikka äiti oli saanut juuri uuden työpaikan ja lapsi alkoi oireilla koeajalla. Lapsi katsottiin mustavalkoisesti oireelliseksi, ja äiti sanoi, että no minultahan loppuu tähän työt. Eihän vanhempi voi olla neljää viikkoa pois työstään, Kemppi sanoo.

Allergiaa epäiltäessä oireilevalle lapselle on Kempin mukaan tehty koronatesti ja määrätty allergialääkitys. Jos oireilu on alkanut lieventyä lääkityksen aikana, lapsi on saatettu päästää takaisin päiväkotiin vielä lievästi oireilevana.

Korona-aikana päiväkotien henkilökunnat ovat joutuneet Kempin mukaan kiperään tilanteeseen, jossa palautetta tulee vuorotellen tartuntoja pelkääviltä ja liian tiukoista säännöksistä kimpaantuneilta vanhemmilta. Varhaiskasvatusjohtaja pitää tartuntapelkoja ymmärrettävänä, koska osa lapsista ja vanhemmista kuuluu vakavan koronavirustartunnan riskiryhmään.

– Meillä on henkilökunta hiukan ristitulessa tässä, eivätkä meidän työntekijämme ole terveydenhoidon ammattilaisia. Emme me voi määritellä, onko lapsella allergia vai flunssa.

Kesällä uusien päiväkotilaisten tutustumiskäynnit ovat herättäneet Kempin mukaan vanhemmissa jonkin verran närää, koska tutustumiskäyntejä on järjestetty mahdollisimman vähäisin kontaktein ja vielä alkukesästä vain päiväkotien ollessa suljettuja.

Syksyn synkimmässä skenaariossa päiväkoteihin jo rantautunut kesäflunssa alkaa varhaiskasvatusjohtajan mukaan levitä samanaikaisesti koronaviruksen toisen aallon kanssa.

– Varhaiskasvatuksen väki varmaan tietää, että korona ei ole ohi, mutta osa vanhemmista tätä ei ole ymmärtänyt. Ehkä opetushallituskin on ohjeistuksissaan ajatellut, että tiukemmalla linjalla suojellaan lapsia ja perheitä.

EK:n Rytivaara huomauttaa, että korona-aikana yleistyneen etätyön myötä vanhemmat ja työyhteisöt ovat aiempaa valmiimpia vastaamaan lapsen sairastumiseen. Jatkuvaa silmälläpitoa vaatimattomissa tapauksissa vanhempi voi lapsen sairastellessa tehdä töitä kotona.

– Tämä varmasti kompensoi asioita, minkä vuoksi kansantaloudessa tuskin tulee suuria muutoksia. Etätyöt lisääntyvät syksyllä varmasti.

Joissakin tapauksissa lapsen hoidosta voi Rytivaaran mukaan vastata työnantaja. Monet yritykset tarjoavat alle 10-vuotiaita lapsia huoltaville työntekijöilleen hoitomahdollisuutta palkkaamalla lapselle hoitajan.

– Tällaista on tällä hetkellä käynnissä muun muassa EK:ssa ja monessa muussa isommassa yrityksessä. Ollaan katsottu, että työntekijän työpanoksen saaminen on sen arvoista.

Helsingin viestintä- ja markkinointipäällikkö Hanna-Kaisa Talvensaari kertoo kaupungin varhaiskasvatuksen noudattavan koronapolitiikassaan THL:n ja opetusministeriön ohjeita. Myös lieväoireisten lasten tulee pysytellä kotona.

Negatiivisen koronatestituloksen saaneet lapset voivat palata päiväkotiinsa, kun oireet ovat helpottaneet.