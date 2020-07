Rajut tulvat Kiinan keski- ja eteläosissa ovat aiheuttaneet jonkin verran häiriöitä.

Kiinan talous on jatkanut elpymistään, kertovat tänään julkistetut ostopäällikköindeksit. Talouden tuotanto on saanut tukea, kun julkiset investoinnit ovat ottaneet tuulta purjeisiinsa ja maailmantalouden kysyntä on alkanut kohentua.

Teollisuuden näkymiä mittaava teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi heinäkuussa lukemaan 51,1 kesäkuun 50,9 pisteestä. Indeksiä julkaisevat Kiinan tilastolaitos ja kansallinen kuljetusalan liitto CFLP.

Uutistoimisto Bloombergin keräämässä ennusteessa indeksin ennakoitiin yltävän vain 50,8 pisteeseen.

Palvelualojen ostopäällikköindeksi sen sijaan laski 54,2 pisteeseen kesäkuun 54,4 pisteestä, kun odotuksissa oli koheneminen 54,5 pisteeseen.

Ostopäällikköindekseissä yli 50 pisteen lukeman tulkitaan kertovan tuotannon olevan kasvussa. Alle 50 pisteen lukema taasen kertoo tuotannon supistuvan.

Teollisuuden ja palvelualat nivova yhdistelmäindeksi laski 54,1 pisteeseen 54,2 pisteestä.

Alaindekseistä alle 50 pisteen jäätiin uusissa vientitilauksissa (48,4) ja teollisuuden työllistämisestä (49,3).

Työpaikkojen ja siten tulojen menetykset vähentävät kulutusmahdollisuuksia. Samalla uudet korona-aallot heikentävät luottamusta ja yksityistä kulutusta etenkin ravintola-, hotelli- ja matkailualoilla.

– Tuotantopuoli on edelleen oikealla kurssilla, mutta työllisyysindeksi on edelleen heikko sekä teollisuudessa että palveluissa. Kysynnällä kestää siis vielä jonkin aikaa palautua ja uusi virusaalto aivan varmasti hidastaa kehitystä, Commerzbankin ekonomisti Zhou Hao sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Lisäksi rajut tulvat Kiinan keski- ja eteläosissa ovat aiheuttaneet jonkin verran häiriöitä.