Öljy-yhtiö Chevron teki huhti-kesäkuussa enemmän tappiota kuin kertaakaan 30 vuoteen

Chevronin oikaistu nettotappio oli 3 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalaisen öljy-yhtiö Chevronin tappio toiselta vuosineljännekseltä oli pahin ainakin 30 vuoteen. Yhtiö varoitti, että koronapandemia tärvelee öljymarkkinat ja alamäki voi jatkua edelleen.

Paitsi koronapandemian energiamarkkinoille aiheuttamasta romahduksesta, Chevron kärsi myös Yhdysvaltain Venezuelalle asettamien pakotteiden seurauksista. Se poisti Venezuelan 2,6 miljardin dollarin arvoiset toiminnot kokonaan kirjoistaan ja teki lisäksi 1,8 miljardin dollarin alaskirjauksen.

Chevronin oikaistu nettotappio oli 3 miljardia dollaria. Potti oli kaksi kertaa keskimääräisen analyytikkoarvion suuruinen.

Öljyn hinnan raju lasku on iskenyt Chevroniin täysillä, sillä yhtiöllä ei ollut vastaavia massiivisia suojauksia kuin sen eurooppalaisilla kilpailijoilla Royal Dutch Shellillä ja Totalilla.

– Vaikka kysyntä ja hyödykkeiden hinnat ovat osoittaneet toipumisen merkkejä, ne eivät ole palanneet takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja taloudelliset tulokset saattavat edelleen laskea kolmannella vuosineljänneksellä, Chevron arvioi tiedotteessaan tänään.

Öljystä on tullut Yhdysvaltain osakemarkkinoiden pimein nurkka. Sijoittajien usko siihen on hiipunut taloudellisten, poliittisten ja rakenteellisten uhkien paineessa ja monet ovat jättäneet alan. Toimiala on menestynyt tänä vuonna heikoimmin laajassa yhdysvaltalaisessa S&P 500 -indeksissä.

Myös Chevronin pahin kilpailija Pohjois-Amerikassa, Exxon Mobile, on julkaissut tänään historiansa tappiollisimman neljännestuloksen. Tappio ylsi 1,1 miljardiin dollariin.